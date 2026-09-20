Juan Bravo: "Si llegan asaltantes a la Península, Ceuta será la vía hacia Europa y cuando vengan 200.000 nadie podrá frenarlos"

Bravo también detalla las propuestas del PP en vivienda, reducción de burocracia para autónomos e inversiones en infraestructuras como pilares para el futuro del país.

El dirigente popular propone reforzar la frontera, agilizar los retornos y coordinar con la UE, rechazando el traslado de migrantes a la Península para evitar el 'efecto llamada'.

Bravo advierte que si se permite el paso de migrantes a la Península, Ceuta se convertirá en la vía de entrada masiva a Europa, con riesgo de no poder frenar futuras avalanchas.

Juan Bravo critica la gestión del Gobierno de Sánchez ante la crisis migratoria en Ceuta, acusándolo de inacción y falta de soluciones eficaces.

"¿Y por qué no entrevistas al de Hacienda del PP?", sugiere el jefe. "¿No es ceutí de adopción, y no ha presentado el PP esta semana un plan de vivienda para bajarle el precio a base de quitar impuestos y eliminar la entrada con avales del Estado?".

El jefe tiene razón. Y Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974), que vive cerca del periódico, dice que puede, pero se disculpa. Y que mejor mañana, por el jueves, que tiene un hueco a las 13:30 en el Congreso, antes de salir escopetado para Ávila.

Su jefe de prensa cierra los detalles, y sugiere "entrarle por lo emocional... no sabes lo que está pasando con la crisis de Ceuta". Efectivamente, cuando llega a la Sala de Portavoces del edificio de la ampliación, en la carrera de San Jerónimo, además de venir acelerado, lo hace compartiendo su indignación con Pedro Sánchez.

No por sus políticas, que eso se da por supuesto en un dirigente del PP. Sino por sus risas un día antes, en la sesión de control.

"Es que estaba en mi turno, preguntando a Carlos Cuerpo, explicando el sufrimiento de los ceutíes día a día desde hace más de mes y medio, y no dejaba de reírse... no lo podía entender, me superaba, en qué cabeza cabe, un presidente del Gobierno de carcajadas mientras le hablas de las miserias de su pueblo".

Nos muestra las fotos, no deja de hablar de ello. Nos ponemos nerviosos. ¡A ver cómo le decimos que pare un segundo, que hay que empezar la entrevista!

Mientras sigue lamentando la escena, pasemos a presentarlo: Bravo es uno de los dirigentes del Partido Popular con mayor experiencia de gestión y –no se puede decir, para no gafarlo– está llamado a ocupar la cartera de Hacienda si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa.

Su despacho produce más papeles que ninguno en Génova: los suyos y la revisión de los proyectos que presenta cualquier otro miembro del Comité de Dirección. "No propongo nada que no me diga Juan que se puede pagar", me confesó un día Feijóo, "así estoy seguro de que cumpliré lo que prometa".

Todo el mundo cree que es andaluz, y quizás él también, pero nació en Baleares y se hizo mayor en Ceuta, adonde llegó con 38 años como delegado de la Agencia Tributaria, y a la que representó en el Congreso desde 2015. Es economista, inspector de Hacienda y exconsejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno.

Juan Bravo: "Es indecente ver a Sánchez reirse mientras España y Ceuta lo están pasando mal" Javier Carbajal

Con él ya sentado y microfonado por Javier Carbajal, que ha logrado que pose para unos retratos, podemos hacer dos entrevistas completas. Pero el caso es que tanto el PP como el director del periódico nos dejan sólo una. A ver si cabe todo...

Don Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP. Ceutí de adopción, nacido en Palma de Mallorca... otro destino últimamente de las pateras.

La verdad es que sí, que por desgracia, este Gobierno nos está llevando a gravísimos problemas.

Más allá del politiqueo y los eslóganes, ¿a qué atribuye usted que el Gobierno de España no frene, no ya la llegada, sino la salida de esas pateras?

Lo primero es que éste sea un Gobierno de España, que crea en el concepto de España. El presidente dijo que esto fue una 'violación de la integridad territorial', y eso lleva a una respuesta.

Pero digamos que han sido torpes y se les ha colado, a pesar de tener avisos de la Policía, de la Guardia Civil, del CNI y de la delegación del Gobierno.

Eso puede pasar.

Pero alguien tendría que dar explicaciones, y alguna dimisión tendría que llegar. Supongo que llegará con la vía judicial.

En todo caso, una vez que se te han colado, al menos, pon esfuerzo en dar una respuesta rápida. Cuanto más pase, los problemas crecen.

¿No lo están haciendo?

Sánchez llegó, estuvo 105 minutos, le dijo al presidente Vivas que Marlaska se quedaba hasta normalizar la situación... y al día siguiente, a la una del mediodía, Marlaska dijo que ya estaba todo normalizado y se fue.

Pero han pasado 51 días y no hay nada normalizado. El problema es complicado, pero es difícil hacerlo peor.

"Sánchez se reía de las desgracias de los ceutíes en el Congreso, es tan indecente que no puedo entenderlo"

Es la primera vez que a ustedes se les ve perdidos con el Gobierno. Cuando los periodistas preguntamos, ustedes se encogen de hombros, ¿incrédulos?

Es que no hay manera de entenderlo. Aunque los patrones se repiten: 'El que necesita ayuda, que la pida', 'eso, pregúntele a Vivas'... es eludir la responsabilidad y echársela a los demás.

Pero otra parte genera más dudas: cómo es que somos capaces de tramitar 23 millones de declaraciones de renta en dos meses y medio y no podemos tramitar 12.000 expedientes de retorno. Cómo puede ser que Marruecos pida que se devuelva a la gente, que la UE te respalde, que 22 primeros ministros te lo digan, que Albares y Marlaska prometieran que todos volverían... ¡y que Sánchez no lo haga!

¿Ve? Yo le pregunto y usted acaba preguntándoselo en alto...

Es verdad. Pero es que su política de inmigración siempre ha sido 'aquí, brazos abiertos'. Que venga todo el que quiera venir.

Cuando tú das ese mensaje, la gente lo toma. Y cuando, en lugar de proteger la frontera la desproteges, la gente entra y ve que se puede.

Si yo fuese hoy Pedro Sánchez, me sentiría atrapado. Si ninguno puede pasar a la Península, si hay que devolverlos a todos, si para eso hay que filiarlos, y para eso hay que tenerlos alojados... ¿dónde los pongo?

Hagamos ese análisis. ¿Usted ha visto en algún momento que Vivas pida mandarlos a la Península?

No.

¿Y a un solo ciudadano de Ceuta, uno solo?

Eso no lo sé.

Se lo digo yo. No. Ni uno. Porque los ceutíes saben que si pasan a la Península, es lo que quieren, llegar a Europa. Y viendo la debilidad de la frontera, mañana es un corredor. Entonces, sí que desaparece Ceuta. Pasaron 15.000 en el año 2021, y más de 80.000 ahora. Así que si mañana ven que ése es el camino para llegar a Europa, vendrán 200.000 y no habrá quien lo pueda frenar.

Por eso, la clave no es que pasen, que retornen todos, como exige la UE.

¿Y los menores?

Las familias, en muchos casos, están en el otro lado esperando que esos niños vuelvan.

¿No sería más fácil para Ceuta que, temporalmente, pudieran pasar a la Península?

¡Que hacemos un efecto llamada! Analícelo.

Eso hago, con usted, que es el entrevistado.

Si Ceuta, que está soportando lo que está soportando, no lo pide es porque hacerlo sería convertir a Ceuta en el camino para llegar. ¿Por qué no intentamos el retorno antes que pensar en otro planteamiento?

Salvo que lo que estén buscando sea un rendimiento político, confrontar con las Comunidades Autónomas, con Vox...

Juan Bravo posa ante las banderas de España y de la UE, en la Sala de Portavoces del Congreso, antes de la entrevista. Javier Carbajal

¿Eso cree usted que está haciendo?

Yo lo que veo es que Sánchez se fue de vacaciones. Y también Marlaska. Fue Elma Saiz, y quiso imponer una fórmula mágica quitando a la gente de la playa del Trampolín, porque lo que le importaba era la foto. Le avisaron desde el Gobierno de Ceuta de que eso iba a generar un problema mayor. Lo intentó y, claro, funcionó mal. Así que se marchó como una niña enfadada.

Lo intentan llevar a la política, pero no es política. Es Ceuta, es España. ¿La gente respalda en su gran mayoría a Vivas? Sí. Y a Sánchez, ¿la gente le respalda? No. Por eso no vuelve a Ceuta. ¡No ha llamado ni una sola vez más a Juan Vivas!

Pues eso, que si yo fuese Pedro Sánchez me sentiría atrapado.

Atrapado, vale. Pero, ¿el que quiere ser presidente a cualquier precio? Ése sí está atrapado, descontrolado, porque esto no le funciona. Un Sánchez que quisiese ser un verdadero presidente estaría todo el día en Ceuta, sentado con el presidente de la ciudad para buscar las mejores soluciones.

¿Es peor no haber evitado el asalto o no evitar que siga?

Primero que no les avisaron, luego que sí les avisaron pero no de la magnitud... siempre buscan un problema en otros en lugar de asumir el propio.

Pero la gente tiene clara la responsabilidad de Sánchez y su Gobierno. Ahora, lo que le piden es una solución para volver a la normalidad. Y tampoco.

¿Usted qué le propondría, si él pidiese ayuda?

Mire, el presidente Feijóo a los dos días viajó a Ceuta y dijo 'hagamos un mando único que lleve la coordinación'. Sánchez tardó 25 días. Dijo 'empecemos ya el refuerzo de la frontera, el espigón, los medios tecnológicos'. Sánchez puso un flotador. Le dijo 'reforcemos las fuerzas de seguridad'... y todos hemos visto dónde tiene durmiendo a esos policías.

Tú eres la Administración General del Estado, puedes adscribir funcionarios de manera provisional para dar respuesta lo más rápido posible a esto. Pero Sánchez no está en eso. Si yo me hubiese equivocado de una manera tan grave, pediría perdón públicamente, y estaría de la mano del presidente Vivas para intentar remediarlo.

Me acaba de mezclar el antes, el después y el mientras... ¿se le ha llegado a pasar por la cabeza a usted que Sánchez esté en una operación de la mano de Marruecos?

Lo que no acabaré de entender jamás ver el miércoles a Sánchez, encima, riéndose. ¡No lo puedo entender! No soy capaz de pensar qué pasa por esa cabeza.

Es que estaba haciendo mi pregunta con las fotos de los machetes y los heridos, y ahí estaba riéndose, me superaba.

"Por acción o por omisión, Rabat es responsable, eso lo ha dicho Feijóo, no Sánchez; y España debe responder con reciprocidad y firmeza"

Insisto, pues... ¿cree que hay algo detrás?

No lo sé. Él tiene que dar explicaciones de su relación con Marruecos. Es nuestro vecino, sí. Pero tiene que haber una relación leal, recíproca, de transparencia. Nosotros también aportamos mucho a Marruecos. Aproximadamente, el 10% de la energía que consume se le aporta a España, y en puntos críticos es hasta el 25%. ¡Sería apagar el país!

Y luego está que la gran mayoría de los productos marroquíes entran a Europa por Algeciras.

¿Eso hay que revisarlo?

Si su vecino le pide sal y tienen ustedes una buena relación, le da la sal, la pimienta, el pollo y el arroz, ¿verdad?

Pero si su vecino le tiene fastidiado, hace ruido y además, le deja toda la porquería en su puerta. ¿Usted le daría la sal?

¿Se van a revisar esas cosas si ustedes gobiernan?

El presidente Feijóo ha dicho dos cosas. Lo primero es que Marruecos es responsable por acción u omisión. Todavía no se lo hemos oído al Gobierno de España.

Y segundo, ha dicho 'es el país vecino, yo quiero tener buena relación, pero con la reciprocidad, lealtad y transparencia que ahora mismo no vemos'.

A buen entendedor...

Eso es, si no hay buena vecindad, yo también puedo tomar decisiones, porque nosotros lo primero que tenemos que defender es a los ceutíes y a los melillenses.

Suena raro que tengamos que insistir en ello, pero la primera obligación que tiene un presidente es defender su país.

El vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Este miércoles publicábamos en primicia en EL ESPAÑOL que Ceuta ha presentado un requerimiento contencioso administrativo al Gobierno para que en un mes, a más tardar, tengan filiados y retornados a los más de 10.000 asaltantes que permanecen en la ciudad. ¿Eso es posible?

Lo que está claro es que hay inacción del Gobierno. Yo, que soy funcionario, le aseguro que eso lo puede hacer, sí o sí, y a esa velocidad. La gente no es consciente de la rapidez a la que se puede hacer.

¿Que Sánchez no es capaz? Ya hemos visto que, con él, la Administración no funciona: las infraestructuras, los trenes... y que, con él, no funcionan los planes cuando hay emergencias, que la Administración falla bastante. Y lo que le acredita esto es que con Sánchez no funciona nada.

¿Haría falta más ayuda de la UE? De momento, han pedido 10 funcionarios de Frontex, nada más.

Eso nos lleva a lo primero que debemos conseguir en la UE, que se entienda que la frontera de Ceuta y de Melilla no es de esas ciudades, es de España y, principalmente, es una frontera de Europa. ¡Las únicas dos fronteras terrestres que tiene nuestro continente con África!

Si Frontex está para las fronteras, y éstas son dos fronteras europeas presionadas desde otro país... lo que no tiene sentido es que Sánchez rechazara la ayuda cuando se la ofreció Europa.

También ha rechazado la visita del comisario Brunner, que estuvo este jueves en Madrid, pero que lleva desde el 31 de julio ofreciéndose para viajar a Ceuta.

¿Por qué no quieren que vaya?

Dígamelo usted, que es el entrevistado.

Pues porque no quieren que vea su mala gestión. Porque lo que cuentan no es la realidad. Ustedes, los periodistas, lo están viendo cuando visitan Ceuta. ¿Eso es 'normalidad'?

¿Hay alguna esperanza de que veamos a Ursula von der Leyen en Ceuta? Este jueves publicábamos la carta con la que el presidente Vivas la invita.

Oiga, Von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Y Ceuta es Europa, es su responsabilidad. Parece lógico que vaya a conocer de primera mano la realidad que está sufriendo un territorio bajo su cargo.

El Gobierno no sólo no debería impedirlo. Tendría que facilitarlo, provocarlo. Que los Comisarios, la presidenta y los funcionarios europeos sepan cuál es la realidad.

Pues no lo permiten, ya se lo digo yo.

La solución aquí tiene dos elementos. Que retornen y asegurarle a los ceutíes que no volverá a pasar. Si no, nadie va a invertir en Ceuta, nadie se va a quedar a vivir en Ceuta y la gente se va a marchar. Y eso sí que es el efecto de la guerra híbrida de la que se habla.

Le entiendo que usted opina que ni se está solucionando el problema ni Sánchez puede garantizar que no vuelva a ocurrir.

¡Ni quiere solucionarlo! Porque si tienes medios...

Oiga, esa acusación...

A ver, si a usted se le sale el agua en su casa, llama a un fontanero. Si no lo llama, cualquiera pensaría que no lo quiere arreglar. Fíjese en otro detalle: el presidente Vivas fue a Bruselas y no le acompañó el Gobierno de España. Eso sí, Albares estuvo allí, pero contraprogramándole. ¿Se lo puede creer?

Vivas, el presidente de una ciudad de 83.000 habitantes, explicando con su voz y sin más instrumentos... y aun así, consiguió un compromiso de la UE de hacer un grupo de trabajo del Gobierno de España, la Comisión y Ceuta, para agilizar los retornos. ¿No le sorprende que un alcalde consiga eso y todo un Gobierno de España no consiga absolutamente nada en todo este tiempo?

"Tienen que retornar todos, porque si no, Ceuta desaparecerá y habrán logrado el efecto de la guerra híbrida"

Logró 114 millones de financiación excepcional.

Un dinero que ha llegado más tarde porque presentaron los papeles fuera de plazo. A su pregunta de si creo que no quieren arreglarlo: es todo tan raro... y por eso digo que ver reírse a Sánchez es indignante. Es tan indecente...

Usted ha vivido en Ceuta mucho tiempo. Tendrá amigos, conocidos, a lo mejor hasta familiares. ¿Ha palpado la sensación de indignación?

Sánchez se rió durante toda mi intervención en el Congreso. Ahí están las imágenes. Acceda a mis redes sociales, vea lo que dice la gente. ¡Es indigno! Es indecente que el presidente de tu país se ría de tus desgracias.

Pero las redes, ya sabe usted...

Bueno, como usted dice, tengo allí amigos, gente que para mí es como como familia. He vuelto cinco veces este verano, y la semana que viene estoy otra vez en Ceuta.

Este lunes viaja Feijóo con Manfred Weber. ¿De qué sirve? El político alemán es sólo el líder de un partido...

Todos ustedes, los medios de comunicación, veían las imágenes desde la distancia. Pero cuando han ido personalmente, su concepto ha cambiado. ¡Es mucho más duro lo que hay en directo que a través de una pantalla!

Sánchez pensaba que que, a final de agosto, saldrían otros temas en los medios. Y no se ha acabado. Porque ustedes han conocido de primera mano lo que está pasando allí. Así que que trasladar a los líderes políticos es importante, que lo vivan, y que entiendan qué tipo de ciudad están atacando, una ciudad en la que conviven cuatro culturas en armonía.

¿Hay riesgo de que esa convivencia se resienta?

En Ceuta puedes ver mezquitas, sinagogas, templos hindúes, iglesias, la catedral... y que todo eso convive. No hay ese debate.

Y es el conjunto de la sociedad ceutí el que ha dicho que esto es una invasión y que quiere que retornen. Todos.

No hay riesgo, pues.

Hay más tensión social en la ciudad, qué duda cabe, pero no con religiones.

Ya, pero hoy no me fía mi amigo el del bar, que es musulmán y le puedo acabar llamando 'moro de mierda' porque estoy cabreado...

...o porque mi mujer tiene miedo de salir sola a la calle. Pero la mujer de un cristiano, de un musulmán, de un judío...

Fíjese, hubo algunas personas que intentaron aprovechar todo esto para llevar consignas que allí no se aceptan. Y la propia ciudadanía obligó a que se marcharan, se anularon hasta las manifestaciones para evitar que se pudiesen esconder en la muchedumbre e intentar hacer algo.

En un mundo tan polarizado...

A mí me parece que es admirable lo que lo que pasa en Ceuta y en Melilla, con las tensiones que vemos en la geopolítica. Y cuando el presidente Vivas dice aquí no se mira a quién rezas, a quién amas, es que es real.

Más allá de la crisis social, ¿cuánto le está costando esto a Ceuta económicamente?

La Cámara de Comercio hizo un informe que decía que eran unos 170 millones de euros en agosto. Y en efecto reputacional, más de 700 millones. Y ya es septiembre... se ha hundido el turismo, así que no hay hoteles, no hay restauración. Los que pueden, los fines de semana se marchan, y eso hunde el consumo interno.

Vivas explica que la ciudad estaba en plena revolución económica, cambiando su modelo productivo y recibiendo inversiones. ¿Alguna está en riesgo?

¡Qué importante es que la gente conozca Ceuta! Hace décadas, vivía de ser puerto franco, la gente iba allí a comprar lo que no había en la Península, automóviles, tecnología... después, fue capaz de reconvertirse al comercio transfronterizo, y se movían al año unos 1.400 millones de euros. Marruecos decidió cortar eso, y Ceuta se reinventó hacia lo tecnológico.

Las empresas de juego online le han dicho presidente Vivas 'tranquilo, nosotros no nos vamos'. Juan Roig, Telefónica... lo mismo. Yo quiero agradecer todos esos gestos, pero ¿alguno de ellos ampliaría su inversión ahora mismo? Esos son los costes.

Juan Bravo, dirigente del PP, explica sus planes durante su encuentro con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Bueno, y el día a día.

Vivas dijo que Ceuta saldrá reforzada de esto, porque tiene que mandar un mensaje de optimismo, y porque siempre ha pasado.

Cuando desapareció el puerto franco, cuando desapareció el comercio transfronterizo... pero claro, nunca se ha encontrado que el enemigo no estuviese al otro lado, sino que lo tiene dentro.

¿El enemigo?...

Es que ahora mismo el enemigo es Sánchez. Porque no busca solucionar el problema.

Tú puedes entender que haya gente de fuera que te apriete, pero que el que te apriete para ahogarte sea el de dentro. A eso no estaba acostumbrado Ceuta.

Bueno, ya queda menos... dicen las encuestas que, como mucho, en un año el Gobierno de España será favorable.

No hay que confiarse, porque Sánchez va a intentar lo posible y lo imposible.

¿Es esto 'lo imposible'?

Bueno... lo posible y lo imposible. Lo que sea necesario.

Se lo digo porque los sondeos también dicen que, si hay algún 'efecto Ceuta', el rendimiento lo está sacando Vox. ¿Lo han detectado, les preocupa?

Puede haber algún efecto de ese tipo, pero la gente está viendo un presidente Feijóo que ha ido para estar junto al presidente Vivas, y que a los dos días ya llegó con siete propuestas.

Nosotros tenemos que estar para que los que nos leen digan 'ahí hay un presidente que me representa'. Puede que no sea la opción política que más me guste, pero me representa, sé que va a mirar por mí, que me va a intentar por cuidar, que me va a proteger, y me va a ayudar a que mi proyecto se desarrolle.

¿Y eso funciona? Olvidémonos de Pedro Sánchez, al que ustedes acusan de todos los males de polarización posibles.

¡Oiga! No es una acusación, son sus palabras: 'Yo construiré un muro', y lo ha construido.

Olvidémonos de ese muro. Porque toda Europa, todo el mundo occidental ve crecer a los generadores de muros. ¿Esos mensajes sosegados funcionan en un mundo en el que hay que decir 'blanco o negro', 'alto o bajo', 'conmigo o contra mí'?

Eso lo hemos visto en Andalucía. Con unos resultados muy ajustados, Juanma Moreno tuvo la oportunidad de ser presidente. Y luego le pidió el voto prestado a los andaluces. Dijo 'no soy un loco, no vengo a confrontar sino a respetar, hago unos presupuestos y admito enmiendas de todos los partidos... les pido es que confíen en mí, a sabiendas de que a lo mejor yo no soy su mejor opción'. Y lo tuvo, y lo ha vuelto a tener.

Feijóo, en Galicia, lo consiguió a la primera, lo amplió en la segunda, lo amplió la tercera y lo amplió la cuarta. No todos los que le votaban serían del PP, pero todos los que le votaban se sentían representados por él y sabían lo que podían esperar.

"La vivienda será el cuarto pilar del Estado del bienestar, el problema ya es tan grave que no hay una solución, hace falta un paquete de soluciones"

Pero ya en año 23 se vio que para renovar, primero hay que gobernar... y como decía Aznar, 'con Vox mejor 170 a 30 que 130 a 70'.

Sí, ahora mismo todas las encuestas nos dan. Con un margen u otro, dan.

Pero no podemos jugar con las encuestas, tienen un valor relativo. Lo que vale es el día que la gente va a votar. A ver, lo que yo eche en la urna es la persona que va a gestionar mi dinero, pensar el futuro de mis hijos, de mis nietos...

Pues cuénteme su programa. Aproveche, que el día se acerca.

Tenemos que seguir trabajando, tener preparado el día uno. Ya hay muchos documentos preparados para ese día. Porque la gente te presta el voto, pero si no le respondes te lo quita, con razón.

Porque cuando le pedimos a la gente el voto no es para tener poder nosotros, sino para devolverle el poder al ciudadano en la fórmula de lo que ellos necesitan.

¡Qué bonito, don Juan! Todo votante quiere que el político le diga eso. 'Yo no quiero el poder para mí. Quiero devolverte el poder a ti, oh ciudadano'.

Fíjese, si el votante es un joven, estará pensando si Feijóo va a ser capaz de resolver su problema de vivienda. Si es más adulto, dirá 'oye, estoy perdiendo poder adquisitivo', y esperará que Feijóo cumpla la promesa de deflactar el IRPF. Y el mayor pensará 'yo quiero que a mí me respeten la pensión, pero también que mis hijos y mis nietos tengan pensiones'.

Por eso digo que que no es el poder para ejercerlo tú, sino para devolverlo, porque Feijóo tiene su plan, que ya ha expuesto.

Les acusan de no tener proyecto, y mucha gente compra ese mensaje.

Ustedes ya saben lo que piensa Feijóo en inmigración, en la vivienda, los autónomos, los impuestos, las pensiones... Hemos contado insistentemente lo de la regeneración institucional, lo de invadir empresas, que es totalmente contrario. El votante puede pensar 'a mí, las cosas que plantea este señor, en un 80 o 90% me convencen, le doy mi voto'. Pero si Feijóo no lo cumple no nos lo van a quitar.

Eso es lo que le ha pasado a Sánchez. Por eso la gente no confía, porque él prometió no sentarse con Bildu, no ceder ante los independentistas... y no ha cumplido. ¿Tener un voto es ganar poder? ¡Es justo lo contrario!

Juan Bravo, vicesecretario del PP, reflexiona durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Usted me cae bien, don Juan, pero escuchar a un político decir eso... cuesta creerlo.

Tenemos que aprender a cambiar un concepto: somos servidores públicos. Los funcionarios y los políticos. Es decir, servir a los demás. Y si lo haces bien, no hay mejor premio.

Si yo pienso en alguien que pueda tener la oportunidad... imagínese usted de ministro, y no poder salir a la calle. Que te insulten, que te griten, que la gente no sienta que le representas. Tiene que ser durísimo. Yo pensaría 'algo habré hecho mal'.

Habla usted de los documentos preparados para el día uno. Cuéntemelos.

Primero hay que decir que tenemos más de 40 normas bloqueadas en el Parlamento.

Pero ésas decaen.

¡Pero las hemos redactado, son nuestras propuestas! Si hablamos de vivienda, tenemos la ley anti okupación, bloqueada en el Congreso. ¡En marcha, el día uno!

La ley del suelo, bloqueada en el Congreso. ¡En marcha el día uno!

Y hemos dicho que vamos a bajar del 10% al 4% el IVA para facilitar el acceso a los avales. Todo eso, el día uno. Va todo.

¿Alguna de todas esas cosas serán por decreto, para que entren en vigor el día dos?

Las tres que le he dicho.

Lo que no haremos son decretos trufados, para meter cosas que sabemos que los otros tienen difícil aceptar. Intentemos sumar gente al proyecto.

"Los autónomos son héroes: el primer y segundo año tendrán cuota cero y reduciremos el papeleo a la mitad"

¿Y hay más decretos?

Pues si hemos dicho que la deflactación de la tarifa del IRPF ayuda a que las familias lleguen a final de mes. el poder adquisitivo es eso.

¿El primer día?

Hombre, es que la gente ha perdido poder de compra.

Eso es noticia, señor Bravo. Porque, perdone... pero el señor Montoro también prometió bajar un montón de impuestos y. según llegó, lo que hizo fue subirlos todos e inventar algunos más.

Había telarañas en los cajones, y un papel que decía que déficit público no era del 8% sino del 11%.

¿Y no se teme usted ninguna trampa de ésas?

Las va a haber, seguro. Porque con este Gobierno todo es una trampa. ¡Ellos son una trampa! Pero tenemos empresarios muy fuertes, autónomos que han aguantado todo esto y en cuanto les demos un poquito de aire van a poder hacer muchas cosas. Tenemos un país al que, si somos capaces de dar seguridad, la gente quiere venir a desarrollar su empleo, su negocio, su empresa.

Y hay otro elemento del que tenemos ya algunas medidas concretas.

¿Hay más?

La simplificación y la reducción de trabas administrativas y burocráticas. La Administración no puede ser un, que necesito cita previa, que un proceso tarde tres meses pasando por 17 ventanillas. No puede ser que un proyecto energético, industrial o urbanístico tarde años en salir. Porque cada día que pasa es dinero que no ingresamos.

Ha dicho usted 'autónomos'. No conozco un país de la UE en el que sea más difícil empezar a serlo. Primero pagar, luego pagar, después pagar, y además, tramitar 75 papeles para poder pagar.

Lo ha explicado usted perfectamente. El autónomo que empieza es un héroe.

Un suicida, tal vez...

Empezaremos a cero de cotización el primer año. Y si el segundo año todavía no ha lanzado el proyecto, cero también.

¿Es normal un trabajador esté de baja y el autónomo que le da empleo tenga que seguir 60 días cotizando por él? ¡Pero si los autónomos son los que no se pueden dar de baja!

¿Tiene sentido esa burocracia tan grande? Un autónomo tiene que presentar, generalmente, cuatro modelos cada trimestre: el de pago fraccionado, el del IVA, las retenciones, y si tiene algún trabajador, sus retenciones.

Trabaja para Hacienda...

O sea, dieciséis pliegos. Y los resúmenes, cuatro más. O sea, veinte. ¿No podemos reducirlo a la mitad y que sea semestral, por ejemplo? En esta economía de datos, ¿no es posible que ese señor o señora dedique su tiempo a su actividad, a descansar, a estar con su familia, en lugar de a papeleo?

Eso es lo que nosotros proponemos, porque son casi tres millones y medio de autónomos en España. Es un elemento fundamental de nuestra economía. Es el panadero, el del kiosco, el taxista. En nuestro día a día no paramos de ser atendidos y ayudados por autónomos. Nuestro plan de autónomos tiene más de 30 medidas trabajadas en todas las provincias, con todos los sectores.

El dirigente popular Juan Bravo escucha las preguntas de la entrevista, en el Congreso de los Diputados. Javier Carbajal

Y ha dicho usted 'inversiones'. El decreto que está sacando el gobierno para controlar las inversiones en centros de datos, ¿no era éste nuestro maná para los próximos años?

Un proyecto de real decreto contra los centros de datos...

Mire, hay que regular y controlar. Los liberales entendemos el liberalismo desde el orden. Pero los centros de datos son la base de la economía que viene.

Eso le decía.

Hacen falta dos cosas: que vengan datos y que venga la energía. España es el país mejor comunicado, por 27 grandes cables cables de datos. Y es un país capaz de dar energía a unos costes muy competitivos.

¿Y qué más nos faltaría? Talento. ¡Lo tenemos! Nuestra gente sale muy bien preparada. Las retribuciones son altas. Entonces, ¿por qué el Gobierno quiere frenar esto?

Dígamelo usted, señor entrevistado.

¿Por qué quiere atacar, además, a algunas empresas concretas y algunas personas concretas [Indra], a las que deja fuera de esa gigafactoría? Que incluso cuando otro país le pide participen, les dice que no...

Nosotros queremos inversiones en centros de datos. Pero ya hay oportunidades industriales que se están dejando desarrollar porque no hay conexión energética. Y sin embargo, me decía Alberto Nadal que perdemos anualmente mil millones porque no hay conectividad para industrias que podrían consumir esa energía. Se están poniendo en riesgo inversiones, el mismo sistema.

Usted promete enchufes.

Poner los enchufes ahí. En esas industrias y en promociones de vivienda que no se pueden construir porque no hay la conexión.

Mire, en el año 2022, y por escrito, dijimos que éramos favorables a la energía nuclear. ¡Y nos querían matar! Hoy el Gobierno ha reconocido que la energía nuclear es fundamental. Teresa Ribera, que era la que quiso abolir la energía nuclear en España, hoy está en Europa poniendo 450.000 millones de presupuesto para potenciarla.

"España necesita invertir 300.000 millones en infraestructuras en los próximos 15 años o perderá competitividad y empleo"

Poco se habla de esa contradicción.

Nosotros no seremos los más simpáticos, pero tenemos un plan de país.

El pasado martes, Feijóo presentó su plan de vivienda. Yo me hice eco de la noticia y puede que sea la que más interacciones ha tenido... eso sí, casi todos los comentarios eran críticos: o porque decían menos avales y más construcción, o porque decían menos construir y más sacar al mercado las viviendas vacías.

Todos esos comentarios tienen razón, porque el problema es ya tan importante que no hay una solución: hay que hacer un bloque de soluciones. Porque si solamente fomentas la demanda, te va a subir el precio. Y si sólo facilitas nuevas promociones, se sigue acumulando la bolsa de gente incapaz de acceder hoy a un piso.

Pero, ¿qué datos tenemos? El Banco de España dice que hacen falta 750.000 viviendas. Que habría que construir 250.000 al año y hacemos 110.000. Es decir, cada año incrementamos el problema.

Siga.

Las perspectivas dicen que, de aquí a 2039, hará falta construir en España otros tres millones de viviendas. ¿Es un reto? Sí, y también una oportunidad de mucho empleo.

Pero oiga, faltan albañiles, no hay mano de obra...

Ése es otro problema, falta personal. La Asociación de Constructores y Promotores dice que nos harían falta unas 600.000 personas. ¿No es que nosotros defendemos la inmigración ordenada, legal y con derechos? Pues tenemos países con los que hay convenios que permiten traer personal a trabajar. Y además, ofreciendo empleo como mínimo hasta el año 2040.

Imagínese, vas a Perú, a Colombia, a Argentina. Y les dices 'si se quieren venir a España, los próximos 14 años, tienen trabajo'. ¡Eso es lo que planteamos! Claro, que para eso hay que sentarse a trabajar.

Juan Bravo, vicesecretario del PP, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Sigamos con los pisos más caros de la historia.

Hay un problema de oferta. Vale, pues fomentemos que se construyan viviendas: liberar suelo, agilizar los trámites, que no tarden años las autorizaciones. O sea, declaración responsable, silencio positivo, etcétera. Eso ya va a permitir meterle ritmo. Por eso, nos podemos comprometer a empezar la construcción de un millón de viviendas en la primera legislatura.

En 2007 se terminaron 620.000 viviendas. No hay que llegar a eso, pero es evidente que se pueden construir 250.000 al año.

¿Y para bajar el precio ya? La gente no puede seguir esperando que se cumplan promesas...

En alquiler, lo que decíamos antes, la ley okupa. Hay que proteger al inquilino, pero también al propietario. Y en compraventa, el IVA. Las Comunidades Autónomas ya han bajado el ITP para viviendas de segunda mano al 4%. Falta el IVA para vivienda nueva, también al 4%. Y así, a una vivienda de 250.000 acabamos de bajarle automáticamente 15.000 euros de precio.

¿Y la entrada? Mucha gente puede pagar la letra, pero no tiene capacidad de ahorro para dar el primer paso.

Vamos a bajar los impuestos a los jóvenes para que puedan destinar ese ahorro a comprar una vivienda. Y vamos a crear la 'Hucha Hogar Joven'. Por eso, Feijóo se pudo comprometer el martes a que un joven de 25 años y salario medio, ahorrando cinco años, va a tener un ahorro fiscal de entre 21.000 y 26.000 euros.

Ese 20% que no te da el banco, que depende de un posible aval de los padres, o del tío... esa donación estará exenta de impuestos. Y si no, lo que ya están haciendo nuestras autonomías: ese aval lo pone el Estado.

¿Eso no está ya en vigor?

El Gobierno se lo copió a las Comunidades del PP, pero lo tiene parado. No sabemos qué problemas tiene el ICO, que no saca nada adelante.

Pues ya estaría, ¿no?

No me quiero enrollar más. Pero mire, estudiar en España en la universidad pública, una carrera normal, el coste aproximado para el conjunto de españoles es de unos 150.000 euros. Si a ese chico o a esa chica no le damos vivienda, acabará por marcharse. Si tiene una casa, tiene un enganche. Tenemos que darles esa oportunidad, porque el talento que hemos generado, además, tenemos que conseguir que lo devuelvan siendo trabajadores destacados en España.

Y otra cosa, en España se compra la primera vivienda con 41,8 años de media. ¡Y tenemos un problema de natalidad! Apenas superamos el hijo por mujer fértil... y deberíamos estar en los 2,1. Pero si la gente tiene su primer piso con 42 años...

...no le da tiempo.

Y luego los mayores. Un pensionista de Madrid, con una buena pensión de 2.500 euros al mes, si no tiene vivienda, ¿puede vivir en condiciones?

La vivienda es nuestro cuarto pilar del Estado de Bienestar.

"Si hacemos las cosas bien, España liderará Europa, estoy convencido; es una lástima la oportunidad que hemos perdido con Sánchez"

Oiga, ese eslogan se lo ha copiado Pedro Sánchez.

¿Sí? No lo sabía, porque ellos prometen y no cumplen.

Para acabar, le voy a pedir la cuadratura del círculo. Los trenes no llegan, las presas están abandonadas, las carreteras con agujeros, se nos va la luz en toda España... y eso con más impuestos altísimos, más fondos europeos, y más deuda pública que nunca. El próximo ministro de Hacienda, ¿cómo va hará para decirle esto sí, esto no, al de Fomento?

Hay que invertir. Sí. Pero mire, los informes de Banco España dicen que las infraestructuras son lo único que te asegura que cada euro que entra se multiplica por cuatro.

Vamos a coger el tren...

Usted verá, se nos acaba el tiempo, y siempre van con retraso.

[Risas] Si somos capaces de comunicar adecuadamente, la gente no tiene por qué vivir en el centro de Madrid, con lo cual la vivienda también será más barata, estaremos permitiendo que se desarrollen las zonas anexas a las grandes ciudades

Si hablamos de las inversiones en presas... en España tenemos un problema de gestión del agua. Hay mucho secano y poco regadío. Y este Gobierno estaba contra el regadío, las pocas empresas pequeñas que había las tiró. Pero es que la dana fue así por no ser capaces de canalizar el agua; las inundaciones en Andalucía, lo mismo. Y en Galicia tuvieron problemas con la cría del marisco porque tuvieron que desembalsar pantanos.

¿Vuelven las grandes obras hidrológicas?

Tenemos que conseguir interconexiones y una gestión adecuada. Si a un agricultor lo pasamos a regadío, multiplica su rendimiento por cuatro, al menos. Si hago esta inversión eficiente, consumimos menos agua, él gana más, podemos bajar los impuestos, y encima recaudar más. El ejemplo más claro lo tenemos en Murcia.

Nosotros tenemos un cálculo aproximado de que para los próximos 15 años tenemos que invertir 300.000 millones de euros. Es decir, unos 20.000 millones por año. De todo lo que hemos repasado: trenes, aviones, agua, energía, vivienda.

Me cuenta lo que va a heredar del Gobierno actual como un desastre, pero usted parece verlo con ilusión. Como oportunidades...

Oportunidades preciosas. Yo digo una cosa en plan de broma, y es que yo vengo del futuro. Cuando llegamos a la Junta, había muchos clichés sobre los andaluces. Andalucía es hoy número uno en número de autónomos.

Yo creo, profundamente, en que si somos capaces de ilusionar a la gente, de escucharla, de atender a sus proyectos, de permitir que desarrollen sus ideas, esto funciona.

Hagamos una cosa, sin gafar lo de que usted vaya a ser, o no, ministro de Hacienda. Cuando ya gobiernen ustedes, hagamos otra entrevista y me dice si mantiene esa ilusión cuando el trabajo se le acumule.

Seguro. Y además el presidente Feijóo tiene una asunción de responsabilidad que nos contagia a todos. Por eso, lo que le decía lo de devolver el poder a la gente no es una frase bonita. Yo creo que esto es un movimiento social, y tenemos que elegir a alguien para que lo encabece. Ése es Feijóo, a eso viene.

Si España hace las cosas bien, vamos a liderar Europa. Estoy convencido. Es una pena que no hayamos aprovechado estos ocho años de Sánchez.