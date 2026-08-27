El foco mediático sigue en Ceuta. Hoy, visitaron la ciudad el expresidente Aznar y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. Asimismo, comparecieron en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis los ministros Bolaños, Víctor Torres y Mónica García.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, viajará a Bruselas durante la segunda semana de septiembre para trasladar a las instituciones comunitarias la situación crítica que atraviesa la ciudad, según han confirmado fuentes del Gobierno ceutí.

Esta tarde ha habido una protesta en la que algunos ceutíes han cortado el paso a un camión de la cruz Roja con comida para los inmigrantes.