El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto con afiliados del PPC este domingo en Badalona. Europa Press

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Las claves Generado con IA Feijóo promete revisar los criterios para conceder, mantener y perder la nacionalidad española para "recuperar el prestigio" del pasaporte. El líder del PP aboga por una política migratoria "ordenada" y por igualar derechos y deberes entre nacionales y migrantes. Feijóo critica al Gobierno por su gestión en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes y acusa al Ejecutivo de Sánchez de usar el dinero público para intereses personales. Alejandro Fernández asegura que el PP "no va a abandonar nunca a los ceutíes" y defiende la protección y seguridad de los ciudadanos como prioridad del partido.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este domingo que cuando llegue al Gobierno va a "revisar" cómo se concede y mantiene y "acreditar" cómo se pierde la nacionalidad española .

"España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte", ha proclamado, al tiempo que ha ahondado en su apuesta por una política migratoria "ordenada".

En un acto en Badalona, en el que también ha intervenido el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, y el alcalde de esa localidad, Xavier García Albiol, Feijóo ha recordado que el pasaporte español conlleva unos derechos pero también deberes.

Feijóo promete revisar cómo se concede, mantiene y pierde la nacionalidad española para "recuperar su prestigio".

"Queremos una política migratoria abierta a todos los que quieran venir a trabajar como nosotros fuimos en su momento a Europa y América, tener los mismos derechos pero también los mismos deberes", ha defendido.

Así, ha anunciado Feijóo que si llega al Gobierno revisará cómo se concede, cómo se mantiene y "cómo se puede perder" la nacionalidad española, algo que considera "justo" y "razonable" porque los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.

"Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, un asesino o un agresor sexual que me lo explique. Yo le contestaré y si no me entiende, me da igual", ha afirmado.

Así, ha reprochado al Gobierno de Sánchez y a sus socios que traten de dar lecciones al PP sobre política migratoria, seguridad o derechos humanos cuando son los que están gestionando la situación en Ceuta tras el salto masivo de más de 80.000 inmigrantes a finales de julio.

El líder de los populares ha reprochado al jefe del Ejecutivo sus respuestas cuando hay un problema: "Contesta cosas como 'son las tantas de la tarde y aún no he comido' o 'si quieren ayuda que lo pidan' y, más recientemente, que "lo de Ceuta son cosas de Vivas". "Eso es una vergüenza", ha denunciado.

Por otro lado, Feijóo acusó al Gobierno de utilizar el dinero público para "sus intereses particulares": "Todo sirve a un proyecto de poder personalísimo. Las decisiones se toman para salvar a un solo hombre y las instituciones se ocupan para ponerlas a su servicio".

Ha pedido la confianza de la mayoría de los españoles y de los catalanes para iniciar la "reconstrucción" de España y bajar los impuestos que "ahogan a los ciudadanos".

Por último, ha ironizado con la ausencia del expresidente Zapatero este domingo en el mitin del PSOE en la Fiesta de la Rosa en Gavà (Barcelona), en el que sí estuvieron Sánchez e Illa. "Contra pronóstico, tampoco ha ido a la fiesta del PSC. Es que está buscando el origen de sus joyas y aún no lo ha alcanzado. Vamos a tener que ayudarle a saber de dónde las ha sacado", ha señalado.

Fernández: "Feijóo no va a abandonar nunca a los ceutíes"

Por su parte, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, quien intervino antes en el acto, ha proclamado que Feijóo "no va a abandonar nunca a los ceutíes". "Ceuta es tan española como Toledo o Valladolid, el PP no os va a olvidar nunca", ha defendido.

El líder de los populares catalanes ha querido comenzar su intervención mandando un mensaje de ánimo al pueblo ceutí.

"Las imágenes que nos llegan de Ceuta están lejos de la distancia pero muy cerca de nuestro corazón porque nos resulta absolutamente insoportable ver a nuestros compañeros humillados y abandonados por quien tenía que protegerlos, el Gobierno", ha lamentado.

"Defender a sus ciudadanos es el deber sagrado de cualquier político", ha defendido, poniendo como ejemplo a Albiol, del que ha dicho que demuestra que "proteger y defender a sus vecinos" es su "deber sagrado" mientras "otros alcaldes miran a otro lado".

"Albiol va a por los okupas y a por los ladrones y no a por los vecinos, ese es nuestro ADN, en Cataluña y en el resto de España", ha subrayado.

"No nos va a temblar el pulso para cumplir con nuestras obligaciones, no nos temblará el pulso para frenar a quienes nos agredan y no nos va a temblar el pulso para defender el orden, la libertad y una España fuerte y unida", ha subrayado.

"El cambio está más cerca que nunca", ha vaticinado.