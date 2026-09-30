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Albares acusa al PP de sabotear el Tratado de Amistad con Francia y debilitar a Europa: "No tienen sentido de Estado ni de la cooperación europea"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este miércoles al PP de "sabotear" el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia y ha criticado la política exterior de los populares basada en "entorpecer" relaciones con el país vecino y "debilitar" a Europa.
Albares critica así en un hilo en la red social X que la mayoría absoluta del PP en el Senado haya rechazado este "histórico" tratado "en contra del beneficio de los españoles", afirma.
El PP vuelve a sabotear el histórico Tratado de Amistad y Cooperación con Francia en contra del beneficio de los españoles.— José Manuel Albares (@jmalbares) September 30, 2026
No tienen sentido de Estado, ni sentido de la amistad y la cooperación europea. Tampoco piensan en los intereses de España. (1/2)
En su opinión, los populares "no tienen sentido de Estado, ni sentido de la amistad y la cooperación europea".
"Su propuesta de política exterior es entorpecer las relaciones con un país vecino, amigo y socio europeo y debilitar a Europa", denuncia el ministro, que asegura que el Gobierno sigue trabajando para que el tratado se apruebe "en beneficio de nuestros ciudadanos, de la relación económica y de la construcción europea".
El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada y lo hace justo cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, está de visita oficial en España.
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Amnistía Internacional denuncia torturas y vejaciones de militares a migrantes en Ceuta
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones por parte de miembros de las fuerzas armadas españolas a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, muchos de los cuales malviven, advierten, sin comida suficiente ni acceso a asistencia sanitaria.
Cuando se cumplen dos meses del acceso irregular a la ciudad autónoma de decenas de miles de migrantes -80.000, según la entidad- los pasados 30 y 31 de julio, la oenegé ha dado a conocer el resultado de una visita realizada del 10 al 15 de septiembre a Ceuta, donde entrevistó a más de 65 migrantes y se reunió con otras organizaciones, la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta.
La organización ha compartido por carta las conclusiones de su investigación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quienes piden "acciones urgentes" que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna a los migrantes y atención especializada a los menores en riesgo.
Asimismo, alerta del "contexto de creciente deshumanización de las personas migrantes y la intensificación de los discursos de odio" a raíz de esta crisis migratoria.
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La Policía y la Guardia Civil investigan en Ceuta la presencia de agentes marroquíes que coordinan a los invasores
La Policía Nacional y la Guardia Civil han activado a sus unidades especializadas en contrainteligencia para que investiguen sobre el terreno la presencia de agentes marroquíes en Ceuta cuya labor es la coordinación de los inmigrantes que invadieron hace dos meses la ciudad.
Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes del Ministerio del Interior, especializadas en amenazas contra la seguridad nacional y antiterrorismo.
Una parte de esos equipos se encuentra en la ciudad autónoma siguiendo los pasos de individuos que accedieron a territorio ceutí el 30 y 31 de julio. El resto de efectivos que intervienen en este operativo de seguridad realizan su trabajo desde Madrid.
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La jueza Tardón interroga a Vivas como testigo en la causa que investiga la entrada masiva en Ceuta
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva a Ceuta de personas procedentes de Marruecos a finales de julio, escuchará este miércoles como testigo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
El presidente ceutí ya avanzó en varias entrevistas en televisión que tiene intención de informar en sede judicial de todas las llamadas y alertas que envió al Gobierno central en los días previos a los hechos.
Vivas afirmó que es el primer interesado en conocer quién está detrás de lo que calificó como una "agresión a la integridad territorial", aunque se mostró convencido de que el responsable es Marruecos, puesto que considera impensable que las autoridades del país vecino no tuvieran conocimiento del desplazamiento de miles de personas hacia la frontera.