Los ministros de Sánchez se enzarzan entre ellos mientras Mohamed VI alienta la "lucha sagrada" para "liberar" Ceuta

Ángel Víctor Torres es designado Mando Único en la crisis de Ceuta, mientras se multiplican las tensiones políticas internas y las protestas ciudadanas en la ciudad autónoma.

Marruecos intensifica su discurso sobre Ceuta y Melilla, alentando la "lucha sagrada" para su "liberación" y utilizando redes sociales para desprestigiar al Gobierno español.

El CNI informó de la concentración marroquí antes de la entrada masiva, pero Interior y la Delegación del Gobierno niegan haber recibido esas alertas.

División en el Gobierno de Sánchez tras la invasión marroquí en Ceuta, con enfrentamiento público entre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska sobre los avisos del CNI.

Los ministros de Pedro Sánchez se enzarzan en luchas intestinas mientras Marruecos alienta la "lucha sagrada" para "liberar" Ceuta y Melilla .

Este martes, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska escenificaron la guerra entre el Ministerio de Defensa y el del Interior tras la invasión marroquí en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Robles aseguró durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contaba con 25 agentes en Ceuta que avisaron al Gobierno de la concentración 24 horas antes de que sucediera.

Robles dice que el CNI hizo en Ceuta su labor y la compartió con las fuerzas de seguridad.

Según la ministra de Defensa, los agentes del CNI alertaron a la Delegación del Gobierno de que miles de marroquíes se organizaban "para poder entrar a nado aprovechando esa fiesta que se daba en el país vecino".

Sin embargo, sólo unas horas después de esta declaración de Robles, Marlaska la contradijo desde la mismísima Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció", afirmó el responsable de la cartera de Interior escenificando su lucha interna con Robles por el relato de lo sucedido en Ceuta.

Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, defendió también la versión de Marlaska a través de un comunicado.

"Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", de esta forma desmentía públicamente a Robles y deja a la ministra de Defensa en una posición muy incómoda en el Ejecutivo.

Los informes del CNI

El enfrentamiento público evidencia la fragmentación existente en el Gobierno y cómo Pedro Sánchez ha perdido el control sobre sus ministros.

Según narran fuentes del CNI a EL ESPAÑOL, la ministra Robles ha dicho la verdad en el Congreso al reconocer que la inteligencia española alertó al Gobierno del peligro de la concentración marroquí convocada para entrar en Ceuta.

Por tanto, estas fuentes desmienten también a Marlaska, quien niega que se conociera información sobre la llamada en redes sociales que provocó que unos 80.000 marroquíes entraran ilegalmente en Ceuta a finales del mes de julio.

"Todos los informes no son escritos", recalcó Robles también en el Congreso dejando aún más en evidencia a Marlaska. No descartó que hubiera documentos, pero sí dejó entrever que existieron varias vías de comunicación entre el CNI y el Gobierno.

La disputa entre ambos ministros ha provocado que el Partido Popular pida un careo entre Robles y Marlaska para descubrir cuál de los dos miente.

Un enfrentamiento dentro del Ejecutivo en el que Sánchez no tomará cartas en el asunto ni prescindirá de ninguno de los dos ministros a pesar de sus diferentes versiones y de la mala imagen proyectada por el Gobierno a nivel nacional e internacional.

Esta lucha interna se suma a las declaraciones de Óscar Puente el pasado domingo en las que dejó entrever su predisposición a relevar a Sánchez al frente del PSOE cuando el actual presidente del Gobierno y secretario general del partido dé un paso al lado.

"Si me llegara la pelota, faltando dos segundos, y me la tuviera que jugar, no soy de los que la pasan", afirmó Puente. Un día después, el ministro de Transportes tuvo que matizar sus palabras tras ser interpretado como un delfín de Sánchez.

Puente ironizó que tampoco se descarta para "la sucesión del Papa ni del novio de Angelina Jolie", aunque limitó el Gobierno de Sánchez a un mandato más como máximo. Sin embargo, el presidente nunca ha afirmado públicamente que sólo aspire a estar en el poder hasta 2031 como máximo.

Como tardía solución a la crisis de Ceuta, Sánchez ha decidido otorgar este martes el Mando Único a Ángel Víctor Torres. El canario ha sido señalado en tres grandes causas de corrupción y ahora es impulsado por el presidente del Gobierno.

Sin embargo, miles de ceutíes cercaron el hotel de Ángel Víctor Torres este martes por la tarde al grito de "Ceuta no es un CETI".

El Mando Único impuesto por Sánchez, cuando se encontraba reunido con el delegado del Gobierno, tuvo que abandonar el hotel por la puerta trasera en un vehículo oficial.

Rabat y la "lucha sagrada"

En paralelo a esta división y luchas intestinas en el Ejecutivo español, Marruecos alienta la "lucha sagrada" para "liberar" Ceuta y Melilla de España.

Ahmed Toufiq, ministro de Asuntos Islámicos, ha defendido ante la atenta mirada de Mohamed VI los vínculos religiosos de Ceuta con Marruecos.

Durante la ceremonia religiosa, Toufiq ha recalcado el "vínculo emocional" de Marruecos con el Profeta, momento en el que ha citado a dos eruditos islámicos, subrayando su procedencia "de Sebta [Ceuta]".

El ministro ensalzó las "oraciones del Imán al-Jazuli" invocadas en la "lucha de los marroquíes para liberar las ciudades ocupadas".

Una declaración de intenciones de Rabat, que escala su ofensiva dialéctica sobre Ceuta y Melilla mientras el Gobierno de España muestra su división y fragilidad a nivel internacional.

Los propios trolls que trabajan en redes sociales al servicio de las autoridades marroquíes se burlan de España con una viñeta que han viralizado con diversas cuentas en Instagram, Facebook y X.

Viñeta viral en las redes marroquíes sobre la crisis de Ceuta Redes Sociales

En esta viñeta, titulada "Gestión de flujos migratorios: serenidad marroquí frente al desconcierto español", aparece España caricaturizada con una casa en llamas y con Pedro Sánchez haciendo declaraciones a los medios.

Frente a esta imagen del Gobierno español aparece Marruecos representado por una sola persona, escenificando la unidad, y junto a los lemas "voz única" y "coordinación interna y visión clara".

El dibujo intenta desprestigiar a España, mientras alaba la estrategia y la seguridad de Marruecos.

Las guerras actuales también se luchan en redes sociales y el relato y la comunicación tienen una gran importancia.

La descoordinación, la falta de anticipación y la nula capacidad de respuesta de España confrontan con la escalada marroquí sobre Ceuta y Melilla.