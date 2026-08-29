Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Melchor León: "Diputados del PSOE me dicen que Ferraz les amenaza para que no vayan a las marchas de apoyo a Ceuta"
Últimas noticias sobre la actualidad política española y la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta.
Más de un centenar de migrantes detenidos y expulsados por delinquir en Ceuta.
Marlaska reduce ahora a 5.000 los invasores que hay en Ceuta y anuncia un CETI "permanente" para albergar a 800 personas
Este viernes se ruunió el Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes que reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.
En Ceuta, los sindicatos policiales piden refuerzos ante la tensión y los disturbios de los últimos días, mientras que las asociaciones vecinales piden un plan de choque para la ciudad autónoma priorice las barriadas.
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Melchor León: "Diputados del PSOE me dicen que Ferraz les amenaza para que no vayan a las marchas de apoyo a Ceuta"
Melchor León es el diputado díscolo del PSOE en la Asamblea de Ceuta, la piedra en el zapato del delegado del Gobierno, el político rebelde que ha preferido anteponer sus valores al pesebre y echarse a la calle para reclamar a Pedro Sánchez medidas urgentes para acabar con la crisis migratoria.
Porque, en sus palabras, la gestión de la invasión ha sido propia de un Gobierno "mentiroso", "incapaz de dar soluciones reales" y más interesado en "aprovecharse de la crispación política" que en atajar las consecuencias de la "invasión" de los días 30 y 31 de julio.
La carta que León envió a Pedro Sánchez el pasado 18 de agosto, en la que le reclamaba al Ejecutivo medidas eficaces y la expulsión de los irregulares, supuso un terremoto político porque contradijo el discurso único de Moncloa.