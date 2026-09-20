Feijóo elige a Albiol para lanzar la campaña de las municipales, con Badalona como modelo en inmigración y okupaciones

El PP utiliza el éxito de Albiol en Badalona para mostrar que su modelo es competitivo y puede recuperar espacio electoral en Cataluña.

La gestión municipal de Badalona se presenta como ejemplo, destacando políticas de seguridad, orden urbano y la Oficina Antiokupación.

El PP busca demostrar fuerza organizativa en Cataluña, esperando reunir a unas 6.000 personas en el acto junto a Albiol y Alejandro Fernández.

Feijóo elige Badalona para iniciar la precampaña del PP de cara a las municipales de 2027, resaltando la gestión de Albiol como modelo.

Alberto Núñez Feijóo ha elegido Badalona para celebrar el acto con el que el PP dará el pistoletazo de salida a su precampaña para las elecciones municipales de mayo de 2027. La dirección popular espera reunir a unas 6.000 personas en el Parc del Centenari, uno de los espacios habituales de grandes celebraciones de la ciudad.

El presidente del PP estará acompañado por el alcalde, Xavier García Albiol, y por el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. Génova quiere convertir la cita en una demostración de fuerza organizativa, con Cataluña como uno de los territorios prioritarios del próximo ciclo electoral.

La elección de Badalona no es casual. Feijóo acudirá a la cuarta ciudad de Cataluña por población y al principal bastión institucional del PP en la comunidad. Albiol gobierna desde las municipales de 2023 con 18 concejales y mayoría absoluta, una anomalía en un mapa local dominado por socialistas e independentistas.

El acto, además, coincidirá con la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, donde Pedro Sánchez participará junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El PP plantea ambas convocatorias como dos modelos políticos enfrentados y subraya que Feijóo acude a una comunidad gobernada por el PSOE sin rehuir la comparación.

Sánchez juega cerca de Barcelona, en un feudo socialista y junto a Illa, mientras Feijóo lo hará en Badalona, ciudad metropolitana en la que el PP ha recuperado una posición de poder con mayoría absoluta, la única junto al Castelldefels de Manu Sánchez, en toda la comunidad.

La dirección popular pretende proyectar que su líder puede disputar terreno político y electoral al socialismo en Cataluña. Albiol, encargado de la organización, dice estar "sobrepasando las expectativas".

Y así, Génova presentará la movilización de 6.000 personas como una señal de que el PP tiene pulso de convocatoria en una región en la que aspira a crecer en los ayuntamientos y, también, a reforzar su representación en las circunscripciones catalanas en unas futuras elecciones generales.

Ejemplo de gestión

Badalona se ha convertido para Feijóo en un ejemplo de la gestión que el PP quiere extender a las grandes ciudades tras las municipales de 2027.

La receta combina seguridad, orden urbano, limpieza, vivienda, convivencia y capacidad de decisión. El objetivo es que los alcaldes populares dispongan de mayorías suficientes para ejecutar sus programas sin depender de pactos.

La gestión de Albiol ofrece a Génova un caso concreto para esa estrategia.

La Oficina Antiokupación, creada tras su regreso a la Alcaldía, dispone de teléfono de atención, asesoramiento jurídico para propietarios, protocolos de coordinación con la Policía y actuaciones frente a los enganches ilegales de suministros.

De inmediato, el PP convirtió esa experiencia en referencia para sus comunidades autónomas, que la fueron copiando, y la vincula a sus propuestas de "desalojos en 24 horas" y endurecimiento de la respuesta ante la okupación ilegal.

De hecho, la ley antiokupas registrada por el PP y que "el PSOE mantiene bloqueada en el Congreso", tal como ha dicho Feijóo, está basada en esta iniciativa.

Políticas de referencia

Tampoco es baladí que Feijóo eleve ahora a Albiol como modelo, con la crisis de Ceuta en su máxima ebullición.

Badalona mantiene servicios municipales de acogida y atención administrativa a la población recién llegada, pero el alcalde ha defendido una gestión expeditiva: inmigración legal y ordenada, control de los recursos públicos y exigencia de que el Estado asuma sus competencias y financie los dispositivos necesarios.

Esa combinación de acogida, condiciones, convivencia y firmeza permite al PP presentar a Albiol como referente frente a Vox en el terreno de la seguridad y la inmigración.

El mensaje de Génova es que la respuesta a los problemas de los barrios no exige renunciar a la diversidad ni a la integración, pero sí reclamar eficiencia, recursos y cumplimiento de las normas.

La mayoría absoluta de Badalona es, para el PP, la prueba de que ese modelo puede ser electoralmente competitivo en Cataluña.

La ciudad es, junto a Castelldefels, gobernada por Manu Reyes, una de las grandes referencias municipales de los populares en la comunidad y uno de los ejemplos que Feijóo quiere explotar en la próxima campaña.

El líder del PP ya ha participado en actos de inicio de curso en comunidades donde su partido gobierna, como Galicia, Andalucía y Madrid.

La cita de Badalona supone, sin embargo, el primer gran acto de este formato en una comunidad gobernada por el PSOE y con la que Feijóo busca lanzar un mensaje nacional: el PP quiere recuperar espacio en Cataluña y convertir la gestión municipal en uno de sus principales argumentos para 2027.