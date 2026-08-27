Detenidos 12 migrantes por apedrear y herir a cuatro militares esta madrugada en el barrio ceutí de Benzú

Las claves

Las claves Generado con IA Doce migrantes han sido detenidos por apedrear un vehículo militar en la barriada ceutí de Benzú. Cuatro militares resultaron heridos tras abandonar su coche, que no era blindado, durante el ataque. El grupo de migrantes persiguió a los soldados lanzando piedras hasta que intervinieron la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Doce migrantes han sido detenidos por apedrear un vehículo militar y herir a los cuatro soldados que lo ocupaban en los disturbios que tuvieron lugar anoche en la barriada ceutí de Benzú.

Los altercados se produjeron durante la pasada madrugada cuando un grupo de personas migrantes entradas a finales de julio en la ciudad autónoma de forma irregular comenzó a lanzar piedras al coche en el que se desplazaban al punto de vigilancia varios militares.

Ante el ataque, los cuatro soldados abandonaron el vehículo, que no era blindado, y acabaron resultando heridos por las piedras.

Según ha relatado la Jefatura Superior de Policía a varios medios locales, el grupo de varias decenas de migrantes persiguió a los militares mientras continuaban lanzándoles piedras. Tras una llamada al 112, la Policía Nacional y la Guardia Civil enviaron dispositivos para ayudar a los militares y detener a los agresores.

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