Sánchez dice que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle" y no descarta indultar al fiscal general antes del 29-N

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez no descarta que el Gobierno apruebe el indulto al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de las elecciones del 29-N. El presidente del Gobierno acusa a la mayoría conservadora del Congreso de bloquear las leyes de vivienda y pide un Parlamento que se parezca más a la calle. Sánchez tilda de 'bulo' las críticas de la oposición sobre el voto por correo y asegura que responde al miedo que tienen de perder en las urnas. Respecto a la crisis migratoria de Ceuta, defiende haber reclamado investigaciones a Marruecos y critica la actitud del presidente autonómico, Juan Jesús Vivas.

En su primera entrevista tras anunciar el adelanto de las elecciones generales, Pedro Sánchez ha insistido en sus críticas al Parlamento que le invistió por negarse a aprobar las medidas en vivienda impulsadas por el Gobierno y ha confesado que no descarta que el Gobierno apruebe el indulto al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de acudir a las urnas el próximo al 29-N.

"Hemos intentado regular el alquiler de temporada, hemos intentado proteger a las personas vulnerables víctimas de los desahucios, como fue el caso de Maricarmen. Desgraciadamente, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox y los ayuntamientos se han negado", ha expresado a elDiario.es. "Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos".

El presidente del Gobierno ha denunciado que la "mayoría conservadora" del Congreso ha desplegado un "bloqueo" parlamentario durante toda la legislatura, sobre todo en materia de vivienda, y ha cargado contra PP, Vox y Junts por "entender que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir".

"Eso ha generado una contestación social, contraria a la realidad del Parlamento. Y si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda", ha justificado.

En este sentido, ha valorado que la huelga general convocada por los sindicatos para el 11 de noviembre es "producto de la contestación social ante un Parlamento que dice 'no' a una demanda legítima de solidaridad, de empatía" y que es "contra los fondos buitre".

Sánchez, en referencia a la muerte de Maricarmen, ha rechazado "cualquier tipo de politización del dolor" y ha lamentado que el "sistema tiene una parte de injusticia" por facilitar las operaciones de los fondos buitre. Además, ha calificado de "legítimo" el movimiento del Gobierno de llevar a la Diputación Permanente los reales decretos pese a haber sido tumbados en el Congreso.

El presidente, cuestionado sobre si siente traicionado por Junts, se ha mostrado desconcertado por el rechazo de los independentistas catalanes al decreto pese a haber pactado beneficios fiscales para los caseros y ha preferido quedarse con las "cosas positivas" de su tira y afloja durante toda la legislatura. Ha asegurado que "nunca" ha hablado directamente con Carles Puigdemont.

Sobre el indulto a García Ortiz, el líder socialista ha confirmado que Moncloa está "estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo".

Preguntado específicamente sobre si la medida de gracia se aprobaría antes de las elecciones, Sánchez ha dicho que "no lo descarto".

El jefe del Gobierno, por otro lado, ha vinculado el "bulo" del voto por correo alentado desde la oposición a "un intento claro de recortar el derecho a voto a millones de trabajadores" y al "miedo a perder las elecciones": "Se les ve en la cara".

Respecto a la crisis abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el presidente del Gobierno ha asegurado que se han reclamado "medidas e investigaciones" a Marruecos y ha cargado contra la actitud del líder de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas: "Está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles".