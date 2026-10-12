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    La princesa Leonor (i) y el rey Felipe VI (d) observan las maniobras aéreas de la Patrulla Águila durante el tradicional desfile militar

    EFE/ Ballesteros
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    El cabo primero José Antonio Lago desciende en paracaídas con la bandera de España

    EFE/Daniel González
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    Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quien ha sido recibido con pitidos e insultos

    Eduardo Parra / Europa Press
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    Un avión A330 MRTT de reabastecimiento en vuelo, un caza EF-18 Hornet (i), y un caza Eurofighter Typhoon (d) del Ejército del Aire y del Espacio

    EFE/ Daniel González
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    El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (d), y la portavoz del PP, Ester Muñoz (c), asisten al día de la Fiesta Nacional

    EFE / Daniel González
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    El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sido recibido con abucheos

    Eduardo Parra / Europa Press
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    La ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid

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    Misil Spike

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    Personal militar del Ejército de Tierra durante el desfile

    EFE/ Daniel Gonzalez
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    Las presidentas de Extremadura María Guardiola, de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y de Baleares Marga Prohens

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    De izquierda a derecha, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía

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    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el tradicional desfile militar

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    Carro de combate Leopardo del Ejército de Tierra sobre góndola

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    (De i a d, al fondo) La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia, y la infanta Sofía observan a efectivos de la UME

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    El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, junto a su esposa, Teresa Urquijo; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez; el presidente de Asturias, Adrián Barbón; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

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    Sistema antiaéreo Mistral

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    El alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León y Juan José Imbroda, alcalde-presidente de Melilla

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    Cazas Eurofighter coloreando el cielo de Madrid

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    Dos vehículos Dragón, otra de las grandes novedades

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    Vehículo de operaciones especiales de Guardia Civil

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    Vehículos militares desfilando por Madrid

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    Vehículo militar junto a un dron en el desfile por la Fiesta Nacional

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    Militares de la BRIPAC durante el desfile

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    Regulares durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid.

    EFE/Ballesteros