Los ministros del ala socialista del Gobierno han salido en tromba para secundar la disyuntiva a la que ha expuesto el presidente Pedro Sánchez a los españoles con el adelanto electoral al 29 de noviembre, mostrándose convencidos de que volverán a elegir al PSOE para seguir avanzando en lugar de apostar por la "involución" que proponen PP y Vox.

"Se acabó el ruido. Hemos gobernado. Hemos avanzado. Y el 29N vamos a seguir haciéndolo", ha sostenido la ministra portavoz y titular de Inclusión, Elma Saiz, en un mensaje en X. "La buena política es la que ilusiona y moviliza por lo que de verdad importa: vivienda, derechos, justicia social. Nos vamos a dejar la piel, porque merece la pena", ha defendido.

Se acabó el ruido. Hemos gobernado. Hemos avanzado. Y el 29N vamos a seguir haciéndolo. La buena política es la que ilusiona y moviliza por lo que de verdad importa: vivienda, derechos, justicia social. Nos vamos a dejar la piel, porque merece la pena. — Elma Saiz (@SaizElma) October 5, 2026

También se ha mostrado convencido de la victoria el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha acompañado su mensaje en redes con una foto del libro de Quinto Tulio Cicerón Breviario de una campaña electoral. "Un clásico. Como un clásico es que Pedro remonte y deje a PPVox (des)compuestos y sin Gobierno", ha afirmado.

El titular de Presidencia se ha permitido incluso hacer un "spoiler" augurando que "el 29N el PSOE será primera fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño".

Para el titular de Transportes, Óscar Puente, la "disyuntiva" es "votar con V de vivienda o con B de buitre", mientras que para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la cita con las urnas "hay dos opciones: seguir avanzando en derechos para la mayoría social o poner el futuro del país en manos de aquellos que traicionan al pueblo y solo trabajan para quienes más tienen".