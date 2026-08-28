Marlaska reduce ahora a 5.000 los invasores que hay en Ceuta y anuncia un CETI "permanente" para albergar a 800 personas

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso durante este viernes. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro Marlaska reduce a 5.000 la cifra de inmigrantes que permanecen en Ceuta tras el asalto masivo de finales de julio. El Gobierno anuncia la construcción de un CETI permanente con capacidad para 800 personas y un plan para reforzar la frontera con 35 millones de euros. PP y Vox discrepan de la cifra oficial y estiman que hay cerca de 20.000 inmigrantes en la ciudad, basándose en datos de Cruz Roja. Marlaska defiende la dignidad de los inmigrantes y critica los discursos de odio, mientras que desde el PP condenan los ataques a inmigrantes y a la Cruz Roja.

El Gobierno rebaja a la mitad la cifra de inmigrantes que permanecen en Ceuta tras el asalto masivo del 30 y 31 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado este viernes en 5.000 las personas que continúan en la ciudad autónoma, frente a los 10.000 que el Ejecutivo había asegurado hasta ahora que seguían allí.

La cifra tampoco coincide con las estimaciones que manejan PP y Vox. El diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha asegurado que la cifra real se aproxima a los 20.000 y ha puesto como ejemplo las 9.300 raciones de comida que, según responsables de Cruz Roja en El Tarajal con los que dice haber hablado esta semana, se llegaron a repartir en un solo día.

El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro también ha situado en 20.000 el número de personas que permanecen en la ciudad.

"La entrada ilegal en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país. Por ello, una vez superada la fase inicial, continuaremos iniciando los procesos de deportación para aquellos que no tengan los requisitos para seguir en nuestro país", ha añadido el ministro sin dar cifras concretas sobre los expedientes de expulsión.

Durante su comparecencia, Marlaska ha anunciado un plan para "fortalecer" la frontera que incluye la construcción de un mega CETI de "carácter permanente" con capacidad para 800 personas con las que promete que se "mejorará la capacidad de respuesta".

El ministro también ha prometido el alargamiento "de los espigones de Tarajal y Benzú" y que "desplegarán nuevas capacidades tecnológicas y embarcaciones ligeras". Un plan para el destinará 35 millones de euros.

Marlaska, quien ha negado haber recibido informes del CNI sobre el asalto, asegura que días antes empezaron a trabajar en el refuerzo de la frontera tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía hacer devoluciones de los que entraban a nado.

Según el ministro, desde comienzos de julio se incorporaron 70 agentes de la Guardia Civil "tanto en el vallado como en el control fronterizo" y se "incrementó" la vigilancia marítima con siete tripulaciones.

En total, durante finales de julio, habría 1.600 efectivos de la Policía y la Guardia Civil pero que, a todas luces, resultaron insuficientes.

Marlaska ha criticado a la "ultraderecha y a la derecha" y ha asegurado que "algunos se han dedicado a desinformar o a incentivar el odio". "Viendo los acontecimientos de ayer y anteayer llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia", ha asegurado.

Mientras que desde Sumar, Enrique Santiago, ha tildado de "noche de cristales rotos" por "ir cazando inmigrantes".

Desde el PP, el diputado ceutí ha asegurado que los incidentes se deben "a la desesperación y la indignación más que injustificada" y que "esto les ha llevado a la ira" pero ha admitido que quien "ataque a inmigrantes o bloquee a la Cruz Roja se equivoca", condenando así los actos.

Marlaska ha lamentado que les llame "invasores" porque es "incompatible a la dignidad humana". Estamos hablando de personas, niños, niñas y adolescentes que deben ser tratados con humanidad, respeto y amparo a la legalidad".

Unas frases que han sido respondidas por Ana Belén Vázquez del PP quien le ha reprochado que no haya tenido palabras de condena para los militares atacados o a los policías infectados por un brote de sarna.

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