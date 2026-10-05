El plan de Sánchez que espera el Gobierno: elecciones y nuevo decreto de vivienda que avalaría la Diputación Permanente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que habrá adelanto electoral y que los españoles acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre. El jefe del Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario esta mañana para aprobar la disolución de las Cortes tras informar al Rey de su decisión.
Sánchez ha reconocido haber "cometido errores" y ha pedido el voto para lograr "una mayoría progresista mucho más amplia". "Esto no va de que el PP le gane al PSOE, no son unas elecciones como las anteriores. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa", ha proclamado Alberto Núñez Feijóo por su parte.
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Los ministros socialistas, convencidos de que los españoles elegirán al PSOE el 29-N frente a la "involución" de PP y Vox
Los ministros del ala socialista del Gobierno han salido en tromba para secundar la disyuntiva a la que ha expuesto el presidente Pedro Sánchez a los españoles con el adelanto electoral al 29 de noviembre, mostrándose convencidos de que volverán a elegir al PSOE para seguir avanzando en lugar de apostar por la "involución" que proponen PP y Vox.
"Se acabó el ruido. Hemos gobernado. Hemos avanzado. Y el 29N vamos a seguir haciéndolo", ha sostenido la ministra portavoz y titular de Inclusión, Elma Saiz, en un mensaje en X. "La buena política es la que ilusiona y moviliza por lo que de verdad importa: vivienda, derechos, justicia social. Nos vamos a dejar la piel, porque merece la pena", ha defendido.
Se acabó el ruido. Hemos gobernado. Hemos avanzado. Y el 29N vamos a seguir haciéndolo. La buena política es la que ilusiona y moviliza por lo que de verdad importa: vivienda, derechos, justicia social. Nos vamos a dejar la piel, porque merece la pena.— Elma Saiz (@SaizElma) October 5, 2026
También se ha mostrado convencido de la victoria el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha acompañado su mensaje en redes con una foto del libro de Quinto Tulio Cicerón Breviario de una campaña electoral. "Un clásico. Como un clásico es que Pedro remonte y deje a PPVox (des)compuestos y sin Gobierno", ha afirmado.
El titular de Presidencia se ha permitido incluso hacer un "spoiler" augurando que "el 29N el PSOE será primera fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño".
Para el titular de Transportes, Óscar Puente, la "disyuntiva" es "votar con V de vivienda o con B de buitre", mientras que para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la cita con las urnas "hay dos opciones: seguir avanzando en derechos para la mayoría social o poner el futuro del país en manos de aquellos que traicionan al pueblo y solo trabajan para quienes más tienen".
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Podemos exige a Sumar primarias abiertas el 14 y 15 de octubre para unirse al Frente Amplio
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha movido ficha ante el adelanto electoral y ha planteado a los partidos de Sumar como condición para confluir celebrar unas primarias abiertas a toda la izquierda el 14 y 15 de octubre para elegir al cabeza de lista de una futura coalición.
Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios en Madrid tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones, arengando a participar en ese proceso democrático de elección a todos los sectores de la izquierda porque "queda mucho trabajo por hacer".
Y es que según la normativa electoral las coaliciones electorales como máximo el 16 de octubre.
El partido morado redobla su apuesta de dirimir el peso de cada formación en una hipotética lista de unidad en ese proceso de primarias, a las que se presentará la propia Montero por parte de Podemos, en vez de abrir una negociación entre partidos para pactar puestos.
En este sentido, ha agregado que va a mandar su propuesta formal a todos los partidos, incluido a las formaciones del socio minoritario de coalición que acordaron este domingo lanzar su candidatura con la marca Frente Amplio oficialmente el próximo 17 de octubre, con un acto donde se presentará a su cabeza de lista que aún no ha sido anunciado.
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Abascal celebra el adelanto electoral y pide no confiar ni en las encuestas ni en Sánchez
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la convocatoria de las elecciones para el 29 de noviembre, pero ha pedido a sus votantes que no confíen en las encuestas ni en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que vayan a votar.
"Me alegro profundamente, porque hace mucho tiempo que las reclamamos y sobre todo la reclaman los españoles", ha destacado Abascal en una entrevista en Antena 3 recogida por la agencia Efe, en la que ha advertido de que, a pesar de los que indican los sondeos a favor del bloque de derechas, van a ser unas elecciones "muy inciertas".
Tras advertir de que España irá a las urnas con Ceuta "invadida" y un candidato, Sánchez, "al servicio de los intereses de Marruecos", ha insistido en que no confía nunca en las encuestas. Además, ha vuelto a pedir "no vender la piel del oso antes de cazarlo".
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Aitor Esteban (PNV): "Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses"
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado, sobre la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que su partido no está "para defender bloques", sino los intereses de Euskadi, dentro de su "modelo de éxito de diálogo, negociación y acuerdos".
"Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses", ha señalado Esteban, quien ha asegurado que el PNV estaba preparado para la convocatoria electoral, ya que llevaba bastantes meses diciendo que la legislatura no podía seguir "sin un mínimo común que pudiera sacar adelante propuestas concretas".
"Porque gobernar no es resistir. Es utilizar la herramienta institucional para llegar a acuerdos y conseguir avances que vengan en beneficio de la ciudadanía", ha añadido.
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Sumar insta a convalidar los decretos de vivienda con las Cortes disueltas
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha compartido en redes sociales su optimismo respecto a que "el pueblo español esté a la altura y se imponga al rencor de la internacional del odio".
Asimismo, ha defendido deben "llevar los RDL al Consejo de Ministros para apuntalar las medidas de vivienda, evitar desahucios y proteger a la ciudadanía", tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar los comicios.
El pueblo español estará a la altura y se impondrá al rencor de la internacional del odio. Este 29 de noviembre salimos a defender el derecho a la vivienda frente a los especuladores y las libertades frente a los reaccionarios. Mientras tanto, debemos llevar los RDL al Consejo de Ministros para apuntalar las medidas de vivienda, evitar desahucios y proteger a la ciudadanía.— Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 5, 2026
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Junqueras asegura que están "preparados para defender Cataluña" ante el adelanto electoral
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que están "preparados para defender Cataluña" ante el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Preparados para defender Cataluña y partirnos la cara para mejorar la vida de la gente", ha señalado en un mensaje en X.
Preparats per defensar Catalunya i partir-nos la cara per millorar la vida de la gent.— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 5, 2026
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Feijóo acusa a Sánchez de adelantar las elecciones por "miedo" a los escándalos de corrupción que afectan al PSOE
Feijóo está "plenamente seguro" de que el adelanto electoral responde "al miedo". "Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, lo más graves en toda la historia de la democracia".
"Si los españoles me dan su confianza yo no la traicionaré. Se hará todo lo que haya que hacer. Y se reparará todo lo que deba repararse", promete. Dice que "solo me mueve servir a mi país" para "dejar atrás esta negra etapa".
"Quiero poder decir dentro de 54 días que el muro ya no existe. Y para eso llamo a todos los españoles a hacerlo posible", reclama el líder del PP. "Tenemos la energía, la obligación y el proyecto para un cambio profundo, honesto y necesario. Por fin la palabra la tiene España", concluye.
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El Consejo de Ministros aprobará mañana dos nuevos decretos de vivienda para que los someta a votación la Diputación Permanente
El Consejo de Ministros aprobará mañana los decretos de vivienda para llevarlos a la Diputación Permanente para su aprobación definitiva.
La Diputación Permanente tiene 69 miembros y la mayoría ya no dependería de Junts, sino que los textos podrían convalidarse con votos de los partidos que votaron a favor este viernes en el Pleno. Es decir, todos salvo Junts, PP, Vox y UPN.
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Feijóo llama a abordar una "reconstrucción nacional" y pide elegir entre "corrupción o cambio"
Feijóo asegura que "los retos de la próxima legislatura solo son comparables a los que España tuvo que enfrentar hace 50 años", con el salto de la dictadura a la democracia.
"Si ocho años no han sido suficientes, para qué quieren cuatro más", pregunta sobre el Gobierno, al que culpa de todos los principales problemas de los ciudadanos. "El daño ha sido descomunal, pero no ha sido irreversible".
"España necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación. Lo que está en juego es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional", dice el líder del PP. "Necesitamos reconstruir la convivencia frente quienes han hecho de la división su principal herramienta política".
"Necesitamos reconstruir nuestra autoestima colectiva, recuperar el orgullo de pertenecer a un país que no se resigna y en el que las decisiones la toman la mayoría de los españoles. Decadencia o cambio. Mentira o cambio. Incompetencia o cambio. División o cambio. Corrupción o cambio".
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Feijóo celebra el adelanto electoral: "Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa"
Alberto Núñez Feijóo celebra el adelanto electoral: "Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España elegirá qué país puede ser".
"Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas", proclama desde Génova en una comparecencia institucional. Dice que ahora hay que elegir "entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país", en referencia a Pedro Sánchez.
"Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado", añade.
Asegura que la pregunta que hay que hacer a los españoles es "si quieren cuatro años más de lo que estamos viviendo o quieren darle una oportunidad al cambio".
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Óscar López plantea un 29-N por los "derechos" y "la dignidad en las calles" frente a la "involución" y los "áticos"
El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que su partido está "listo" para las elecciones generales convocadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en las que ha apostado por "más derechos" y reivindicar "la dignidad de las calles".
"Estamos listos. Frente a la indignidad de los áticos, la dignidad de las calles. Frente a la involución, más derechos. Es hora de elegir qué país queremos", ha manifestado el secretario general de los socialistas madrileños en su perfil oficial en la red social X.
Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha subrayado que se necesita "una España solidaria" y "comprometida con quienes más lo necesitan", recordando la fecha de las elecciones, el 29 de noviembre, acompañada de la frase "es ahora o nunca".
Por otro lado, el delegado del Gobierno en Madrid y secretario de Política Institucional del PSOE-M, Francisco Martín, ha empleado la misma vía para defender que existe "la oportunidad de fortalecer y reimpulsar un proyecto de progreso y justicia social" para España "dando la espalda a quienes pisotean a los más vulnerables".
"Frente a la injusticia, la esperanza (...) Es hora de seguir avanzando, pero todavía con más fuerza", ha contrapuesto Martín frente a quienes buscan "favorecer los intereses de muy pocos, de los de siempre".
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EH Bildu dice estar listo para elecciones y que se puede "cerrar la puerta a la derecha"
El secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha afirmado este lunes que su formación está preparada para afrontar las elecciones generales y que "el partido no está decidido" porque existen posibilidades de "cerrar las puertas a la derecha".
Elejabarrieta ha opinado, en una entrevista en Naiz Irratia, sobre el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien convocará los comicios para el 29 de noviembre.
Por la tarde se reunirá la ejecutiva de la formación soberanista y será su secretario general, Arnaldo Otegi, quien fije la posición oficial del partido ante el adelanto electoral.
El senador abertzale ha alertado de que existe una corriente de opinión y "un interés" que sostiene que "un posible gobierno del PP-Vox es imparable", pero EH Bildu se resiste a aceptar esa tesis porque cree que "hay partido y que hay posibilidad de cerrar las puertas a la derecha".
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Ayuso celebra el final de la "farsa" y la "maquinaria totalitaria" de Sánchez: "Se va porque ya no puede más"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno y ha afirmado que Pedro Sánchez "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo".
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, minutos después del anuncio de Sánchez, Díaz Ayuso ha subrayado que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.
La dirigente del PP ha opinado que Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".
Díaz Ayuso ha afirmado que Sánchez ha sido "un cáncer que lo ha carcomido todo", el presidente "más amoral" que ha tenido España y, en definitiva, una "maldición", pues no ha promovido "ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos" en un momento en el que España "necesita reformas estructurales".
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Sumar afirma que la candidatura de Frente Amplio esta "lista" para las elecciones de noviembre
Movimiento Sumar ha proclamado que están listos para el adelanto electoral del 29 de noviembre y ha proclamado que la nueva candidatura con sus aliados políticos para las generales, denominada Frente Amplio, será clave para la izquierda.
"Estamos listas y somos más. El próximo 29 de noviembre el Frente Amplio es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna", han trasladado en Bluesky haciendo referencia a la alianza electoral forjada con IU, Comuns y Más Madrid.
Todo ello después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.
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Sánchez informó al Rey el domingo por la tarde de su intención de convocar elecciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó al Rey el domingo por la tarde por teléfono de su intención de disolver las Cortes y del adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, según han informado fuentes del palacio de la Zarzuela.
El Boletín Oficial del Estado publicará el martes el decreto de disolución de las Cortes firmado por Felipe VI.
Los Reyes inician hoy un viaje de Estado de tres días a Finlandia.
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El Consejo de Ministros extraordinario por el adelanto electoral se celebrará a las 11:30 de la mañana
Tras el anuncio de adelanto electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá al Consejo de Ministros de forma extraordinaria a las once y media de la mañana.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado la hora de la reunión del gabinete tras la comparecencia extraordinaria del presidente.
El decreto, que se publicará mañana martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), disuelve las Cortes, fija la fecha de las elecciones y debe marcar la fecha de la constitución de las nuevas Cortes, que deberá ser como máximo 25 días después de la cita electoral.
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El Gobierno cree en la "remontada" de Sánchez en las elecciones: "El 29N el PSOE será 1.ª fuerza"
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha compartido en redes sociales su optimismo respecto a que Sánchez vuelva a formar Gobierno: "Es un clásico que Pedro Sánchez remonte y deje a PPVox (des)compuestos y sin Gobierno".
"Spoiler: el 29N el PSOE será 1.ª fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño", ha añadido en un mensaje en X.
Lectura pendiente que ahora urge. Un clásico. Como un clásico es que Pedro remonte y deje a PPVox (des)compuestos y sin Gobierno. Spoiler: el 29N el PSOE será 1.ª fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño. Adelante 🌹 https://t.co/60YHV9dGvf— Félix Bolaños (@felixbolanosg) October 5, 2026
Además, ha recomendado la lectura de Breviario de campaña electoral de Quinto Tulio Cicerón.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha escrito en la misma red social que "Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva".
El titular para la Transformación Digital y líder de los socialistas de Madrid ha llamado a votar al PSOE "frente a la indignidad de los áticos, la dignidad de las calles. Frente a la involución, más derechos".
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El Partido Popular celebra la convocatoria de elecciones: "Por fin reconstruiremos nuestro país"
El Partido Popular ha celebrado en redes sociales la convocatoria de elecciones anunciada por Pedro Sánchez con un vídeo en el que se puede leer 'Por fin' seguido de distintos finales de frase como 'haremos justicia', 'daremos nuestra opinión' o 'reconstruiremos nuestro país'.
POR FIN. https://t.co/jXag4WAS9k— Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026
La vicesecretaria de Regeneración Institucional de la formación, Cuca Gamarra, ha compartido este vídeo afirmando "vamos a echarles".
A lo que ha añadido, "vamos a recuperar la democracia y un Gobierno serio que se ocupe de todos y no solo del presidente y su familia. Vamos a darle a los españoles un futuro mejor".
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Feijóo comparecerá a las 10 horas tras el adelanto electoral anunciado por Sánchez
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, realizará una declaración institucional a las 10 horas en la sede nacional del PP tras el adelanto electoral que ha anunciado Pedro Sánchez.
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Sánchez anuncia que adelanta las elecciones generales para el día 29 de noviembre
Pedro Sánchez confirma que habrá adelanto electoral y que los españoles acudirán a las urnas el día 29 de noviembre. El presidente del Gobierno anuncia que habrá un Consejo de Ministros extraordinario esta mañana en el que se aprobará la disolución de las Cortes tras informar al Rey de su decisión.
"Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país", proclama. "Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asuma a una época muy compleja de transformación, de transición, una época de emergencia climática, de cambios sociales, también con la IA, muy disruptivos. Una época de grandes peligros, pero también si sabemos aprovecharla de grandes oportunidades".
Sánchez plantea que en las elecciones se enfrentan dos modelos: "Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda a continúe avanzando".
"Si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y libertades que hemos venido construyendo durante los últimos ocho años para beneficiar a los de siempre: a una minoría privilegiada".
"Vamos a dejarnos la piel, a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar", zanja.