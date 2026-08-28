Albares achaca la invasión de Ceuta a "la guerra cognitiva en las redes de Elon Musk, Rusia y la internacional reaccionaria"

El ministro José Manuel Albares, este viernes en la comisión de Exteriores del Congreso. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro José Manuel Albares atribuye la invasión de Ceuta a la "guerra cognitiva" impulsada en redes sociales por Elon Musk, Rusia y la "internacional ultra". Albares excluye a Marruecos de las responsabilidades y destaca la colaboración con su homólogo marroquí para la salida del 90% de los invasores en menos de 24 horas. El ministro advierte sobre el riesgo para la democracia de quienes usan plataformas digitales sin control democrático y difunden bulos para movilizar a grupos de inmigrantes. Albares rechaza cualquier conversación que ponga en cuestión la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, reafirmando la postura diplomática de España.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha abierto este viernes el abanico de responsabilidades por la invasión de Ceuta para extenderlo a las redes sociales; al dueño de X, Elon Musk; a Rusia, a los "bulos" difundidos por usuarios anónimos, los "megainfluencers conservadores" y la "internacional ultra".

Durante su comparecencia en el Congreso, Albares ha dejado fuera de esta nómina de responsabilidades a Marruecos.

Por el contrario, ha destacado que su contacto permanente con el ministro de Exteriores marroquí (con el que sigue hablando casi a diario) facilitó que el 90% de los invasores que habían entrado en Ceuta abandonaran la ciudad antes de 24 horas.

Esa vía de comunicación ahora se centra en "gestionar el retorno de los que aún permanecen" en Ceuta y en "prevenir que se repita una situación similar" a la del 30 de julio.

Pero en ese diálogo permanente, ha aclarado el ministro, "ni ha habido, ni hay ni habrá nunca ningún tipo de conversación" que cuestione la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Por el contrario, Albares asegura que ha "rechazado formalmente y por todos los cauces diplomáticos" los pronunciamientos de los ministros de Justicia y Asuntos Islámicos de Marruecos, que reivindicaban los supuestos "derechos históricos" de aquel país sobre ambas ciudades autónomas.

El ministro de Exteriores ha presentado como una de las mayores "amenazas a nuestra civilización" el poder de quienes instrumentalizan las plataformas digitales que carecen de "cualquier control democrático".

"Si hay un riesgo civilizatorio hoy en día proviene del ataque a la democracia" de quienes "se benefician de un poder global fuera de cualquier control democrático", ha advertido Albares.

Y entre ellos ha señalado a las "mafias, partidos políticos que buscan explotar en su interés el miedo de los ciudadanos y Estados que se han trazado como objetivo dividirnos y disolvernos. Eso es lo que pone en riesgo nuestra civilización", ha aclarado.

La "internacional ultra" entró en juego cuando ya se había producido la entrada de casi 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta, según se desprende del relato de Albares.

En un primer momento, ha explicado, la crisis de Ceuta se gestó "en torno a un bulo sobre la sentencia del Supremo [que impide las devoluciones en caliente de los inmigrantes que entran a nado] que tuvo una difusión inusitada a través de las redes".

"El empleo de falsedades en las redes para movilizar a personas", ha desgranado, alcanzó "una viralidad sin precedentes entre los grupos de inmigrantes".

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