Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sigue la última hora de la ciudad autónoma y la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Pleno del Congreso el día 3 de septiembre con el objeto de informar sobre la gestión del Ejecutivo "en relación a los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado día 30 de julio", según han informado fuentes gubernamentales.

Vivas pide al Gobierno que se haga cargo de los inmigrantes

Por otro lado, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rechazado habilitar pabellones deportivos para alojar a los migrantes presentes en la ciudad. Asimismo, ha instado al Gobierno central a hacerse cargo de los 4.000 menores llegados durante la entrada de finales de julio.

El ministro de Política Territorial y líder del mando único en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, entiende las "quejas" de los ceutíes pero pide "arrimar" el hombro y espera tener hoy espacios con otras 2.000 plazas. El Mando Único cifra en 1.410 los menores filiados.

Finalmente, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, visitará este jueves Ceuta junto a la fiscal superior de Andalucía y la fiscal de Sala coordinadora de menores para abordar la situación tras la crisis migratoria.