Las mejores imágenes del desfile del día de la Fiesta Nacional

Un día espléndido en Madrid ha sido el telón de fondo perfecto para el Desfile por el 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional en España. Más información: Así será el desfile del 12 de octubre: más de 4.300 efectivos en Madrid y la primera vez del 8x8 'Dragón'