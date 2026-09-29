El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) estudia posibles medidas contra el concejal de Vox César Gil tras simular el gesto de un disparo en la nuca dirigiéndose a una asesora de En Comú Podem durante la celebración del pleno municipal de este lunes, extremo que la formación niega, asegurando que está sacado de contexto.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del consistorio, después de que este gesto fuera captado por las cámaras que retransmitían la sesión plenaria en la que se debatía una moción presentada por Vox sobre la situación humanitaria en Ceuta.

A raíz de este episodio, la presidenta del grupo parlamentario de Comuns, Jéssica Albiach, y el portavoz de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, han exigido el cese inmediato del edil y han anunciado que están estudiando emprender acciones legales al considerar el gesto "indigno, intolerable y totalmente sancionable".

Por su parte, Vox Barcelona ha emitido un comunicado en el que tilda la interpretación del gesto de "falsa y descontextualizada" y sostiene que el concejal se señaló su propia nuca con los dedos para preguntar a la asesora si pretendían pegarles "un tiro en la nuca como hacían los etarras". "El concejal respondió a las amenazas de la asesora de En Comú Marisol Martínez a miembros de Vox: "¿Qué haréis con ellos, pegarles un tiro en la nuca como hacían los etarras?", sostiene el partido que dijo su edil.