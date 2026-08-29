Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Melchor León: "Diputados del PSOE me dicen que Ferraz les amenaza para que no vayan a las marchas de apoyo a Ceuta"

Este viernes se ruunió el Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes que reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.

En Ceuta, los sindicatos policiales piden refuerzos ante la tensión y los disturbios de los últimos días, mientras que las asociaciones vecinales piden un plan de choque para la ciudad autónoma priorice las barriadas.