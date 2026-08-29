El PSOE pide por carta a todos sus cargos públicos que no acudan a las manifestaciones del día 2 en apoyo a Ceuta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a participar en las concentraciones y ha anunciado que el PP se personará en la investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

La dirección del PSOE condena la manipulación política y la violencia, y defiende que la solución a la crisis en Ceuta no debe pasar por la confrontación.

El partido argumenta que el PP está instrumentalizando políticamente estas concentraciones, convocadas por la FEMP de forma unilateral.

El PSOE ha enviado una circular pidiendo a sus cargos públicos que no acudan a las manifestaciones en apoyo a Ceuta del 2 de septiembre.

El PSOE ha dirigido este sábado una circular a todos sus cargos públicos en la que les piden que no acudan a las manifestaciones del próximo miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a Ceuta, argumentando que el PP intenta instrumentalizarlas políticamente.

La convocatoria había sido difundida inicialmente en las redes sociales por ceutíes residentes en la Península, y luego ha sido asumida oficialmente por la la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside la alcaldesa popular de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo.

Las manifestaciones se celebrarán el próximo miércoles a las 8 de la tarde, a las puertas de todos los ayuntamientos de España.

La carta que el PSOE ha dirigido a sus cargos públicos indica que la presidenta de la FEMP ha convocado estas concentraciones en todos los municipios de España "de forma unilateral al resto de grupos políticos".

"El PP está utilizando a nivel partidista la FEMP y las Federaciones Territoriales de Municipios", añade la misiva, "para ir en contra del Gobierno de España y como elemento de movilización y confrontación política debido a la situación que se está viviendo en Ceuta".

La dirección del PSOE dice ser consciente de "los momentos que estáis pasando como alcaldes/as, concejales y como cargos públicos de nuestro partido" porque "el PP trata de manipular esta crisis humanitaria".

Ferraz expresa su "más profunda condena y rechazo a toda forma de manipulación política y violencia, sin equidistancia ni ambigüedades".

La última página de la circular que el PSOE ha mandado a todos sus cargos públicos. EE

Porque, argumenta, "la violencia nunca puede ser parte de la solución ni puede servir para alimentar la confrontación y deteriorar la convivencia".

Por ello, anuncia que el PSOE ha decidido "no participar en estas concentraciones. Ceuta sí. Su utilización partidista no", precisa el comunicado.

La circular está firmada por María Jesús Montero (como vicesecretaria general del PSOE), Rebeca Torró (secretaria de Organización) y Juanfran Serrano, que era la mano derecha de Santos Cerdán y ahora dirige la Secretaría de Política Territorial.

Está dirigida a todos los secretarios generales y secretarios de Organización autonómicos, los portavoces del PSOE en los ayuntamientos, así como todas sus agrupaciones provinciales, municipales e insulares.

Durante su tradicional apertura del curso político en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, animó este sábado a todos los españoles a participar en las concentraciones del día 2 (fecha que coincide con el Día de la Autonomía de Ceuta) y anunció que él lo hará presencialmente desde la ciudad autónoma.

Feijóo también ha anunciado que el PP se personará en la causa que la juez María Tardón instruye en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, porque "España tiene derecho a saber lo que ocurrió".

"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia", ha sentenciado el líder del PP.