Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez preside el Comité Especializado sobre Ceuta en la Moncloa con once de sus ministros
Sigue las últimas noticias sobre la actualidad política española y la crisis migratoria de la ciudad autónoma de Ceuta.
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Este viernes se reúne el Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además, los ministros de Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, comparecerán para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta.
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Pedro Sánchez preside el Comité Especializado sobre Ceuta en la Moncloa con once de sus ministros
El Comité Especializado sobre Ceuta se reunirá este viernes a partir de las 9:30 de la mañana en el Palacio de la Moncloa con la participación de once ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El cónclave que se celebra tras el Comité de Situación del miércoles que estuvo presidido el ministro, Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la crisis, y en el que participaron tanto los ministros como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
También durante este día, comparecerán los ministros de Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, en el Congreso para dar explicaciones por la crisis migratoria.