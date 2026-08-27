La Fiscalía confirma durante la crisis de Ceuta 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría menores y migrantes

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, saluda al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión en el Ayuntamiento de la ciudad. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía ha confirmado 16 agresiones sexuales en Ceuta con 17 víctimas, la mayoría menores y migrantes en situación irregular. Catorce de las víctimas accedieron a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio; seis víctimas son menores de entre 14 y 17 años. El aumento de delitos incluye también robos y agresiones a agentes; la Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta enviando tres fiscales adicionales. La ministra de Igualdad comparecerá en el Congreso para informar sobre las medidas adoptadas ante esta crisis en la ciudad autónoma.

La Fiscalía ha contabilizado 16 agresiones sexuales en Ceuta con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría, menores de edad y en situación irregular tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha avanzado parte de estos datos durante su visita este jueves a la ciudad autónoma en la que también ha anunciado un refuerzo de la institución en Ceuta con el envío de tres fiscales de la península.

Según el último informe trasladado por la Fiscalía de Ceuta, se han registrado un total de 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. De ellas 16 son mujeres y la mayoría, menores.

Catorce de las víctimas de estas agresiones son personas en situación irregular que entraron a Ceuta a partir del 30 de julio, según han indicado a EFE fuentes de la Fiscalía.

Seis personas son víctimas de agresiones cometidas por más de una persona y hay además cinco víctimas de violación. Además, seis de las víctimas son menores de entre 14 y 17 años.

Ello demuestra, según la fiscal general, la "especial vulnerabilidad" de las menores migrantes en el contexto de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

En cuanto a los investigados, dos de ellos son de nacionalidad española, otro es extranjero con residencia en España y el resto están sin identificar, según detallan las mismas fuentes.

Precisamente, ante este auge de agresiones sexuales en Ceuta, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparecerá a petición propia el lunes 31 de agosto en el Congreso de los Diputados para informar de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en la crisis.

Aumento de los robos

En su visita a Ceuta, Peramato también ha ofrecido otros datos sobre la actividad delictiva registrada durante la crisis.

Así, se ha detectado un incremento de los delitos contra el patrimonio y de los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad.

La fiscal general ha querido extender finalmente su solidaridad a los migrantes que permanecen en Ceuta, al considerar que también se encuentran en "una situación muy delicada de carácter humanitario".

Además, ha indicado que la Fiscalía General del Estado está al tanto de la situación en la ciudad autónoma a través de un equipo liderado por la Secretaría Técnica, que "recibe diariamente toda la información relacionada" con la ciudad autónoma.

"Estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía de Área para actuar conjuntamente, pero tienen que tener en cuenta que las funciones de la Fiscalía son muy limitadas. Las funciones están limitadas a la protección de los menores y la vigilancia de las medidas que puedan adoptar las instituciones que puedan afectar a los menores", ha reconocido.

Peramato también ha trasladado el contenido de la reunión que ha mantenido con los fiscales y los demás miembros del Ministerio Fiscal, quienes le han transmitido "sus inquietudes".

Así, se ha mostrado esperanzada de que se agilicen los trámites para la incorporación de un refuerzo de tres fiscales a los nueve ya existentes, y de que haya "gente interesada en venir", especialmente después de algunos de los alicientes que, ha dicho, ha impulsado el Ministerio de Justicia, como un complemento salarial añadido al sueldo debido al traslado y la subvención del recurso habitacional.

"Creo que conseguiremos que haya tres personas que quieran venir hasta el 31 de octubre, sin perjuicio de que se pueda prorrogar" si es necesario, ha subrayado.

La fiscal general ha "palpado" una "situación muy compleja" en Ceuta, lo que "exige de coordinación, de colaboración entre todas las instituciones para que se puedan poner en marcha medidas que sean efectivas", ha señalado. Por ello, ha aprovechado para manifestar "no solamente la solidaridad al pueblo ceutí, sino también a los propios migrantes que se encuentran en una situación también evidentemente muy delicada de carácter humanitario".