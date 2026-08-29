El exportavoz de Mohamed VI atribuye la invasión de Ceuta al plan para dar la nacionalidad española a los saharauis

Mustapha El Khalfi fue ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno de Marruecos entre 2012 y 2019. EE

Las claves

Las claves Generado con IA El exportavoz marroquí Mustapha El Khalfi vincula la invasión de Ceuta al plan de España para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos antes de 1977. El Khalfi advierte que la naturalización de saharauis podría crear en España un foco de apoyo al separatismo del Sáhara Occidental frente a Marruecos. El exministro señala que la sentencia del Supremo y la difusión de mensajes en redes sociales facilitaron el asalto masivo a Ceuta. El Gobierno español descarta que la propuesta de nacionalizar a los saharauis esté relacionada con la invasión de Ceuta y atribuye los hechos a la manipulación en redes sociales y actores internacionales.

El exportavoz del Gobierno de Marruecos Mustapha El Khalfi ha vinculado en una entrevista el asalto masivo de Ceuta con la proposición de Ley que tramita el Congreso de los Diputados para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977.

Esta iniciativa legislativa impulsada por Sumar incomoda al régimen de Mohamed VI, ya que protegería con la ciudadanía española a entre 8.000 y 200.000 saharauis (según estima El Khalfi), que defenderían la independencia de su territorio frente a Rabat.

Mustapha El Khalfi fue ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno de Marruecos entre 2012 y 2019. Pertenece al Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que defiende el islamismo moderado y pasó a la oposición en 2021, tras sufrir una severa derrota electoral.

En una entrevista concedida a la televisión marroquí, El Khalfi ha advertido de que la invasión de Ceuta marca "un importante punto de inflexión estratégico" en las relaciones entre Marruecos y España.

Y ha atribuido los hechos del 30 de julio a dos factores. Por un lado, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 29 de junio, según la cual "quien cruza la frontera por mar no puede ser devuelto", relata el exministro marroquí.

Una resolución judicial que aprovecharon "las mafias de tráfico de personas y las [cuentas de] redes sociales de identidad desconocida".

Al respecto, explica que la Inteligencia Artificial (IA) permite crear con mucha facilidad perfiles falsos para difundir mensajes y manipular las redes sociales: "Hay muchas formas de hacerlo," constata.

Hasta aquí, la explicación de El Khalfi coincide con la versión oficial ofrecida tanto por Rabat como por el Gobierno español.

Pero el exministro de Mohamed VI añade un segundo factor: "El proyecto de ley para la naturalización de los saharauis" impulsado por Sumar que "contó con el apoyo de la coalición gobernante, el PSOE y sus aliados".

"Solo Vox votó en contra, apenas un puñado de votos", relata El Khalfi en la entrevista, mientras que "el Partido Popular (PP), de derecha, se abstuvo, por lo que la moción salió adelante en la comisión y ahora avanza".

El exportavoz del Gobierno de Marruecos explica que esta iniciativa impulsada por un "partido minoritario", dice en alusión a Sumar, permitirá naturalizar a cerca de 8.000 nacidos en "el Sáhara marroquí" antes de 1977.

Una cifra que puede crecer hasta los 200.000 saharauis, al extenderse a sus descendientes.

Y a continuación viene la reflexión más interesante de Mustapha El Khalfi.

"Cuando estudiábamos Relaciones Internacionales", señala, "se nos decía que cuando se resuelve un problema, a menudo se crea otro".

"Se puede reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental", como hizo Pedro Sánchez en 2022, "y que el territorio vuelva a nosotros, pero al mismo tiempo podría crearse en España un nuevo foco de apoyo al separatismo".

Es decir, una colonia de hasta 200.000 saharauis naturalizados como españoles, residentes en nuestro país o en África, que apoyen la independencia de ese territorio frente a Rabat.

"Este es un desarrollo difícil y potencialmente grave", indica en la entrevista Mustapha El Khalfi, "por eso lo ocurrido en Ceuta y la cuestión de la concesión de la nacionalidad española son dos acontecimientos muy importantes y potencialmente peligrosos" en la relación entre ambos países.

El exministro de Mohamed VI recuerda que la impulsora de la proposición de ley, Tesh Sidi, es "una diputada [de Sumar] que tiene raíces familiares en el Sáhara marroquí".

Y finalmente, El Khalfi, hila los tres acontecimientos mencionados.

La sentencia del Supremo del 29 de junio estimuló un movimiento en redes sociales, a través de cuentas "anónimas" generadas por IA, invitando a llegar a Ceuta a nado.

"Ya se habían producido oleadas de cruces durante el verano", explica al respecto.

Pero, añade, la decisión del Congreso de los Diputados de admitir a trámite la proposición de ley sobre los saharauis el pasado 23 de julio provocó un "fenómeno diferente", pues "se apoyó en una predisposición existente y en un terreno fértil que ya estaba presente en nuestro país".

El resultado fue la irrupción de cerca de 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta en apenas 24 horas, mientras Mohamed VI celebraba la fiesta del Día del Trono.

En su comparecencia del viernes ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el ministro José Manuel Albares negó que la invasión de Ceuta se deba al malestar de Rabat por la proposición de ley para naturalizar a los saharauis, por la visita de Pedro Sánchez a Argelia o a la presión para que la final del Mundial de Futbol se celebre en Casablanca.

"Ninguna de esas cuestiones tiene nada que ver con lo sucedido en Ceuta", aseguró Albares en respuesta a los distintos grupos políticos, "yo tampoco lo hubiera permitido si se me hubiera planteado, no lo hubiera tolerado".

Albares recalcó que "España tiene derecho a tener excelentes relaciones con Argelia", mientras que conceder la nacionalidad española a los saharauis es una decisión "soberana" de las Cortes.

"Y deseo que la final del Mundial se juegue en España", agregó.

En su comparecencia, Albares abrió el abanico de responsabilidades por la invasión de Ceuta para extenderlo a las redes sociales; al dueño de X, Elon Musk; a Rusia, a los "bulos" difundidos por usuarios anónimos, los "megainfluencers conservadores" y la "internacional reaccionaria".

En cambio, elogió la colaboración con Marruecos y aseguró que está en contacto "permanente", casi diario, con su ministro de Exteriores, Nasser Bourita, con dos prioridades: agilizar la repatriación de los invasores que siguen en Ceuta y evitar que se repita un hecho como el asalto del 30 de julio.