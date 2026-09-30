El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este miércoles al PP de "sabotear" el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia y ha criticado la política exterior de los populares basada en "entorpecer" relaciones con el país vecino y "debilitar" a Europa.

Albares critica así en un hilo en la red social X que la mayoría absoluta del PP en el Senado haya rechazado este "histórico" tratado "en contra del beneficio de los españoles", afirma.

El PP vuelve a sabotear el histórico Tratado de Amistad y Cooperación con Francia en contra del beneficio de los españoles.



No tienen sentido de Estado, ni sentido de la amistad y la cooperación europea. Tampoco piensan en los intereses de España. (1/2) — José Manuel Albares (@jmalbares) September 30, 2026

En su opinión, los populares "no tienen sentido de Estado, ni sentido de la amistad y la cooperación europea".

"Su propuesta de política exterior es entorpecer las relaciones con un país vecino, amigo y socio europeo y debilitar a Europa", denuncia el ministro, que asegura que el Gobierno sigue trabajando para que el tratado se apruebe "en beneficio de nuestros ciudadanos, de la relación económica y de la construcción europea".

El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada y lo hace justo cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, está de visita oficial en España.