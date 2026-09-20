La mayoría de los votantes del PSOE de Castilla-La Mancha quieren que sus 8 diputados voten en contra del modelo de financiación de Sánchez

El nuevo sistema de financiación es percibido como perjudicial por el 44,8% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, incluidos un 41,3% de votantes del PSOE.

Un 63,9% de los votantes socialistas a nivel nacional apoyan que García-Page anime públicamente a votar en contra del modelo de financiación.

El 56,6% de los encuestados creen que la postura del Gobierno autonómico de Emiliano García-Page debe pesar más que la del Ejecutivo central en la decisión de los diputados.

La mayoría de los votantes del PSOE en Castilla-La Mancha quieren que sus 8 diputados voten en contra del modelo de financiación propuesto por el Gobierno de Sánchez.

La mayoría de votantes socialistas castellanomanchegos prefieren que los ocho diputados que les representan en el Congreso voten en contra del modelo de financiación que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se desprende del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La mayoría de votantes socialistas de Castilla-La Mancha avalan las críticas de su presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien ha votado en contra de la propuesta que ha salido adelante en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera con el único apoyo de Cataluña y Canarias pero con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez.

La propuesta que fue pactada entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, no convence a los electores de Castilla- La Mancha. Un 51,7% apuestan por votar en contra, en línea con lo que podrían hacer alguno de los diputados socialistas como ha dejado entrever el entorno de Page.

El apoyo a una rebelión socialista es transversal y mayoritaria entre los votantes socialistas. El 43% de los electores son partidarios de que estos ocho parlamentarios se opongan en la Cámara Baja a dicho modelo de financiación.

Sólo un 10% prefiere que dichos diputados se abstengan a la hora de votar sobre el mismo y apenas un 31,7% —esto es, menos de uno de cada tres— considera que deberían votar a favor y respetar la disciplina de partido.

De hecho, son mayoría (56,6%) los encuestados que consideran que, en la decisión de estos ocho diputados, debería tener más valor la postura defendida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page, que la del Ejecutivo central, encabezado por Sánchez, que sólo respalda un 15%.

Una prioridad que , a juicio de los castellanos y manchegos, debería ir por delante de la posición del PSOE en el Congreso. De hecho, en el total de los castellanos y manchegos la postura es muy similar: 57,8% frente al 9,6%.

Además de Page, otros barones socialistas criticaron el modelo de financiación propuesto por el Gobierno, como Adrián Barbón, presidente de Asturias. El Gobierno del Principado también votó en contra.

Aunque sus críticas no son tan contundentes como las de García-Page, quien señaló que el modelo que defiende el Gobierno central es "el más insolidario, injusto y desigual de la Democracia".

El barón castellanomanchego criticó que este sistema beneficia a los territorios más ricos y a los pactados entre la Moncloa y el independentismo catalán, lo que, a su juicio, rompe claramente el principio de igualdad entre españoles.

De hecho, del total de encuestados por SocioMétrica (votantes socialistas y no socialistas) sólo un 14,8% cree que Page debería acatar, por disciplina, la postura de su partido.

Al preguntar sólo a electores del PSOE, únicamente un 21,8% de ellos respalda que Page envaine sus críticas y defienda los postulados de Sánchez.

Hay un dato muy significativo: un 63,9% de los votantes socialistas en todo el país le instan a que, de forma pública, anime a los diputados castellanos y manchegos a votar en contra del nuevo modelo de financiación. Sólo un 21,8% de sus votantes le pide a Page que acepte la posición de Ferraz.

En el total de ciudadanos, la diferencia es aún mayor. Un 68,6% de los castellanos y manchegos frente al 14,8%.

La oposición al nuevo sistema de financiación es transversal. Un 44,8% considera que es perjudicial el nuevo sistema de financiación. La oposición de los socialistas es del 41,3% frente a apenas un 26,3% que lo considera beneficioso. También los votantes de PP y Vox se muestran críticos y sólo los votantes de Sumar y Podemos lo respaldan.

Ficha técnica

Se han realizado 1.200 encuestas a residentes en Castilla-La Mancha con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 14 a 17 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción ha sido del 97%. No procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error +-3%. Error histórico de Sociométrica auditado: el estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.