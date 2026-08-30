Este viernes se ruunió el Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes que reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.
En Ceuta, los sindicatos policiales piden refuerzos ante la tensión y los disturbios de los últimos días, mientras que las asociaciones vecinales piden un plan de choque para la ciudad autónoma priorice las barriadas.
-
Vivas: "El lunes 27 llamé a Moncloa y me dijeron que estuviera tranquilo, el martes pedí al Gobierno el Estado de Alarma, el miércoles me dijeron que no había fundamento, el jueves llegó la avalancha"
Desde hace semanas, todas las noches, pequeños grupos de ceutíes esperan con banderas de España y de la Ciudad Autónoma en las inmediaciones del Ayuntamiento de Ceuta, en la céntrica Plaza de África.
Esperan a que su presidente, Juan Jesús Vivas (Ceuta, 1953) baje a la calle tras interrumpir (que no terminar) su maratoniana jornada de trabajo para saludarle, hacerse fotos con él y, sobre todo, darle ánimos.
En estos encuentros espontáneos, él se muestra agradecido, cercano. Son muchos ya los días, desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo el salto masivo e ilegal de cerca de 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos, en los que Vivas apenas pega ojo.
Después de un mes, está cansado pero con el ánimo alto y la convicción firme de no bajar los brazos.