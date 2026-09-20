Pedro Sánchez junto a Salvador Illa este domingo en la fiesta de la Rosa del PSC en Gavá. Europa Press.

Sánchez advierte junto a Illa que el PSOE tiene "la obligación" de votar a favor del nuevo modelo de financiación

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez defiende el nuevo modelo de financiación autonómica junto a Salvador Illa y critica la oposición de varias comunidades. El sistema pactado con ERC solo recibió el apoyo de Hacienda, Cataluña y Canarias en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sánchez asegura que el nuevo modelo aportará más de 21.000 millones a las comunidades autónomas y lamenta la postura contraria del PP. El presidente destaca el lanzamiento del mayor escudo económico para Ceuta y reafirma su compromiso con el desarrollo de la ciudad.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido ante el presidente de Cataluña, Salvador Illa, el nuevo modelo de financiación que el Gobierno pretende aprobar en breve y ha criticado a las Comunidades que se han opuesto durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante esta reunión, el sistema pactado entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sólo salió con el voto favorable de Hacienda y de las comunidades de Cataluña y Canarias, aunque Sánchez ha preferido centrar sus críticas en el PP.

Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá, el presidente del Gobierno ha asegurado que, frente a la oposición del PP, "otros partidos" como el PSOE y sus socios tienen "la obligación de votar a favor" de un nuevo sistema de financiación porque "va a dar a las CCAA más de 21.000 millones".

"Lo que pretende el Gobierno de España es que haya más recursos y menos listas de espera", ha asegurado aunque sin hacer referencia a la posible rebelión entre parte de los 8 diputados del PSOE de Castilla-La Mancha que podrían votar en contra, en línea con lo que propugna Page.

Sánchez ha asegurado que le "resulta incomprensible" que se vote en contra del nuevo modelo y de la quita de la deuda. "Votar en contra de tener más recursos. Allá ellos", ha añadido.

Sobre Ceuta, el presidente del Gobierno ha presumido de que han lanzado el "mayor escudo económico de Ceuta" y que su "compromiso es que Ceuta salga adelante" pese a "la oposición destructiva".

En varias ocasiones, ha asegurado que el PP está en "cuanto peor, mejor" en Ceuta.

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