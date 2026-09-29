El Gobierno recupera los 0,20 € de descuento en la gasolina y el diésel y 'topa' el gas de la tarifa TUR hasta el 15% de subida
La Policía desaloja de una playa de Ceuta a los migrantes y decenas regresan a Marruecos antes de ser identificados
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Polémica en Sabadell por el gesto de un edil de Vox simulando un tiro en la nuca
El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) estudia posibles medidas contra el concejal de Vox César Gil tras simular el gesto de un disparo en la nuca dirigiéndose a una asesora de En Comú Podem durante la celebración del pleno municipal de este lunes, extremo que la formación niega, asegurando que está sacado de contexto.
Así lo han confirmado a EFE fuentes del consistorio, después de que este gesto fuera captado por las cámaras que retransmitían la sesión plenaria en la que se debatía una moción presentada por Vox sobre la situación humanitaria en Ceuta.
A raíz de este episodio, la presidenta del grupo parlamentario de Comuns, Jéssica Albiach, y el portavoz de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, han exigido el cese inmediato del edil y han anunciado que están estudiando emprender acciones legales al considerar el gesto "indigno, intolerable y totalmente sancionable".
Por su parte, Vox Barcelona ha emitido un comunicado en el que tilda la interpretación del gesto de "falsa y descontextualizada" y sostiene que el concejal se señaló su propia nuca con los dedos para preguntar a la asesora si pretendían pegarles "un tiro en la nuca como hacían los etarras". "El concejal respondió a las amenazas de la asesora de En Comú Marisol Martínez a miembros de Vox: "¿Qué haréis con ellos, pegarles un tiro en la nuca como hacían los etarras?", sostiene el partido que dijo su edil.
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El Gobierno español autoriza 1,3 millones para la protección de mujeres víctimas en Ceuta
El Gobierno español ha autorizado la tramitación urgente de 1,3 millones de euros en subvenciones destinadas a cinco entidades sociales que trabajan en el terreno desde el inicio de la crisis humanitaria en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar la protección y la asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres. El importe total de las subvenciones será de 1.345.584 euros y se financiará con cargo al presupuesto de Igualdad.
Según explicó este martes el Ministerio de Igualdad, la aprobación de este acuerdo permitirá que se tramiten con mayor agilidad, teniendo en cuenta el carácter excepcional y las razones de interés público, social y humanitario, esas subvenciones a la Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto, Cruz Roja Española, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo y Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
El Gobierno justifica la urgencia en la necesidad de reforzar y coordinar las actuaciones de prevención, identificación e intervención en casos de violencias contra las mujeres que se produzcan en el contexto de la crisis humanitaria actual de Ceuta, con especial atención a la violencia de género, la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual. Una situación que se agrava por las barreras lingüísticas, culturales y administrativas y las posibles experiencias de violencia, recuerda.
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Cuerpo insiste en que habrá Presupuestos pese a que el plazo constitucional vence mañana
El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes que habrá proyecto de presupuestos para 2027 pese a que el plazo constitucional para que las cuentas entren en el Congreso vence mañana.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha señalado que el Gobierno ha tenido en estas semanas "materias urgentes apilándose por encima de lo importante", pero que el ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha seguido reuniendo con los grupos para avanzar en la negociación tanto en los presupuestos como en el sistema de financiación autonómica.
Los presupuestos de 2027 "vendrán" al Consejo, ha insistido, sin dar fecha, pese a que la Constitución establece que tienen que llegar al Congreso tres meses antes de que termine el año. Si llegan a aprobarse, serían las primeras cuentas de la legislatura, ya que continúan vigentes los presupuestos de 2023 tras tres prórrogas.
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El Supremo rechaza la demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por no ser competente
El Tribunal Supremo ha rechazado por falta de competencia la demanda del cantante Julio Iglesias por intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por unas manifestaciones públicas sobre él.
La Sala Civil ha dictado un auto en el que acuerda la inadmisión a trámite de la demanda al considerar que es competencia de las secciones civiles de los tribunales de instancia.
Los abogados del cantante demandaron a la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa La Hora de la 1, en RTVE, el pasado enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En su auto, la Sala recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el Supremo conocerá de las demandas de responsabilidad civil de los miembros del Gobierno “por hechos realizados en el ejercicio de su cargo”.
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El Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas anticrisis que topa el gas y extiende el descuento a los carburantes hasta final de año
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo, que incluye una limitación a la subida de la tarifa regulada del gas y la extensión de los descuentos a los carburantes hasta final de año.
El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que este decreto pretende "prorrogar y adaptar las medidas de apoyo" a hogares, empresas y sectores hasta final de año en un entorno de "persistencia de riesgos geopolíticos" que ha afectado a los precios energéticos.
"Estamos ante un tercer paquete de medidas de apoyo que supone en su conjunto un gran esfuerzo presupuestario", ha remarcado Cuerpo, quien ha insistido en que este real decreto combina "protección inmediata, seguridad energética, eficiencia y competitividad", con un coste total de los tres decretos de más de 12.000 millones de euros.