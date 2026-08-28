Vivas: "Ceuta ha dejado de ser lo que era, ha perdido su forma de vida, tenemos poco tiempo para evitar el desastre mediante el retorno a su país" de todos ellos

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirma que la ciudad ha perdido su forma de vida tras la entrada masiva de unos 70.000 migrantes desde Marruecos. Vivas exige al Gobierno central el retorno inmediato de los migrantes, refuerzo de la seguridad y reparación de los daños a trabajadores y empresas. Durante las protestas en Ceuta, se han producido actos violentos como incendios en campamentos de migrantes, aunque la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas. Vivas condena la violencia y defiende que la defensa de Ceuta debe hacerse desde la legalidad y el respeto a la convivencia.

Después de una mañana marcada por las comparecencias de los ministros de Interior y Exteriores, uno de los protagonistas de la crisis migratoria, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha salido ante los medios de comunicación rodeado de la Junta de Portavoces al completo para reiterar que lo que piden es defender Ceuta.

Ha pasado casi un mes desde la entrada masiva de alrededor 70.000 personas desde Marruecos y la conclusión es clara: "Ceuta ha perdido su forma de vida".

Así de contundente se ha mostrado Vivas este viernes por una situación que ha llevado a Ceuta a una "situación límite, al borde del colapso".

Por ello y después de que varios miembros del Gobierno hayan comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones, el presidente ceutí sigue repitiendo las mismas peticiones que el primer día.

"Para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo, es necesario que el Gobierno de la Nación actúe, de manera inmediata, sin más dilación, al objeto de recuperar la normalidad", ha concretado.

Con la Junta de Portavoces a su alrededor —que incluye desde el PSOE hasta Vox—, Vivas ha expuesto una serie de medidas para recuperar la ciudad que una vez fue Ceuta.

Para empezar, ha exigido el retorno a su país de todos los migrantes que siguen en Ceuta. Además, ha pedido que se refuercen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y que se reparen los daños que la crisis está causando a trabajadores, empresas y autónomos.

Asimismo, ha reclamado que se garantice el funcionamiento de los servicios, que se blinde la inviolabilidad de la frontera, se atienda la emergencia humanitaria derivada de la crisis y se sienten las bases para salir reforzados de este duro trance, el más duro de la historia reciente de Ceuta.

De la misma forma, Vivas ha sacado pecho por sus ciudadanos y ha defendido las manifestaciones y concentraciones "para exigir la apuntada vuelta a la normalidad y la recuperación de la tranquilidad".

Aun así, Vivas también se ha unido a las condenas de varios dirigentes políticos —entre ellos de su formación, el PP, y el PSOE— contra la violencia que se desató el pasado jueves durante las manifestaciones.

Varias personas llegaron a incendiar varios puntos dentro de las zonas en las que se encontraban los migrantes, mientras que otros marchaban de forma pacífica.

"Rechazamos, con total rotundidad, el uso de cualquier tipo de violencia, los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta", ha declarado.

A esto ha añadido el anuncio de que se tomarán medidas sancionadoras "contra quienes cometan actos vandálicos o causen daños al mobiliario urbano".

"Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia", ha denunciado.

Caos en Ceuta

Las palabras de Vivas llegan después de que este jueves la tensión acumulada durante semanas llegara a las calles, tras tres días de protestas.

A pesar de que la mayoría de vecinos de Ceuta salieron a las calles para exigir de forma pacífica que su ciudad volviera a la normalidad, un grupo de personas tomó una ruta distinta.

Mientras un grupo de migrantes miraban atónitos a lo que ha sido su refugio durante semanas, un grupo de personas arrasaba y prendía fuego un campamento en la playa de Benítez de la ciudad autónoma.

Finalmente, un cordón policial se hizo con el control de la situación cuando el grupo ya había arrasado medio campamento. Para tratar de zanjar la situación, las autoridades realizaron algunos disparos de pelotas de goma para dispersar al grupo.

Además, un día antes, el miércoles, un grupo trató de acceder a la playa del Trampolín —colindante con la de Benítez— para desmantelar el asentamiento de migrantes después de que acabara una gran manifestación que congregó a miles de ceutíes en el centro de la ciudad.

Incluso, antes de estos incidentes, un pequeño grupo de manifestantes ya había cortado la carretera y bloqueado el paso de un convoy de la Cruz Roja compuesto por un camión de emergencias y tres furgonetas —algunas de ellas ambulancias— custodiadas por la Policía.

El objetivo de los congregados que tan solo llegaban al medio centenar era impedir el reparto de comida que la organización humanitaria lleva a cabo todos los días, alrededor de las 17:00, en la misma playa del Trampolín.