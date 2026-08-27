Torres dice que la prioridad en Ceuta es la "devolución", pero admite que será un proceso largo: "No les puedo engañar"

El Gobierno trabaja en ayudas económicas y rechaza confinar a migrantes enfermos sin base técnica, defendiendo la gestión ante críticas de la oposición.

Se han habilitado nuevos espacios y 400 plazas adicionales en el CETI, y se estudia crear más centros temporales para alojar a los inmigrantes.

Torres admite que el proceso será largo y que no se podrá devolver a todos los inmigrantes de inmediato, pero promete acortar los plazos dentro de la legalidad.

El ministro Ángel Víctor Torres afirma que la prioridad en Ceuta es la devolución y retorno voluntario de los inmigrantes tras el asalto masivo de finales de julio.

El ministro de Política Territorial y encargado del mando único en la crisis ceutí, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en el Congreso que "la prioridad" del Gobierno es "la devolución" y el "retorno voluntario" de los inmigrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto masivo de los días 30 y 31 de julio.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Torres ha advertido de que será un proceso lento porque el Ejecutivo quiere hacerlo "siempre dentro de los márgenes de la ley".

"Entiendo lo que pide la ciudadanía de Ceuta pero no les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver todos", ha advertido, aunque ha mostrado su deseo de "acortar los plazos" y que "sea menor a los cuatro meses" que establece el Real Decreto por el que se extienden el mando único y la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta hasta el 31 de diciembre de 2026.

Torres ha asegurado que mantiene una interlocución constante con el Gobierno ceutí. Incluso ha detallado que ha hablado con Juan Jesús Vivas a las siete de la mañana y que este mismo viernes habrá una nueva sesión del Comité de Situación, que presidirá Pedro Sánchez.

También se ha mostrado dispuesto a aprobar un nuevo real decreto, o a modificar el existente, para crear nuevos centros donde alojar a los inmigrantes.

Unas declaraciones que llegan después de la polémica y la indignación en Ceuta tras conocerse que el texto contemplaba los polideportivos como posibles espacios para acoger a los inmigrantes, uno de los pocos lugares deportivos a los que los ceutíes pueden acudir tras la llegada masiva.

Torres ha asegurado que técnicos de su ministerio han estado viendo esta misma mañana "otros espacios" y que estos estarán incluidos en un nuevo texto que irá al Consejo de Ministros, aunque ha advertido de que "no es sencillo" y que podrían tardar más tiempo en estar disponibles. Además, ha anunciado que se han habilitado 400 nuevas plazas en el CETI, hasta alcanzar un total de 1.183.

También se han habilitado dos nuevos espacios, uno cedido por la ciudad de Ceuta y otro por el Ministerio de Defensa, para que puedan pernoctar 1.827 personas mayores de edad.

Aunque ha querido recalcar que todos estos centros "son temporales" porque "la prioridad es la devolución".

El ministro ha culpado a la "ola reaccionaria" de la "reacción adversa" tras la decisión de ubicar "un centro de inmigrantes" cerca de la población.

Torres ha pedido a PP y Vox que condenen la "violencia". En varias ocasiones ha pedido que no se ataque a los inmigrantes, a miembros de Cruz Roja que reparten comida a los inmigrantes en las playas de la ciudad.

Aunque cuando desde el PP le han pedido que condene el ataque por parte de inmigrantes a un vehículo no blindado en el que viajaban varios militares, Torres ha optado por ignorar el asunto.

"No es fácil"

Después de semanas tratando de transmitir normalidad, ahora en el Gobierno admiten que "la situación no es fácil". El mando único ha prometido que el decreto de ayudas económicas será "inminente" y que se trabaja con Economía y Hacienda para "la reactivación económica", mediante un decreto que ya anunció esta semana el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

En materia sanitaria, el ministro ha defendido que no se haya confinado a los infectados por sarna o tuberculosis porque "se exige informes técnicos" y "no se puede confinar porque sí". "No podemos privar de libre movimiento a los migrantes", ha insistido tras la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de encerrar a los enfermos.

Ante las críticas de Junts, cuyo diputado Josep Pagès ha vinculado el asalto con un efecto llamada por la política del Gobierno, Torres ha defendido que "la regularización de inmigrantes no ha llevado a lo que ha sucedido".

Mientras, desde el PP, la senadora ceutí Cristina Díaz le ha reprochado: "Usted no es el mando único, es el mando roto de un Gobierno que está roto".

Más duro con el jefe del Ejecutivo ha sido el diputado de Vox José María Sánchez, quien ha preguntado si en La Moncloa son tan "tontos" e "incompetentes". "No, hay que buscar otra respuesta: es traición", ha sentenciado.