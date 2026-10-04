Gabriel Rufián y Pedro Sánchez, el viernes durante el Pleno del Congreso. Europa Press

Sánchez tendría apoyos en la Diputación Permanente para convalidar un nuevo decreto de vivienda si convoca elecciones

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LO ESENCIAL Las claves Si Sánchez disuelve las Cortes y convoca elecciones, el Gobierno podría aprobar un nuevo decreto de vivienda en el último Consejo de Ministros. La convalidación correspondería a la Diputación Permanente del Congreso, que seguirá operativa durante la disolución y dispone de 30 días para decidir. El Ejecutivo tendría mayoría potencial sin Junts: sumarían PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos frente a PP, Vox, Junts y UPN. El Gobierno no confirma que prepare esta vía, que permitiría recuperar medidas para colectivos vulnerables y situar la vivienda en el centro de la campaña.

Si Pedro Sánchez decidiera anunciar este lunes la disolución inmediata de las Cortes, teóricamente aún tendría una bala parlamentaria para aprobar un nuevo decreto sobre vivienda, pues tendría mayoría suficiente para convalidarlo en la Diputación Permanente del Congreso.

La opción, avanzada por El Independiente, supondría aprobar en el último Consejo de Ministros antes de la disolución un decreto similar al que decayó el viernes en el Congreso.

Habría 30 días para convalidarlo, pero ya no sería el Pleno del Congreso quien tendría que hacerlo, sino que iría a la Diputación Permanente que sigue funcionando cuando hay disolución.

Tiene 69 miembros y ahora la mayoría ya no dependería de Junts, sino que podría convalidarse con votos de los partidos que votaron a favor este viernes en el Pleno. Es decir, todos salvo Junts, PP, Vox y UPN.

La Diputación Permanente tiene 27 diputados del PP, 25 del PSOE, seis de Vox, 6 de Sumar, uno de ERC, uno de Junts, uno de Bildu, uno del PNV y uno del Mixto, que es Ione Belarra, de Podemos.

Fuentes del Gobierno no confirman que se esté trabajando en ello. Entre otras cosas, porque supondría confirmar que puede haber adelanto electoral, algo que Sánchez se supone que medita durante este fin de semana.

Por tanto es sólo una posibilidad teórica que permitiría al Gobierno mantener la tensión sobre este asunto y llevar a cabo una especie de primer acto de campaña electoral y, al tiempo, no dejar desprotegidos a los afectados por el decreto. Por ejemplo, los vulnerables que se pretendía proteger con el decreto.

“Es una mera especulación”, asegura un miembro del Gobierno, aunque admitan que sería una buena decisión política y estratégica.

Porque la Diputación Permanente tiene un máximo de 30 días para convalidar y el Gobierno podría llevar al máximo este plazo para acercarse lo más posible a la campaña electoral.