La oposición vuelve a llevar la crisis de Ceuta a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde exigirá explicaciones sobre su gestión principalmente a los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con hasta siete preguntas.

Por el mismo asunto también pedirán explicaciones a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designado como 'mando único' del Gobierno para esta crisis.

En el Pleno no estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, ni tampoco nueve ministros que ya han comunicado que no podrán acudir por tener agendados otros compromisos.

Buena parte del foco político, por lo tanto, recaerá sobre Robles y Marlaska, que desde el inicio de la crisis han mantenido posiciones diferentes sobre el origen de la entrada masiva de finales de julio.

La ministra de Defensa defendió que el CNI había cumplido con su labor y había trasladado información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, mientras Marlaska sostuvo que ningún informe había anticipado una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.

El ministro del Interior regresa a la Cámara Baja después de que la mayoría del Congreso aprobara su reprobación por la gestión de la crisis y reclamara al presidente del Gobierno su cese.