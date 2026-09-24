Los dos escándalos del 'caso Ana Vázquez': será sancionada por Armengol por mostrar el "arma" con que las ceutíes se protegen

El incidente ha generado debate sobre el uso de objetos en el hemiciclo y la legalidad del espray entre menores en Ceuta.

La presidenta Armengol expulsó a Vázquez y se estudian sanciones tanto para la diputada como para un asesor que manipuló el espray.

Tras la intervención, se produjo un escape de gas pimienta en los baños del Congreso, resultando 12 personas atendidas y una baja laboral.

La diputada Ana Vázquez (PP) mostró un espray de pimienta en el Congreso como símbolo de la inseguridad que sufren las mujeres en Ceuta.

En el hemiciclo del Congreso de los Diputados se han visto esposas, balas, cartulinas y fotografías. Este jueves, el protagonista fue un espray de pimienta.

Fue hace nueve años, un 13 de septiembre de 2017, cuando la retórica del Congreso cambió para siempre.

Aquel día, Gabriel Rufián convirtió una impresora en un atrezzo parlamentario. Ayer, al ser preguntado por el episodio del espray, apuntó: "Yo enseñé una impresora y maduré".

Desde aquel 2017, los partidos han recurrido en numerosas ocasiones a algún tipo de performance para acompañar sus intervenciones parlamentarias.

Lo hizo ayer Ana Vázquez, del PP, una diputada que ha alcanzado notoriedad por convertirse en "el azote de Marlaska" mientras combina su presencia en el Congreso con su participación en tertulias.

Vázquez sacó el frasco negro y, desde su escaño, exclamó al ministro del Interior: "¿Sabe qué es esto? Un símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes. Es un material escolar básico".

La performance se desarrolló sin consecuencias inmediatas y Armengol dio el siguiente turno al diputado de UPN, Alberto Catalán. Fue entonces cuando la presidenta del Congreso recibió un WhatsApp en el que se le advertía de que el espray era "un arma". Y empezó el primer escándalo.

A partir de ese momento se registraron escenas surrealistas que acabaron con la Policía haciendo informes que remitirán en breve a la Mesa del Congreso para tomar medidas contra Vázquez y contra un asesor que habría manipulado el espray causando un escape.

La tensión comenzó con el rifirrafe en el que Armengol conminaba a la diputada a salir del hemiciclo y entregar "el arma".

El debate se convertía entonces en si el bote era o no un arma. Así lo contempla, no sin cierta ambigüedad, el Reglamento de Armas, que admite que es un artículo de "defensa personal" que puede comprarse en armerías, siempre que se acredite que se es mayor de edad.

La cuestión abría la puerta al segundo escándalo. Lo que Vázquez planteaba es que las mujeres tienen que ir armadas en Ceuta por la inseguridad tras la invasión. ¿Habrá quien cuestione ahora que las menores con espray están incumpliendo en Ceuta la ley al no ser mayores de edad?

Vázquez salió del Pleno para no ser expulsada por la fuerza y la bancada del PP se puso en pie para ovacionarla. A excepción de Alberto Núñez Feijóo que se mantuvo en su escaño, perplejo ante lo que estaba ocurriendo.

Durante dos horas, Vázquez estuvo sosteniendo que el bote estaba vacío y que, por lo tanto, no entrañaba peligro.

La diputada salió del hemiciclo cuando eran casi las 10, pero a las 10:26 saltaban las alarmas: alguien había arrojado gas pimienta en las instalaciones.

El resultado, según el Congreso: 12 personas atendidas por los servicios sanitarios, y, al menos, una denuncia y una baja laboral de una trabajadora de la cafetería de ese edificio.

Entre los afectados se encontraba la delegación de Mauritania, que estaba visitando el Congreso de los Diputados. Y lo más llamativo: el asesor resultó intacto, pese a que al escaparse el gas tendría que haber sido el primer afectado.

Conductos de ventilación

Fue entonces cuando se desató la polémica que convirtió el Congreso en un hervidero durante toda la mañana mientras los asesores de Bildu y Vox estaban en el patio, desalojados por los olores aunque sin síntomas.

"Yo estaba en el baño y vino la Policía y me desalojó", aseguraba perpleja una asesora de Santiago Abascal.

Tras dos horas de Cluedo y de misterio, el PP admitía que una persona del equipo de prensa había manipulado el espray.

En unas imágenes difundidas por socialistas como Óscar Puente se ve a la diputada entregando el espray a un veterano asesor del PP y dándole instrucciones.

Según los populares, el objetivo era limpiar el espray para poder exhibirlo en las televisiones, pero admitían la posibilidad de que que hubiera escapado "un culín" cuando se estaba manipulando bajo el agua.

Según fuentes parlamentarias, el gas terminó introduciéndose por los conductos de ventilación y se esparció por los tres baños que se encuentran junto a los despachos de los asesores de los grupos parlamentarios.

La investigación

Ahora se estudian posibles sanciones contra la diputada y el asesor, que ha admitido haber manipulado el bote.

La Comisaría del Congreso está elaborando un informe que elevará a la Secretaría General y que se complementará con otro de los letrados. Todo será remitido a la Mesa del Congreso que tendrá que adoptar, si corresponde, sanciones.

Fuentes parlamentarias argumentan que el asesor podría ser señalado como "autor material" de la fuga del gas. No descartan acciones "cautelares", que podrían acarrear una suspensión temporal de la acreditación y la apertura de un expediente.

La sanción afectaría a un histórico periodista parlamentario, uno de los más veteranos, que ahora trabaja para el Grupo Popular y que solo habría cumplido órdenes.

Así terminó una jornada parlamentaria que comenzó con un espray utilizado como atrezzo y que acabó con 12 personas atendidas, una denuncia en la comisaría del Congreso, una baja laboral y un asesor bajo la lupa por la fuga del gas.