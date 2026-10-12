Observatorio de la Defensa Las mejores imágenes del desfile del día de la Fiesta Nacional Un día espléndido en Madrid ha sido el telón de fondo perfecto para el Desfile por el 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional en España. Más información: Así será el desfile del 12 de octubre: más de 4.300 efectivos en Madrid y la primera vez del 8x8 'Dragón' Izan González Publicada 12 octubre 2026 12:21h Actualizada 12 octubre 2026 13:47h 1 de 24 La princesa Leonor (i) y el rey Felipe VI (d) observan las maniobras aéreas de la Patrulla Águila durante el tradicional desfile militar EFE/ Ballesteros 2 de 24 El cabo primero José Antonio Lago desciende en paracaídas con la bandera de España EFE/Daniel González 3 de 24 Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quien ha sido recibido con pitidos e insultos Eduardo Parra / Europa Press 4 de 24 Un avión A330 MRTT de reabastecimiento en vuelo, un caza EF-18 Hornet (i), y un caza Eurofighter Typhoon (d) del Ejército del Aire y del Espacio EFE/ Daniel González 5 de 24 El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (d), y la portavoz del PP, Ester Muñoz (c), asisten al día de la Fiesta Nacional EFE / Daniel González 6 de 24 El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sido recibido con abucheos Eduardo Parra / Europa Press 7 de 24 La ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid EFE/ Ballesteros 8 de 24 Misil Spike Streaming Casa Real TV 9 de 24 Personal militar del Ejército de Tierra durante el desfile EFE/ Daniel Gonzalez 10 de 24 Las presidentas de Extremadura María Guardiola, de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y de Baleares Marga Prohens EFE/ Ballesteros 11 de 24 De izquierda a derecha, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía EFE/ Ballesteros 12 de 24 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el tradicional desfile militar .EFE/ Ballesteros 13 de 24 Carro de combate Leopardo del Ejército de Tierra sobre góndola Streaming Casa Real TV 14 de 24 (De i a d, al fondo) La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia, y la infanta Sofía observan a efectivos de la UME EFE/Ballesteros 15 de 24 El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, junto a su esposa, Teresa Urquijo; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez; el presidente de Asturias, Adrián Barbón; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y el presidente de Murcia, Fernando López Miras. EFE / Ballesteros 16 de 24 Sistema antiaéreo Mistral Streaming Casa Real TV 17 de 24 El alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León y Juan José Imbroda, alcalde-presidente de Melilla EFE/ Daniel González 18 de 24 Cazas Eurofighter coloreando el cielo de Madrid Streaming Casa Real TV 19 de 24 Dos vehículos Dragón, otra de las grandes novedades Streaming Casa Real TV 20 de 24 Vehículo de operaciones especiales de Guardia Civil Streaming Casa Real TV 21 de 24 Vehículos militares desfilando por Madrid Streaming Casa Real TV 22 de 24 Vehículo militar junto a un dron en el desfile por la Fiesta Nacional Streaming Casa Real TV 23 de 24 Militares de la BRIPAC durante el desfile EFE/ Daniel Gonzalez 24 de 24 Regulares durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid. EFE/Ballesteros Día de la Fiesta Nacional Defensa - Fuerzas Armadas