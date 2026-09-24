Ministros y líderes del PSOE piden a Sánchez que rompa con Zapatero por quedarse las joyas de Abdalá que debió entregar

El PSOE teme que la causa de Plus Ultra, vinculada a posibles tratos de favor y desvío de dinero, afecte gravemente al partido si se confirman las acusaciones.

El caso de las joyas, aunque podría cerrarse por prescripción, ha dañado la imagen de honorabilidad de Zapatero y ha reavivado otras sospechas sobre sus gestiones y negocios.

Zapatero admitió ante el juez que separó y ocultó las joyas durante años, lo que ha generado malestar y desconfianza dentro del PSOE.

Ministros y líderes del PSOE piden a Pedro Sánchez que se distancie de Zapatero por quedarse con unas joyas regaladas por el rey de Arabia Saudí cuando era presidente.

Cuando era presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero hizo instalar en la puerta de su despacho en la Moncloa, sobre la sala en la que se celebran los Consejos de Ministros, unas amplias vitrinas en las que colocar los regalos que recibía y que él mismo entregaba a Patrimonio para que fueran inventariados.

Testigos de aquella exposición explican que era una especie de "museo de los horrores", y añaden que no recuerdan que estuvieran expuestas allí las joyas que ahora, años después, fueron halladas en su caja fuerte.

Esas mismas personas no dan crédito ahora a la explicación del expresidente al juez, cuando admite que esas valiosas piezas fueron separadas del resto de regalos y ocultadas durante años.

Es posible que de todos los procedimientos judiciales que afectan de alguna manera al PSOE, el que más incomoda a sus dirigentes y a miembros del Gobierno es el de José Luis Rodríguez Zapatero.

No es el caso más grave, ni el que más les implica directamente, pero les incomoda desde el inicio porque afecta a una personalidad que creían respetable, porque se sienten engañados por el líder socialista y porque, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros escándalos, no han visto que Pedro Sánchez haya roto con él, aunque en algún momento haya hecho intención de distanciarse mínimamente.

Este mismo miércoles, al ser preguntado en Nueva York por la confesión de Zapatero, Sánchez mantuvo su posición de apoyo. "Sigue contando con mi confianza y el respeto a la presunción de inocencia", dijo. Eso sí, no quiso decir si pedirá al expresidente que devuelva las joyas.

En cambio, ministros y líderes dl PSOE explican que sería mejor distanciarse ahora, antes de esperar el avance de la "causa mayor", la que se refiere a los negocios de Zapatero y, más concretamente, a sus supuestas gestiones a favor de Plus Ultra y el presunto desvío de dinero a la empresa de sus hijas.

El problema, dicen, es que tras el episodio de las joyas ya no creen al expresidente cuando se exculpa sobre el supuesto caso de tráfico de influencias y facturas falsas.

Por eso, cada noticia sobre Zapatero les agita por dentro y se constata que cada vez más socialistas y cargos del Gobierno quieren que, cuanto antes, se rompa amarras con él.

Por eso escucharon con horror a Sánchez decir en TVE hace unas semanas que querría que Zapatero participara en las próximas campañas electorales. No daban crédito.

Esta vez han escuchado la confesión de que las joyas halladas en su caja fuerte eran un regalo del rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, mientras era presidente del Gobierno en 2007.

Recuerdan que Zapatero primero negó esta opción a través de su portavoz ocasional, Luis Arroyo, y ahora se constata que mintió para volver a la tesis del regalo.

El tiempo fue pasando sin que el expresidente diera explicaciones al juez Calama, incumpliendo el plazo de días que le pidió para hacerlo, y en el PSOE y en el Gobierno se torció el gesto, que ha terminado por convertirse hoy en enfado.

Mancha de honorabilidad

Un diputado socialista explica que le duele imaginar a Zapatero recibiendo las joyas en la Moncloa y, posteriormente, llevándoselas en 2011 cuando abandonó la Presidencia del Gobierno.

Porque no asocian al expresidente con ese lujo y porque en 2005 hizo aprobar un código de conducta de ministros y altos cargos para que estos tuvieran que devolver los regalos que recibieran.

De hecho, Miguel Sebastián contó recientemente que recibió joyas en un viaje siendo ministro y, en aplicación de ese código, las hizo entregar a Patrimonio y estuvieron expuestas en una vitrina del ministerio, similar a la instalada por Zapatero en la Moncloa en aquellos tiempos.

Es posible que la causa de las joyas se cierre por prescripción, aunque puede haber opciones para que se estime como cohecho impropio.

Hay que tener en cuenta que en el momento en el que se produjo el regalo, según Zapatero, había una operación del entonces presidente para blanquear a Arabia Saudí en la comunidad internacional, es decir, que hubo gestiones de su Gobierno a favor del rey Abdulá.

José Bono relata en sus memorias esas gestiones y las peticiones excesivas de la delegación saudí, tanto que el presidente, según las memorias del ex ministro de Defensa y expresidente del Congreso, le dijo: "Si los españoles supieran que aceptamos estas condiciones del viaje, nos correrían a gorrazos".

Archivarlo por prescripción o por alguna nulidad no taparía, en todo caso, la inmensa mancha sobre la honorabilidad del expresidente que ya tuvo que reconstruir su figura pública por la forma en la que negó la crisis económica desde la Moncloa y cómo llevó a cabo recortes sociales drásticos y una reforma constitucional para priorizar el pago de la deuda al gasto social.

No ocultan en el PSOE que les preocupa la causa de Plus Ultra, porque afecta directamente al Gobierno si se demostrara que hubo trato de favor a esa aerolínea. Es algo que el Gobierno no puede permitirse y, quizás por eso, Sánchez no rompe con su antecesor al frente del PSOE, como sospechan algunos.

Además, hay hasta cuatro coimputados en la causa que han rebatido la tesis de Zapatero, incluida la persona que el juez señala como su testaferro.