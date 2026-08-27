El Gobierno exculpa a Rabat y atribuye la invasión de Ceuta a la "injerencia extranjera en redes para dividir a la UE"

El Gobierno ha trasladado por primera vez a Marruecos su rechazo a las reivindicaciones públicas sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, defendiendo su estatus español y europeo.

En contraste con 2021, esta vez hubo cooperación entre España y Marruecos para el retorno de migrantes, y el Gobierno español no ha hecho reproches públicos a Rabat.

Informes del Ejecutivo descartan acción hostil de Rabat y destacan una intensa actividad en redes sociales con mensajes desde países como Kosovo, Rusia y Estados Unidos.

El Gobierno exculpa a Marruecos por la entrada masiva en Ceuta y atribuye el suceso a una injerencia extranjera a través de redes sociales para dividir a la UE.

El Gobierno considera que Marruecos no tuvo participación en la entrada en Ceuta de más de 80.000 personas, lo que ha sido denominado como "invasión". Su tesis es que fue fruto de una "injerencia extranjera" a través de las redes sociales para dividir a la Unión Europea.

Así consta en informes reservados que maneja el Gobierno y será la tesis que desarrollarán los ministros que comparezcan en los próximos días en el Congreso y el propio presidente Pedro Sánchez la próxima semana ante el pleno de la Cámara. Hoy comparecen el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la de Sanidad, Mónica García. El viernes comparecerá José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores e interlocutor con Marruecos, Fernando Grande-Marlaska, de Interior y Elma Saiz, de Inclusión y Migraciones. Y el lunes la de Igualdad, Ana Redondo, y Sira Rego, de Juventud e Infancia.

Esos informes, según diversas fuentes del Gobierno, aseguran que no hay ningún indicio de acción hostil de Rabat hacia España.

"No hay indicios de que fuera un ataque híbrido relacionado con su reivindicación de Ceuta y Melilla, pero sí los hay sobre el uso de redes sociales para dividir y desestabilizar a la UE agitando la corriente antiinmigración", aseguran fuentes del Gobierno.

Por eso añaden que no ha habido ni un sólo reproche o insinuación pública de ningún miembro del Gobierno español hacia Marruecos.

Explican que en 2021 se produjo un incidente similar, aunque menor en número de personas implicadas, pero con diferencias relativas a la actuación de Marruecos.

Entonces se produjo un "corte de la comunicación" entre Madrid y Rabat en cuanto se inició el incidente, mientras que ahora esa relación se mantuvo de forma intensa con colaboración entre los dos gobiernos, siempre según fuentes del Ejecutivo español.

Además, en 2021, horas después de producirse compareció en Rabat a través de la televisión la embajadora de Marruecos en España para admitir que los hechos respondían a la respuesta de aquel Gobierno al amparo en España del líder polisario Brahim Gali.

La embajadora admitió que era una represalia por la colaboración con lo que llamó "terrorista enemigo de Marruecos".

Esta vez no se ha producido esa situación. Ha habido colaboración para facilitar el retorno de los migrantes que entraron en Ceuta y Marruecos no ha "reivindicado" nada.

Según el relato del Gobierno que expondrá en el Congreso, el ministro de Exteriores marroquí contactó ese mismo día por la mañana con Albares para trasladarle que se estaban produciendo movimientos extraños agitados por las redes sociales y le citó expresamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el retorno en caliente de migrantes.

El compromiso de Marruecos fue colaborar con España para propiciar el retorno de todos los que entraron en Ceuta, admitiendo en algún momento tenso que "se les iba de las manos" y que la policía marroquí no podía actuar para impedirles por la fuerza la entrada. Explicaban que había familias enteras y niños.

Durante ese día hubo decenas de llamadas entre ambos gobiernos para frenar la "invasión". Y por primera vez, un ministro de Asuntos Exteriores ha visitado Ceuta, como hizo Albares los primeros días de agosto.

Los informes que maneja el Gobierno hablan de una actividad inusual en redes sociales incitando a la entrada en Ceuta, con mensajes procedentes de lugares como Kosovo, Rusia o Estados Unidos. También Marruecos insiste a España en esa actividad de las redes en esos días.

En esos días hubo mensajes en redes de otros países sobre esa intensa actividad. Por ejemplo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, escribió en X que "Hemos detectado una intensa campaña de propaganda rusa en toda Europa que utiliza imágenes de Ceuta para sembrar desestabilización".

We have detected an intensive Russian propaganda campaign across Europe using pictures from Ceuta to sow destabilization.



There have been more than 1,500 publications on outlets identified by analysts as a pro-Russian network, led by Pravda and RT. Pravda Spanish has posted… pic.twitter.com/lpy2GLPBXU — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2026

El propio Elon Musk, propietario de la red X, escribió el primer día un mensaje que irritó al Gobierno con un vídeo muy duro realizado con Inteligencia Artificial y con el enigmático texto: "¡Vaya, la situación en España parece una locura!"

Wow, the situation in Spain looks crazy! pic.twitter.com/MrxMS4OCvG — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2026

De hecho, el Gobierno explica que la propia Comisión Europea convocó a los responsables de plataformas como Meta y TikTok para pedirles explicaciones sobre la actuación de las redes sociales en el ataque a Ceuta, por entender que lo activaron permitiendo mensajes que incitaban a la "invasión" y difundían bulos.

El Gobierno explica que Rabat les ha trasladado su disgusto porque los hechos se produjeran precisamente el Día del Trono y por la imagen que traslada del país, con decenas de personas dispuestas a arriesgarse para abandonar Marruecos.

Siempre según esta versión, esa situación choca con la campaña de imagen que Marruecos ha puesto en marcha con vistas a acontecimientos como el Mundial de fútbol de 2030 que organiza junto a España y Portugal.

Todas las fuentes del Gobierno consultadas rechazan la versión de Margarita Robles, ministra de Defensa, sobre una alerta previa del CNI.

En los últimos días se han producido mensajes de ministros marroquíes reivindicando la soberanía de Ceuta y Melilla. Fuentes del Gobierno aseguran que ese tipo de mensajes públicos se han producido regularmente en las últimas décadas y recuerdan, por ejemplo, cuando en visitas de presidentes del Gobierno a Rabat se sitúa tras la foto protocolaria con el rey de Marruecos un mapa con las dos ciudades integradas en el reino alauí.

Además, siempre según esa versión, por primera vez en la historia el Gobierno ha trasladado a Rabat "por todos los canales diplomáticos" su rechazo a esas manifestaciones.

Ningún gobierno democrático español lo había hecho nunca antes, según explican.

El comunicado señalaba que "Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE. Forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente y son igualmente parte integrante del territorio de la UE. Rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla".