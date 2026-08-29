"Los españoles tienen derecho a saber lo que ocurrió en Ceuta": Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa judicial

El presidente del PP defiende que Ceuta y Melilla son españolas ante las recientes declaraciones del ministro de Justicia marroquí.

Feijóo acusa al Gobierno de abandonar a los ciudadanos de Ceuta durante la crisis migratoria y de tardar en actuar y pedir refuerzos.

El líder del PP critica las contradicciones entre los ministros sobre la actuación de los servicios de inteligencia y la falta de explicaciones claras.

Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa judicial por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y exige transparencia al Gobierno.

"Los españoles tienen derecho a saber lo que ocurrió. Tiene derecho a saber toda la verdad". Con estas palabras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de transparencia respecto a lo que sucedió aquellos días a finales de julio en los que miles de personas entraron en Ceuta desde Marruecos.

Por todo ello, Feijóo ha asegurado que el PP "se personará" en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia", ha afirmado Feijóo.

"Es evidente que alguien miente, pero creo que mienten todos", ha asegurado para luego pedir que comparezca la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en el Senado "comprometiéndose a decir la verdad".

Las explicaciones del Gobierno no solo han sido escasas, según ha denunciado el PP, sino que también han sido contradictorias.

Mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI compartió información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Delegación del Gobierno en los días previos a la crisis, el Ministerio de Interior contradijo a la ministra al remarcar que ningún servicio de inteligencia nacional o internacional "atisbó" o alertó de que fuera a ocurrir la entrada masiva.

"Los ministros se contradicen entre ellos, las comparecencias han sido patéticas", ha remarcado Feijóo.

"La ministra de Defensa dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad", ha afirmado.

El abandono

"Los ciudadanos de Ceuta no están sufriendo solo una crisis migratoria, viven el abandono del Estado", ha afirmado Feijóo. El dirigente ha asegurado que los ciudadanos de Ceuta ya no pueden vivir como antes.

La ciudad está sufriendo una "convivencia fracturada" y todos sus servicios públicos se encuentran "colapsados".

Por todo ello, ha recriminado al Gobierno su tardanza en actuar frente a esta situación "sin precedentes". En esta línea, Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez por "irse de vacaciones" mientras la ciudad vivía una situación extrema.

"Todo el mundo tiene derecho a descansar, faltaría más, pero a lo que no tiene derecho un Gobierno es a desatender su país", ha sostenido.

Así, el dirigente ha reprochado al Gobierno que hayan tardado "un mes" en declarar la situación de interés para la seguridad nacional, en crear un mando único, en pedir refuerzos a Frontex o en reforzar las plantillas de Extranjería.

Además, todas estás medidas eran "propuestas del PP" desde un primer momento.

Ceuta y Melilla son españolas

Durante su discurso, el presidente del PP también se ha referido a la serie de amenazas por parte de Marruecos que sugerían que Ceuta y Melilla les pertenecen.

El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, aseguró hace pocas semanas en una entrevista concedida a la cadena pública marroquí 2M, "la cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo" entre ellos y España.

Además, apuntaló que mantendrían su "derecho histórico y nuestro derecho geográfico".

"Ceuta y Melilla son España, lo sabemos desde siempre", ha expresado Feijóo.

"Ceuta son españoles desde hace siglos, no son periferias no son una pieza a negociar", ha apuntalado Feijóo durante su discurso. "Somos nosotros, es nuestra responsabilidad. España se defiende. Ceuta y Melilla son España, lo sabemos desde siempre", ha añadido.

"No estáis solos no os vamos a abandonar", ha zanjado el líder del PP.