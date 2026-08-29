El sanchismo se queda solo al exculpar a Rabat de la invasión de Ceuta: todos sus socios y la oposición acusan a Marruecos

La mayoría de la oposición y socios del Gobierno critican la actitud del Ejecutivo, que evita señalar a Marruecos y defiende la cooperación con el régimen de Mohamed VI.

Dirigentes socialistas como Emiliano García-Page y Adrián Barbón se desmarcan del Gobierno y señalan a Marruecos como responsable de un ataque a la integridad territorial española.

El 89% de los españoles, incluido el 85% de los votantes del PSOE, cree que Marruecos permitió o estimuló la invasión de la ciudad autónoma, según una encuesta de Sociométrica.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el único en el Congreso que exculpa a Marruecos de la invasión de Ceuta, mientras todos los demás partidos, incluidos sus socios, acusan a Rabat.

En tiempos de polarización extrema, hay un asunto que ha generado un consenso de hasta el 65% de los diputados: Marruecos está detrás del asalto masivo a Ceuta. Sólo el 35% de los diputados, los del PSOE, exculpan al régimen de Mohamed VI.

El Gobierno se ha quedado solo en su defensa numantina de la versión favorable a Rabat. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, fue más allá este jueves al afirmar de forma categórica que "no hay evidencias de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva".

Todo ello mientras afeaba al resto de partidos que "falten el respeto a Marruecos" por señalar la responsabilidad del vecino del sur. En las redes han circulado numerosas imágenes de de camiones descargando inmigrantes en la frontera, ante la pasividad de la gendarmería marroquí.

Y el fuerte despliegue policial que Rabat montó para evitar un nuevo asalto el 15 de agosto, demuestra que tenía capacidad para frenar la multitudinaria avalancha de 80.000 personas, dos semanas antes.

La percepción no es sólo política. También ciudadana. La última encuesta de Sociométrica afirma que el 89% de los españoles, incluido el 85% de votantes del PSOE, cree que Marruecos "permitió o estimuló" la invasión de la ciudad autónoma.

De Bildu a Vox. Todos los partidos, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista, ven la mano de Rabat detrás del asalto del 30 de julio.

Las declaraciones de los ministros, elogiando la cooperación de Rabat, han causado indignación entre todos los partidos que, a medida que avanzaban las comparecencias, han denunciado la sumisión del Gobierno al régimen de Mohamed VI

"Sorprende a toda la cámara la reacción de este Gobierno", admitió el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien reprochó que desde el Gobierno "hayan sido incapaces entre todos los ministerios para tener un relato de lo que ha sucedido pero el único hecho en el que se han puesto de acuerdo es en defender a Marruecos".

El diputado de ERC Francesc Marc Álvaro, al que Bolaños recomendó un curso de diplomacia por acusar a Marruecos de "guerra híbrida", estalló al escuchar al ministro del Interior presumir de colaboración con Rabat.

"No lo digan más. Esto ya es una tomadura de pelo. Se nos agota la paciencia", afirmó ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna reprochó ante el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que no señale al régimen alauita. "Semejante movilización y desplazamiento de seres humanos, no sería posible sin la colaboración de las fuerzas de seguridad de Marruecos".

La portavoz morada, Ione Belarra, fue más allá y pidió la ruptura de las "relaciones diplomáticas y comerciales" con "una dictadura sanguinaria que utiliza como arma arrojadiza a su gente".

Otros, en cambio, pusieron el foco en el espionaje del móvil de Sánchez, que el Gobierno admitió, aunque nunca ha señalado a Rabat como responsable.

"¿Qué sabe Marruecos de ustedes, por dónde los tienen cogidos?", les preguntó el diputado de Junts Josep Pagès.

En términos similares se pronunció el PP. "¿Qué le deben ustedes a Marruecos? ¿A qué le tienen miedo?", lanzó la diputada del PP Cuca Gamarra, quien ha señalado a Marruecos como el país que "consintió o alentó" la entrada masiva.

En las intervenciones sobresalen las dudas sobre el espionaje del teléfono de Sánchez. También el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro acusó a Rabat de practicar una "guerra híbrida" mientras recordaba el caso Pegasus.

“Quiere tomarnos por bobos cuando dice que Marruecos es un socio fiable. ¿Un socio fiable lanza a miles de personas sobre Ceuta?", reprochó mientras acusaba a Sánchez de ser "dócil" ante el Gobierno alauita al "eluden señalarle" por el espionaje a su teléfono en el que sustrajo 2 Gigas de información.

Aunque los reproches a Marruecos no se quedan ahí. Sus socios de Sumar, que han sido muy condescendientes con el Gobierno en las comisiones, han apuntado también a Rabat, aunque sin tantos reproches.

"Está claro que hay que tener buena vecindad pero hay que ser coherentes", señaló Enrique Santiago, quien reprochó al Gobierno que siga "diciendo que Marruecos está colaborando".

Sin embargo, otros representantes son más críticos. En X, Nahuel González, diputado de IU, afirmó estar "hasta las narices de la complacencia del PSOE con el régimen alauita amigo de Israel" y respondió a Bolaños: "Faltaré el respeto a Marruecos las veces que haga falta: monarquía absoluta y criminal".

Faltaré el respeto a Marruecos las veces que haga falta: monarquía absolutista y criminal. Hasta las narices de la complacencia del PSOE con el régimen alauita amigo de Israel. https://t.co/MuA9AjZq2e — Nahuel González López (@nah_gon) August 27, 2026

En la misma red social, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi respondía a Bolaños afirmando que "hasta la tía Paqui sabe" que Marruecos está detrás.

La representante de origen saharaui apuesta por "llamar a consultas" al embajador alauita y lamenta que España no esté ejerciendo más presión. "Empezando por la energía", apuntaba.

Anda que no… hasta la tía Paqui lo sabe! https://t.co/bXaN5NE0oV — Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) August 27, 2026

Los barones se distancian

Fuera de Ferraz y Moncloa, en el PSOE tampoco hay unanimidad. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es más contundente que el Gobierno de Sánchez al calificar lo sucedido en Ceuta como "una invasión" y "una violación de la integridad territorial" por parte del Gobierno de Marruecos.

También otro barón, más afín a Sánchez, el asturiano Adrián Barbón, "condena abiertamente la actitud de Marruecos" y señala que su actitud "ha significado un ataque a nuestra integridad territorial" utilizando "el hambre y las necesidades de decenas de miles de personas, intentando desestabilizar nuestro país".

Todo lo que está pasando, se debe analizar no con las tripas, sino con la cabeza y el corazón.



Empiezo por Ceuta.



He sido muy claro: he expresado mi solidaridad con el pueblo ceutí, defendiendo su españolidad y su derecho a vivir en paz. He condenado abiertamente la actitud de… — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) August 27, 2026

Sánchez y sus ministros se quedan solos en su defensa de la colaboración con Rabat, mientras la oposición y varios dirigentes socialistas reclaman al Gobierno que exija explicaciones a Marruecos.