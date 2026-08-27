El foco mediático sigue en Ceuta. Hoy, visitaron la ciudad el expresidente Aznar y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. Asimismo, comparecieron en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis los ministros Bolaños, Víctor Torres y Mónica García.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, viajará a Bruselas durante la segunda semana de septiembre para trasladar a las instituciones comunitarias la situación crítica que atraviesa la ciudad, según han confirmado fuentes del Gobierno ceutí.
Esta tarde ha habido una protesta en la que algunos ceutíes han cortado el paso a un camión de la cruz Roja con comida para los inmigrantes.
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Fernando Simón viaja a Ceuta para "colaborar en la vigilancia y control" de la salud pública en plena la crisis migratoria
Fernando Simón está en Ceuta. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios (CCAES) ha viajado a la ciudad autónoma para abordar la situación de la salud pública en plena crisis migratoria.
Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman la expedición. Sin embargo, y sobre el programa de la misma, sólo indican que Simón "ha ido a colaborar en la vigilancia y control" de la situación epidemiológica.
Como director del CCAES, Simón es el responsable técnico de coordinar la respuesta y gestión del sistema sanitario ante crisis o amenazas de salud pública concretas que afecten a España.
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La Fiscalía confirma durante la crisis de Ceuta 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría menores y migrantes
La Fiscalía ha contabilizado 16 agresiones sexuales en Ceuta con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría, menores de edad y en situación irregular tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha avanzado parte de estos datos durante su visita este jueves a la ciudad autónoma en la que también ha anunciado un refuerzo de la institución en Ceuta con el envío de tres fiscales de la península.
Según el último informe trasladado por la Fiscalía de Ceuta, se han registrado un total de 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. De ellas 16 son mujeres y la mayoría, menores.
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Los ceutíes impiden el paso al convoy de Cruz Roja que reparte comida a los migrantes: "Si les alimentamos no se irán nunca"
Un centenar de ceutíes, concentrados en la playa Benítez a la hora en la que Cruz Roja suele hacer el reparto de comida a los migrantes que acampan en la aneja playa del Trampolín, ha cortado el paso al convoy de ayuda humanitaria compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial.
Los manifestantes se han sentado en medio de la carretera al grito de "la Cruz Roja es una mafia" para bloquear el acceso a los vehículos e impedir el reparto de comida y agua.
Tino Fariña, un empresario ceutí que ha participado en el bloqueo, explica: "Si les seguimos dando de comer no se irán nunca. Se tienen que ir, no cabemos, ya les hemos alimentado durante 27 días", asegura este exvotante socialista, según él mismo ha reconocido a este diario.
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Tensión en Ceuta;: una protesta corta el paso a un camión de la cruz Roja con comida para los inmigrantes
La tensión en Ceuta va en aumento con el paso de las horas. Los participantes en una manifestación convocada frente a la playa de El Trampolín han bloqueado el paso de un camión de la Cruz Roja con comida para los inmigrantes.
Al grito de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Ceuta es España", los vecinos participantes en la protesta aseguran que no piensan moverse mientras agentes de la Policía y militares tratan de desalojarlos.
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Guardiola acusa a Rego de "embarrar y enfrentar" y defiende que la Comunidad estará "siempre" con Ceuta
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha acusado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "embarrar y enfrentar" a las comunidades con "falsedades" respecto a la crisis migratoria en Ceuta.
"No mienta, ministra. No hemos rechazado que se le asignen recursos a Ceuta. Lo que rechazamos es la dejación de funciones y el abandono del Gobierno de España a la Ciudad Autónoma. Ahora pretenden embarrar y enfrentar", señala Guardiola en una publicación en sus redes sociales en respuesta a otra de la ministra en la que aseguraba que Extremadura, Aragón y Castilla y León rechazaban la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta.
Una publicación en la que la ministra apuntaba que Guardiola, Azcón y Mañueco, los tres presidentes de las comunidades autónomas que no han asistido este jueves a la conferencia sectorial de Infancia, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas".
Al respecto, la presidenta extremeña argumenta que "crear una polémica con falsedades no va a tapar esta incompetencia clamorosa", y añade que "las obligaciones del Estado no son elegibles y su dejación de funciones perjudica especialmente el interés superior de esos menores que ustedes dicen proteger". "Estamos y estaremos siempre con los ceutíes y con la ley", concluye Guardiola.
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Torres asegura que Ceuta recuperará la normalidad lo "antes posible" algo que "no será mañana"
El ministro Ángel Víctor Torres ha concluido su intervención ante la comisión mixta de Seguridad Nacional con el compromiso de que Ceuta recuperará la normalidad lo "antes posible", algo que, ha advertido, "no será mañana".
Por ello, el titular de Política Territorial ha pedido el apoyo a todos los partidos para trabajar de manera coordinada ante la crisis migratoria y devolver cuanto antes la normalidad a la ciudad.
Y ha prometido a los ceutíes que "la normalidad se alcanzará cuanto antes". "Eso lo vamos a lograr. No les voy a engañar, no será en un minuto, pero se conseguirá", ha recalcado.
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Torres condena los ataques a migrantes en Ceuta y pide a PP y Vox que se sumen a la "no violencia"
El ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha condenado desde el Congreso los ataques a ciudadanos musulmanes de la ciudad autónoma, a los migrantes, a voluntarios de Cruz Roja o a periodistas y políticos, instando a PP y Vox a proclamar un "mensaje claro de no a la violencia".
"No se puede atacar a ceutíes musulmanes, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja, que son de Ceuta, se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín y quieran desistir de hacer un trabajo voluntario porque reciben amenazas por entregarle comida a los inmigrantes", ha denunciado el ministro.
Torres no ha mencionado la presunta agresión a cuatro militares de zona de Benzú por la que han sido detenidos esta madrugada doce migrantes de nacionalidad marroquí.
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Vivas viajará a Bruselas en septiembre para informar sobre la crisis de Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, viajará a Bruselas durante la segunda semana de septiembre para informar a las instituciones comunitarias de la situación crítica que atraviesa la ciudad, según han confirmado fuentes del Gobierno ceutí este jueves.
La intención del Ejecutivo autonómico es que el viaje se produzca a comienzos de la segunda semana de septiembre, aunque todavía se trabaja en cerrar la agenda y concretar las posibles reuniones con responsables y líderes europeos.
El objetivo de Vivas será explicar de primera mano en las instituciones de la Unión Europea la situación que atraviesa Ceuta y poner sobre la mesa el problema derivada de la actual crisis, así como reclamar una respuesta acorde con las especiales circunstancias de la ciudad.
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Sindicatos docentes piden "garantías" de que las medidas anunciadas para Ceuta se ejecutan antes de la 'vuelta al cole'
Portavoces en Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de ANPE Sindicato Independiente están a la espera de que las medidas anunciadas este miércoles por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, con respecto al inicio escolar en la ciudad autónoma realmente se ponen en marcha antes de la 'vuelta al cole'.
Ambas, junto a una portavoz en Ceuta de la Unión General de Trabajadores (UGT), han demandado habilitar aulas matutinas y vespertinas y --en el caso de UGT-- también líneas de autobús con vigilancia para evitar en la medida de lo posible que los menores efectúen desplazamientos en solitario.
Ayer, De la Rosa confirmó que habrá agentes de seguridad en las inmediaciones de los centros ceutíes, en las rutas escolares, en las paradas de los buses, en los horarios de entrada y salida de los colegios, así como en los momentos de recreo y por las tardes.
A su vez, también habló de cómo los centros educativos "han quedado limpios y reparados" y expresó que "se va a impedir la entrada o la intrusión" de personal ajeno.
Asimismo, indicó que el Ministerio trabaja ya en un "plan de acompañamiento psicosocial" para que el alumnado y las familias "puedan superar estas situaciones de estrés" ante una "tensión" que ha asegurado que también viven los estudiantes.
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Narbona contesta a Page que serán expulsados todos los migrantes que "de acuerdo con la legislación puedan ser devueltos"
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuestionada por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en las que reclamaba a Moncloa "cumplir con la palabra que ha dado" y "devolver a todos a los que han entrado ilegalmente", le ha replicado que "volverán todos los que, de acuerdo con la legislación europea y española, puedan ser devueltos".
"El presidente Page sabe que las devoluciones tienen, en todo caso, que ajustarse a la legalidad vigente", ha señalado Narbona, que, por ejemplo, ha subrayado que tiene que "atenderse" lo que dice la normativa en relación a los menores no acompañados.
También ha indicado que, entre los migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular, hay algunos que proceden del África Subsahariana y que "pueden ser beneficiados por la legislación sobre asilo".
En sus declaraciones a la prensa en Santander, la presidenta del PSOE ha señalado que la "prioridad" del Gobierno está ahora en el mando único "para coordinar lo mejor posible todas las ayudas que hay que dar a la población ceutí y, por supuesto, garantizar los derechos a las personas que han llegado en unas condiciones muy excepcionales".
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El PSOE acusa al PP de enviar a Aznar, el "señor de la guerra", a Ceuta para "avivar el conflicto" y "arañar votos" para Feijóo
El PSOE ha considerado este jueves que el PP ha enviado a Ceuta al expresidente José María Aznar, al que define como "el señor de la guerra", para "avivar el conflicto" y la crispación ciudadana y con el fin de "arañar votos" para Feijóo.
Así lo ha expresado en su cuenta de la red X la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha escrito que lo que Aznar propone para los ceutíes es "la doctrina Irak, Perejil y Prestige".
Le ha llamado "el señor de la guerra" y ha señalado que cuando fue presidente del Gobierno, "nunca visitó" Ceuta, por lo que enmarca su visita en una estrategia del PP para "avivar el conflicto, arañar votos y marcarle el camino a Feijóo".
Doctrina Irak, Perejil y Prestige es lo que propone el PP para los ceutíes.— Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) August 27, 2026
El señor de la guerra, que nunca visitó Ceuta como presidente, ha ido hoy hasta allí para avivar el conflicto, arañar votos y marcarle el camino a Feijóo.
Frente al uso partidista de la crisis por el…
"Frente al uso partidista de la crisis por el PP, vamos a seguir trabajando hasta devolver la normalidad a las y los ceutíes", ha añadido la dirigente socialista.
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Torres cifra en 1.475 los menores migrantes en Ceuta
Torres ha precisado que la Fiscalía de Menores tiene filiados a un total de 1.475 menores migrantes en Ceuta.
Además, ha detallado que cerca de 1.400 de estos se encuentran distribuidos en 15 espacios, a los que se suman unas 300 niñas que están siendo atendidas en colectivos vecinales.
Estas cifras ha indicado que suponen un incremento de 1.000 menores filiados respecto a la población asistida en Ceuta antes del 31 de julio.
En todo caso, el ministro ha aclarado que el dispositivo no ha concluido, ya que todavía quedan personas pendientes de ser filiadas por las autoridades competentes.
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Mónica García reprocha al PP desear "un poquito" un colapso sanitario en Ceuta que no se ha producido
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este jueves la gestión sanitaria efectuada en Ceuta desde el estallido de la crisis humanitaria a finales de julio y ha subrayado que, aunque sí ha habido mayor tensión asistencial, nunca se ha producido un colapso, aunque el PP lo haya deseado "un poquito".
Durante su comparecencia extraordinaria en el Congreso, García ha insistido en que en ningún momento se han tenido que aplazar o suspender consultas o intervenciones en la ciudad autónoma, cuyo hospital no ha llegado a ocupar más de 105 camas de las más de 200 que tiene disponibles, lo cual habría confirmado la existencia de un colapso, un "término técnico" que describe la incapacidad de los recursos disponibles para atender la demanda.
Además, desde el primer momento se reforzaron los servicios asistenciales, que a día de hoy suman más de 100 profesionales extra para atender la emergencia.
Estos servicios ya habían sido reforzados previamente con un 50 % de efectivos por este Gobierno, que ha elevado los recursos a 1.450 de un total de 1.000 en Ceuta.
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Torres advierte de que los espacios ofrecidos por Ceuta tardarían meses en ser habitables
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ratificado que el comité creado para la gestión de la crisis modificará el decreto con las instalaciones disponibles para acoger a los migrantes, pero ha advertido de que los espacios ofrecidos por la ciudad autónoma tardarían meses en ser habitables.
En su comparecencia en la Comisión mixta de Seguridad Nacional convocada en el Congreso, Torres ha explicado que el martes viajó a Ceuta después de que el Consejo de Ministros lo situara el frente del Mando Único y se reunió con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con colectivos vecinales.
Según ha apuntado, les explicó que el decreto que se iba a publicar en el BOE y fijaría el catálogo de instalaciones era "flexible y modificable", que los polideportivos se incluían ante situaciones extremas y no era previsible su uso.
Ayer miércoles Vivas rechazó de plano que se incluyeran en el listado y el Gobierno prometió sacarlos, pero Torres ha explicado que los espacios que proponía la ciudad autónoma y que estuvieron visitando necesitan importantes obras, porque no tienen saneamientos, red de alcantarillado o red eléctrica.
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Junts advierte a Torres que Cataluña no aceptará a ningún menor migrante de Ceuta: "Lo que acordamos en 2025 sigue vigente"
El diputado Josep Pagès de Junts ha recordado que hace un año su partido acordó con el Gobierno limitar la llegada de menores no acompañados a Cataluña durante la crisis de Canarias, en base a la incorporación de un criterio de compensación por esfuerzo histórico de acogida.
"Nosotros le decimos que los criterios aprobados en 2025 no son de un solo uso sino que siguen vigentes", ha subrayado.
Por otro lado, ha señalado que es evidente que el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno antes del verano y la sentencia del Constitucional sobre las 'devoluciones en caliente' han provocado un efecto llamada que llevó al salto masivo de finales de julio en Ceuta.
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Torres anuncia que este viernes habrá una sesión del Comité de Situación para abordar la crisis de Ceuta
Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha anunciado en el Congreso que este viernes habrá una nueva sesión del Comité de Situación que presidirá Pedro Sánchez.
El ministro dice que habrá una reunión semanal y no descarta más extraordinarios.
Torres ha anunciado que se han habilitado 400 nuevas plazas en el CETI, para un total de 1.183.
También se han habilitado dos nuevos espacios, uno cedido por la ciudad de Ceuta y otro por el Ministerio de Defensa, para que puedan pernoctar 1.827 personas mayores de edad
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Vivas viajará a Bruselas el 8 de septiembre para trasladar a la UE la situación de Ceuta por la crisis migratoria
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajará a Bruselas el próximo 8 de septiembre para trasladar en primera persona a las instituciones comunitarias la situación crítica que atraviesa la ciudad.
Aunque la visita está confirmada, la agenda definitiva de encuentros y reuniones de alto nivel aún no se ha cerrado definitivamente y se terminará de concretar en los próximos días, si bien fuentes del Parlamento ceutí han confirmado a Europa Press han detallado que se está trabajando para que mantenga reuniones con altos cargos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.
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Ángel Víctor Torres pide que se cese la violencia contra los inmigrantes, voluntarios de Cruz Roja o periodistas
El ministro Ángel Víctor Torres, responsable del Mando Único de Ceuta, reclamó este jueves el fin de la violencia en Ceuta contra los migrantes, los voluntarios de la Cruz Roja que les entregan alimentos o periodistas.
"No a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante", ha dicho ante el Congreso.
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Sanidad iniciará la vacunación en Ceuta contra enfermedades infecciosas la próxima semana
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que la próxima semana se iniciará la vacunación de las personas migrantes en Ceuta contra varias enfermedades infecciosas, con las 45.000 dosis de triple vírica, difteria-tétanos, polio y varicela de las comunidades autónomas.
Sanidad está trabajando con Juventud e Infancia en un dispositivo específico de atención psicosocial, "con especial atención a los menores y a las personas que estén en mayor vulnerabilidad", en el que estarán integrados Médicos de Mundo y el Colegio de Psicología de Ceuta.
"La salud mental debe formar parte de esta respuesta a la emergencia", ha subrayado García en su comparecencia en el Congreso, en la que ha subrayado que uno de los retos de esta crisis humanitaria es "atender las consecuencias psicológicas y emocionales" de los ceutíes, que han "visto alterada su normalidad", y de los migrantes, por la situación extrema que han sufrido muchos de ellos.
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El expresidente Aznar pide "estabilizar la frontera" y "una política exterior que no deje aislada a España"
Tras su conversación con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el exjefe de Gobierno, José María Aznar, ha alertado de la "estabilizar nuestra frontera más expuesta" y una "política exterior que no deje aislada a España".
En el inicio de su intervención ha afirmado que "la primera obligación que debe asumirse es la de recuperar el orden y la seguridad". Asimismo, ha aseverado que "defender la integridad nacional no es inventarse un relato" y que hace falta estabilizar la frontera.
Ha afirmado que "esta [avalancha migratoria] ha sido la mayor, pero no la primera" y tampoco la última, ha defendido.