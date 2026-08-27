Gamarra afea a Bolaños las "vacaciones" del Gobierno mientras los ceutíes pierden sus "derechos": "Hoy no viven libres"

Las claves

Las claves Generado con IA Cuca Gamarra (PP) reprocha al Gobierno su actitud durante la crisis migratoria en Ceuta, acusándolo de abandonar a los ceutíes y de falta de autocrítica. Gamarra denuncia incremento de la inseguridad en Ceuta, con especial énfasis en la libertad de mujeres y menores, y critica la falta de refuerzos en la frontera pese a avisos previos. El ministro Bolaños niega que Marruecos esté detrás de la entrada masiva de migrantes y pide no sembrar sospechas contra el país vecino sin pruebas. Gamarra exige al Gobierno que devuelva la libertad a los ceutíes y reclama el retorno de los migrantes a Marruecos, cuestionando además la gestión del Ejecutivo en la crisis.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado este jueves al Gobierno que afronte la crisis migratoria en Ceuta con "triunfalismo y una falta absoluta de autocrítica", tras haber dejado "abandonados" a los ceutíes mientras los ministros "se iban de vacaciones".

"Hoy Ceuta se ha convertido en el agujero negro de las libertades y de los derechos fundamentales en nuestro país. Si así es, hoy no hay plena libertad en una zona de España", ha denunciado la diputada popular durante la comparecencia del ministro de Justicia Félix Bolaños ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Así, la portavoz del PP en la citada comisión ha lamentado que "85.000 españoles no viven libres en su propia ciudad".

"Se han autoconfinado, no salen a las calles, tienen miedo. Y eso ustedes lo están obviando y aquí lo han obviado durante toda la mañana", ha reprochado a Bolaños durante su turno de palabra.

Gamarra ha hecho hincapié en la libertad de las mujeres de Ceuta, donde, ha asegurado, que se han agotado las existencias de los espráis pimienta para autodefenderse y para "poder ir a trabajar a las 4 de la mañana si tienen que limpiar las calles o las playas que están ocupadas".

Gamarra afea a Bolaños las “vacaciones” del Gobierno mientras los ceutíes pierden sus "derechos".

"Qué derecho a la infancia tienen los niños españoles que viven en Ceuta si no pueden ir a la playa en verano, si no pueden jugar en un parque, si sus padres los están mandando a la Península", se ha preguntado.

"Qué derecho al ocio tienen los adolescentes que viven en Ceuta?", ha proseguido. Si no pueden quedar con sus amigos, si se tienen que quedar en casa, si tienen que buscarse un pariente en la Península para que puedan simplemente tener un momento de disfrute de sus vacaciones, esas que ustedes han tenido todos pero que hoy los ceutíes no tienen", ha añadido.

Tras el "ataque más grave a la soberanía española en cinco décadas de democracia", ha continuado, "Sánchez estuvo 105 minutos en Ceuta, llegó a reconocer sido una invasión, un ataque a la integridad territorial. Para acto seguido coger la maleta, irse a la Mareta y abandonar a los españoles".

En su segunda intervención ha insistido en la inseguridad en Ceuta y ha preguntado por el incremento de delitos, citando las declaraciones de un juez de instancia y asegurando que, frente a una media hasta el 1 de agosto de 2,25 agresiones sexuales al mes, en una semana se habían abierto nueve diligencias previas.

También, la diputada del PP ha rechazado que pueda considerarse un logro haber activado la declaración de 'situación de interés para la seguridad nacional' esta misma semana, algo que ha calificado como "el absoluto fracaso de un Gobierno".

"¿Qué le deben a Marruecos?"

Gamarra ha subrayado que lo sucedido los días 30 y 31 de julio fue una "invasión", aplicando la definición de la Real Academia Española de la Lengua con el significado de "ocupar anormal o irregularmente algo", y ha reprochado al Gobierno que evite utilizar este término para "no ofender al país vecino", al que ha acusado de consentir o alentar lo ocurrido.

"No están defendiendo nuestra integridad territorial ni nuestra soberanía cuando no llaman a las cosas por su nombre", ha afirmado la dirigente popular, quien ha preguntado al Ejecutivo por qué "calla" y "consiente" y por qué, pese a la información de la que disponía, no actuó.

Gamarra ha rechazado además la afirmación de que no existiera información "previa ni precisa de la magnitud" de lo que iba a ocurrir y ha señalado que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido y confirmado la existencia de avisos.

Según ha asegurado, Moncloa tenía información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pero no reforzó la frontera, aumentó las plantillas ni proporcionó más recursos.

"No nos hagan creer que es que no se enteraron de nada", ha reclamado la portavoz, que también ha preguntado al ministro de Justicia qué papel desempeñará la Abogacía del Estado en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer lo ocurrido.

"¿Qué le deben ustedes a Marruecos? ¿A qué es a lo que ustedes le tienen miedo?", ha inquirido Gamarra, quien ha rechazado que lo ocurrido pueda explicarse como una movilización de personas a través de Facebook o TikTok y ha sostenido que se quiso poner en evidencia "la debilidad del Gobierno español".

Bolaños se alinea con Marlaska

En respuesta a la diputada del PP, Bolaños se ha alineado con la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha reiterado que no tenían "información ni precisa ni anticipada" sobre los hechos y ha afeado que le acusara de "no hacer nada". "¿Qué ganábamos nosotros, en concreto, si hubiéramos hecho tal cosa?", ha lanzado el ministro.

Del mismo modo, ha indicado que no le "consta" que "ninguna persona que entrara irregularmente el 30 y 31 de julio en Ceuta haya pasado a la Península". Y ha subrayado que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta".

El ministro ha rechazado que Marruecos estuviera detrás. "Se lo quiero decir con mucha claridad y manera muy sencilla: no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia", ha proclamado.

Se ha dirigido al PP y a Vox para pedirles que no siembren "sospechas" sobre el país magrebí: "Esto de lanzar sospechas sobre un Gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad yo creo que no es un buen camino", sostiene.

A su juicio, el PP y Vox "necesitan un curso acelerado de diplomacia básica porque están faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos".

"Insisto, no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. Los bulos, las sospechas, los infundios, ustedes", ha enfatizado .

"Un Gobierno en descomposición"

Por último, Gamarra ha criticado además que el Ejecutivo sea un Gobierno "en descomposición" en el que los ministros "se pelean entre ellos" y ha cuestionado que el denominado Mando Único recaiga en Ángel Víctor Torres, el ministro de Administraciones Públicas.

También ha contrapuesto las declaraciones de Bolaños en esta comisión hablando de control de la situación en Ceuta con un mensaje del titular de Transportes, Óscar Puente, del 1 de agosto en el que daba por resuelta la situación.

La diputada del PP ha concluido reclamando "devolver la libertad a los ceutíes" y defendiendo el "retorno y la devolución" a Marruecos de quienes permanecen en Ceuta.

Y ha preguntado a Bolaños si considera a Marruecos "un país seguro" y ha apuntado que, si lo es, los menores deben volver con sus familias o quedar bajo el amparo de los servicios sociales marroquíes, previa existencia de un convenio de colaboración.