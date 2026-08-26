Torres, director del Mando Único, apoya a Marlaska y se desmarca de Robles: "No hubo ninguna comunicación del CNI"

Torres indica que hay 1.410 menores contabilizados en Ceuta, aunque reconoce que hay más sin identificar.

El director del Mando Único afirma que no hubo comunicación alguna previniendo la llegada de decenas de miles de personas.

Torres se desmarca de las declaraciones de Margarita Robles, quien afirmó que el CNI sí informó a las fuerzas de seguridad.

Ángel Víctor Torres respalda a Marlaska y niega que el CNI alertara de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respaldado este miércoles la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asegura que ningún informe del CNI alertó de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como la que se produjo a finales de julio.

Marlaska respondió así tras las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que afirmó en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó a las fuerzas de seguridad sobre la situación en Ceuta.

"Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en siete días, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta", ha afirmado Torres en una entrevista con la Cadena Ser.

Torres, quien ha asumido la dirección del mando único para la crisis en la ciudad autónoma, se ha posicionado con la versión que ofreció Marlaska en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien subrayó que no hubo ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

"Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, automáticamente la actuación tendría que haber sido otra", ha señalado Torres.

El director del Mando Único para la crisis en Ceuta ha indicado que no se conoce "con exactitud" el número de personas que permanecen en la ciudad autónoma al no estar todos filiados, si bien ha precisado que hay 1.410 menores contabilizados pero quedan más "sin filiar".