Pedro J. en 'Espejo': "Cada vez hay más españoles que creen que Sánchez ayuda a Marruecos a deteriorar la situación en Ceuta"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez asegura que crece entre los españoles la creencia de que Sánchez ayuda a Marruecos a deteriorar la situación en Ceuta. El periodista sostiene que el Gobierno, en connivencia con Marruecos, está erosionando deliberadamente la situación en Ceuta y Melilla. Critica la tardanza de Sánchez en actuar y en contactar con el presidente ceutí, y señala que la gestión gubernamental desalienta a los ciudadanos. Pedro J. apoya a Margarita Robles y cuestiona la versión oficial sobre la falta de información del CNI sobre la crisis migratoria.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que crece entre los españoles la creencia de que "Sánchez ayuda a Marruecos a deteriorar la situación en Ceuta".

"Yo no estoy acusando al presidente del Gobierno de cometer delito de traición, estoy diciendo que cada vez más españoles, a falta de una explicación verosímil, creen que hay motivos ocultos", ha señalado, en relación a las sospechas sobre un posible chantaje a varios ministros y al propio presidente por el 'hackeo' de sus móviles con el software Pegasus.

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno en "connivencia con Marruecos" está "produciendo una erosión deliberada de la situación en Ceuta y Melilla". En sus palabras, "se está desalentando a los ciudadanos sobre el futuro de sus ciudades".

Se ha planteado "por qué no se creó el Mando Único" antes y considera que Sánchez ha "dejado que la situación se pudra". El periodista ha subrayado que Sánchez tardó en coger el teléfono al presidente Vivas "bastante más de tres horas", en relación con que el expresident valenciano Carlos Mazón "se tuvo que ir de la política" por estar comiendo durante la dana.

Sobre Juan Jesús Vivas, al frente del Gobierno ceutí durante toda la crisis, ha afirmado que es "la persona más digna que está ejerciendo".

Sobre la llegada del ministro de Política Territorial a la ciudad autónoma y las decisiones adoptadas señala que "da la impresión de que el propósito no es cumplir con la necesidad de expulsar" a los que llegaron de forma irregular, sino "convertir Ceuta en un CETI, en un lugar de acogida".

Además, ha criticado que el Ejecutivo defina la llegada masiva de decenas de miles de migrantes como "una confluencia", "como si estuviera hablando de la llegada de fans a un acontecimiento deportivo o a un concierto".

El periodista cree que lo que debe hacer el Gobierno es "informar diariamente de cuántos expedientes de expulsión se han tramitado hasta ahora" al igual que "hicieron durante la pandemia de la Covid", donde la información era constante.

"Más allá de nuestra ideología, creo que es el momento de aprovechar las oportunidades", ha indicado. "Tenemos la obligación moral de defender a esos españoles libres e iguales a nosotros de aquellos que les quieren usurpar su soberanía". En este sentido, se ha mostrado contundente: "Marruecos está amenazando a España al amenazar a Ceuta".

"Si el Gobierno elude su responsabilidad, la sociedad en conjunto tiene que responder", ha dicho. "Es la hora de la movilización social".

Las versiones contradictorias sobre el CNI

Sobre las declaraciones que hacía el pasado martes Margarita Robles en la Comisión de Defensa afirmando que los servicios de inteligencia informaron de la posibilidad de una crisis migratoria, ha asegurado que "es evidente que ella dice la verdad [...] el dato clave es que desveló que había 25 agentes del CNI".

"Yo creo que por respeto a sí misma hace tiempo que debería haber abandonado este Gobierno", ha asegurado Pedro J., quien ha defendido que el "aparato propagandista de Moncloa la está machacando" por contradecir la versión oficial dada por el Ejecutivo. Hecho del que "tiene que estar dándose cuenta", ha apostillado.

Asimismo, ha reseñado que anteriormente Robles "antepuso sus valores" a "aferrarse a un puesto político" es por ello que ha sugerido que "no debería permanecer en un Gobierno que sabiendo lo que sabía no reaccionó de ninguna manera ante la invasión conocida".

Pedro J. ha asegurado además que "quién se ha decantado por la posición de Marlaska demuestra decantarse por la negligencia", ya que el ministro del Interior ha defendido desde el inicio de la crisis migratoria que el CNI no informó de la llegada masiva de migrantes a la frontera porque no se tenía conocimiento.

No solo eso, sino que el titular del Interior sigue defendiendo que ningún servicio de inteligencia nacional o internacional "atisbaron" un asalto de estas dimensiones.

A pesar de que el propio presidente ceutí dijo haber informado de la alarmante escalada en la llegada de marroquíes a nado al Tarajal. El periodista ha cuestionado que no se tuviera constancia "de que se estaba produciendo una concentración de casi 100.000 personas". "Bastaría tener unos prismáticos", ha ironizado.

El Partido Popular ha registrado este miércoles en el Congreso la solicitud de convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales para esclarecer qué información manejaba el CNI y qué comunicación de la misma se hizo al Ejecutivo.