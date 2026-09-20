El pasado día 4, el seleccionador Luis de la Fuente y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, acudieron a Ceuta a mostrar su apoyo y se reunieron con Juan Jesús Vivas. Europa Press.

Ceuta carga contra Interior por suspender el España-México :"¿La inseguridad era subjetiva o mejor no molestar a Rabat?"

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Las claves Generado con IA El Gobierno de Ceuta critica al Ministerio del Interior por suspender el amistoso sub-20 entre España y México previsto para el 30 de septiembre. Las autoridades ceutíes consideran que la decisión busca evitar tensiones con Marruecos y cuestionan la justificación de inseguridad dada por Interior. Interior desaconseja el partido alegando falta de garantías de seguridad por la presión migratoria y el contexto social tenso en la ciudad. A pesar de la suspensión del amistoso, otros partidos de fútbol de segunda división sí se celebran con normalidad en el estadio Alfonso Murube.

El Gobierno de Ceuta considera "muy grave" la decisión del Ministerio del Interior de "solicitar que no se celebre" en la ciudad del amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México, previsto para el próximo 30 de septiembre.

Mediante un comunicado, remitido en la noche de este sábado, el Ejecutivo ceutí de Juan Jesús Vivas ha expresado su "profunda decepción, desilusión y malestar" ante la medida.

"La seguridad de Ceuta no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene y convertirse en objetiva cuando considera oportuno", añaden en el texto donde denuncian que, una vez más, detrás de esta decisión "vuelve a aparecer la voluntad de evitar cualquier situación que pueda resultar incómoda para Marruecos".

Y es precisamente el temor a Rabat lo que creen que está detrás de esta decisión. "¿Acaso no se quiere que se celebre el partido? ¿No se quiere molestar a Marruecos con la presencia de la selección en Ceuta?", trasladan a EL ESPAÑOL miembros del Gobierno de la ciudad autónoma.

Otra voz del Ejecutivo ceutí resume su reacción en términos aún más contundentes: “Qué barbaridad. Está claro que molesta a Marruecos”. Con esta decisión, se privaría a Ceuta de otro evento que había ilusión entre los ceutíes, tras la suspensión este verano de la Feria local.

La decisión se conoce apenas 50 días después de la invasión de Ceuta y ha generado malestar en el Gobierno autonómico, que considera que la presencia de la Selección española en la ciudad puede tener una dimensión especialmente sensible para Rabat.

Entre otras cosas porque, una ciudad que vive asediada podría tener un respiro y mostrar su españolidad en el Estadio Alfonso Murube que tiene capacidad para 5.500 aficionados.

El encuentro se iba a celebrar el 30 de septiembre, que coincidiría también con el aniversario del asalto que comenzó el día 30 de julio y se prolongó durante el día 31.

En el comunicado, afirman que Ceuta "es una ciudad española" que "quiere volver plenamente a la normalidad tiene derecho a una selección española con las mismas condiciones y garantías que cualquier otro territorio del país".

El informe

Ahora todo está en el aire. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Dirección General de la Policía, ha remitido un documento a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que desaconseja la celebración del encuentro en Ceuta al considerar que no puede garantizar “las condiciones de seguridad necesarias para el buen desarrollo” del partido.

Ahora, el informe policial sitúa el principal problema en el “contexto de tensión social” asociado a la “presión migratoria existente” en la ciudad. Además, el escrito reclama a la Federación que valore “con carácter urgente” una sede alternativa.

Según Interior, esta situación está obligando a mantener un importante despliegue policial y una dedicación especial de recursos humanos y materiales, lo que limita de forma significativa la disponibilidad de agentes para asumir un dispositivo extraordinario con motivo del amistoso.

A ello se suma, según el documento, que un España-México sub-20 en Ceuta tendría una dimensión de seguridad distinta de la habitual para esta categoría, tanto por la previsión de una asistencia superior como por la necesidad de organizar los desplazamientos y acompañamientos de las dos selecciones, el equipo arbitral y las respectivas

Sin embargo, el Alfonso Murube va a albergar el domingo el partido entre la AD Ceuta FC y el Real Valladolid (16:15 horas). No va a ser este el primer partido que los caballas jueguen ante su público. Ya lo hicieron el 22 de agosto ante la UD Las Palmas y el pasado 5 de septiembre ante el Celta Fortuna.

En estos casos, Interior no ha decretado la suspensión y ha permitido que los partidos de segunda división se celebren con normalidad en Ceuta.