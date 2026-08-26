Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sigue la última hora de la ciudad autónoma y la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez
Siga las últimas noticias sobre la actualidad política española y la situación de la crisis migratoria en Ceuta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 3 de septiembre en el Congreso para informar sobre la gestión de los inmigrantes en Ceuta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Pleno del Congreso el día 3 de septiembre con el objeto de informar sobre la gestión del Ejecutivo "en relación a los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado día 30 de julio", según han informado fuentes gubernamentales.
Vivas pide al Gobierno que se haga cargo de los inmigrantes
Por otro lado, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rechazado habilitar pabellones deportivos para alojar a los migrantes presentes en la ciudad. Asimismo, ha instado al Gobierno central a hacerse cargo de los 4.000 menores llegados durante la entrada de finales de julio.
El ministro de Política Territorial y líder del mando único en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, entiende las "quejas" de los ceutíes pero pide "arrimar" el hombro y espera tener hoy espacios con otras 2.000 plazas. El Mando Único cifra en 1.410 los menores filiados.
Finalmente, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, visitará este jueves Ceuta junto a la fiscal superior de Andalucía y la fiscal de Sala coordinadora de menores para abordar la situación tras la crisis migratoria.
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Madrid asistirá a la Sectorial de Infancia "en apoyo" a Ceuta pero avisa que no asumirá la "incompetencia" del Gobierno
La Comunidad de Madrid asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves "en apoyo" a Ceuta y sus ciudadanos, pero ha advertido de que "no asumirá la incompetencia" del Gobierno de España.
Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el día en el que se ha conocido que Extremadura, Aragón y Castilla y León han rechazado asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo central con las comunidades autónomas.
"El Ejecutivo de Sánchez, que ha perdido absolutamente el control de la situación migratoria, pretende que las autonomías asuman su incompetencia. Madrid no está dispuesta a hacerlo", han manifestado desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En este sentido, han exigido control y defensa de las fronteras, un refuerzo de la Guardia Civil y lucha contra las mafias y la reagrupación de todos los menores con sus familias o su entrega al sistema de protección de menores de Marruecos, que existe y que funciona.
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Crisis migratoria Ceuta | Vivas confía en el coraje y el valor de los ceutíes
"España es una gran nación que no va a dejar tirada a Ceuta", defiende el presidente de Ceuta en plena crisis migratoria.
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Crisis migratoria Ceuta | Cuerpo niega choques entre Marlaska y Robles por los avisos del CNI
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado cualquier contradicción dentro del Gobierno respecto a la reciente avalancha migratoria en Ceuta. En declaraciones desde Granada, ha cerrado filas con la postura oficial del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Cuerpo apoya la versión de Marlaska, quien aseguró carecer de informes previos sobre la entrada masiva. Esto contrastaba con las afirmaciones de Margarita Robles (Defensa), que defendió que el CNI sí alertó puntualmente a las autoridades.
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Crisis migratoria Ceuta | La ciudad autónoma pide evitar el uso de polideportivos para los inmigrantes
Ceuta ha presentado una propuesta para habilitar 11.300 plazas de acogida para migrantes. El objetivo principal de esta medida es gestionar la actual crisis migratoria sin tener que recurrir al cierre de las instalaciones deportivas ciudadanas.
El plan, remitido al ministro Ángel Víctor Torres, incluye recursos ya operativos como Loma Margarita o el Tarajal. Además, incorpora espacios en preparación, destacando la Hípica o antiguos terrenos militares, combinando titularidad pública y privada.
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El PSOE rechaza que el Gobierno haya estado de vacaciones durante la crisis de Ceuta: "Ya está bien de bulos y de memeces"
La portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, ha negado que el Gobierno de Sánchez haya estado 'de vacaciones' en las tres semanas de la crisis acontecida en Ceuta con la entrada masiva de casi 80.000 personas los días 30 y 31 de julio.
"Ya está bien de bulos, ya está bien de memeces y ya está bien de manosear las instituciones", ha proclamado Mínguez en la Diputación Permanente del Congreso, en el debate sobre si el presidente debe o comparecer de urgencia en el Parlamento por este asunto.
Las 'vacaciones' de Sánchez han sido el hilo conductor de las críticas del PP para reprochar la inacción del Gobierno en las tres primeras semanas de agosto y justificar su petición de una comparecencia urgente y extraordinaria del presidente.
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La Fiscal General del Estado visita este jueves Ceuta con la crisis migratoria aún abierta
La fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, visita este jueves, Ceuta junto al fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago Ruiz y la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la FGE, Teresa Gisbert.
Está previsto que mantengan un encuentro con el equipo de fiscales de Área de Ceuta en el Palacio de Justicia. Y, posteriormente, se reúnan con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.
Finalizarán su visita con una reunión con el delegado del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Miguel Angel Pérez Triano.
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Aznar visita este jueves Ceuta en plena crisis por la entrada masiva de migrantes irregulares
El expresidente del Gobierno José María Aznar visitará este jueves Ceuta con motivo de la crisis que vive la ciudad autónoma desde finales de julio tras la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes desde Marruecos, según han confirmado a Europa Press fuentes de FAES.
La fundación que dirige el expresidente Aznar criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por su incapacidad en la gestión de la crisis migratoria y le acusó también de no haber previsto el "efecto llamada" que supuso la sentencia del Supremo, que prohíbe las devoluciones en caliente.
En un comunicado difundido por FAES denunció que el principal problema ante esta crisis es la "actitud claudicante" del Gobierno y que Ceuta y Melilla "han sido literalmente abandonadas", sometidas a la "asfixia comercial marroquí" y a una "política servil hacia Rabat", "trufada de concesiones inconfesables".
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Navarra asumirá su "responsabilidad" en la acogida de menores migrantes pero no la "insolidaridad" de otras CCAA
El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que asumirá la "responsabilidad que legalmente nos corresponda" en la acogida de menores migrantes de Ceuta y será "solidaria", pero no asumirá "la irresponsabilidad e insolidaridad de otras Comunidades".
Remírez ha explicado que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, acudirá este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se abordará la situación de estos menores "por una cuestión ya de mera responsabilidad institucional".
El portavoz ha manifestado el "deseo de que se cumpla estrictamente la normativa" y ha subrayado su "absoluta solidaridad". "Como marca la norma y ha sido expresado por el Gobierno de España, la prioridad es la repatriación de los menores a sus lugares de origen con sus familias", ha indicado.
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IU pide aclarar si el CNI tenía información sobre Ceuta y "alguien" decidió no pasarla
El diputado de IU en el grupo de Sumar, Enrique Santiago, ha considerado que es necesario aclarar si el Centro Nacional de Inteligencia tuvo información sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta y "alguien decidió no pasarla al resto de ministerios".
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Santiago ha recordado que su grupo ha solicitado la comparecencia de la directora del CNI porque tienen la "impresión de que no se ha informado a otros ministerios".
Ellos creen al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta cuando dicen que no recibieron informes al respecto, pero no dudan de que el CNI tuviera información.
"Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello de 'el que pueda hacer, que haga'; si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto de ministerios, en cuyo caso sería muy grave", ha señalado en alusión a la frase que pronunció el expresidente Aznar parar llamar a los ciudadanos a actuar contra el Gobierno de Sánchez.
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Ayuso censura que haya ministros "a tortas" y "sin defender a los españoles en Ceuta"
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es un desastre", pues "pilares del Estado" como son los ministros de Interior, Defensa y Exteriores "están a tortas" y "sin defender a los españoles en Ceuta".
"Tenemos un Gobierno en descomposición mientras Sánchez sigue de vacaciones", ha afirmado en un mensaje en X y en el que ha aludido a las versiones contrapuestas ofrecidas ayer por Grande-Marlaska y Robles en torno al papel del CNI sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta.
La realidad es que el Gobierno es un desastre: los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, que son pilares del Estado, están a tortas sin defender a los españoles en Ceuta.— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 26, 2026
Tenemos un Gobierno en descomposición mientras Sánchez sigue de vacaciones.
Ceuta es la España que…
"Ceuta es la España que nos va a dejar (Sánchez): invadida, abandonada y chantajeada por gobiernos extranjeros", ha concluido Díaz Ayuso.
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PSOE de Murcia acusa a López Miras de generar "una sensación de descontrol sobre la inmigración que no existe"
La portavoz del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, ha acusado al Partido Popular de intentar generar "una sensación de descontrol sobre la inmigración que no existe" para crear alarma social.
Fernández ha asegurado que la situación "no es excepcional" y está "controlada", y ha señalado que la Guardia Civil monitoriza las embarcaciones y actúa desde el primer momento.
Según ha afirmado, los ocupantes de las tres embarcaciones llegadas a las costas de la Región durante la última semana han sido localizados, puestos a disposición de la Policía Nacional y se han iniciado los correspondientes expedientes de expulsión.
Asimismo, ha reprochado al presidente regional, Fernando López Miras, que solicitara por carta al Gobierno información y coordinación y, posteriormente, el PP rechazara la reunión propuesta por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.
"Queda claro que aquella carta era un paripé y que la actitud del Partido Popular es hipócrita, no quiere coordinación ni trabajar conjuntamente", ha manifestado.
Para la dirigente socialista, se trata del "show habitual de López Miras", al que ha acusado de mantener la confrontación y de utilizar la inmigración "como arma electoral".
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Antonio Sanz solicita comparecer en el Parlamento andaluz para informar sobre incendios, terremotos y la lucha contra el narcotráfico
El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comparecerá a petición del Parlamento andaluz para informar sobre los incendios, los terremotos y la valoración de la respuesta de Moncloa contra el narcotráfico.
Así lo han confirmado fuentes del ejecutivo andaluz a Europa Press, que han señalado que la petición se va a registrar antes de la celebración de la Diputación Permanente de la cámara este jueves. Por el momento no hay fecha establecida para la comparecencia.
El pasado martes, Sanz reclamaba al Gobierno central "una fecha" para la reactivación del Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur) tras la carta remitida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Pedro Sánchez al respecto.
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Patxi López acusa a Feijóo de buscar "rédito electoral" con los migrantes en Ceuta: "Roza la xenofobia"
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha acusado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de buscar "rédito electoral" con la situación con los migrantes en Ceuta en vez de "ayudar, colaborar y mantener la lealtad institucional, que es lo que requiere la situación".
"Lo ha hecho a veces con discursos que directamente rozan la xenofobia, por no decir que son directamente xenófobos, en los que se ha ligado la migración y a los migrantes a la delincuencia o a las enfermedades para asustar y para alarmar", ha criticado.
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Sumar avisa al Gobierno y pide traslados a la Península: "Dejen de repetir que nadie va a salir de Ceuta"
Sumar ha avisado al Gobierno y a los grupos parlamentarios que "dejen de repetir que nadie va a salir de Ceuta", sobre los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de extranjeros del 30 de julio.
"Nosotros y nosotras, porque queremos a Ceuta y a los ceutíes y somos solidarios con ellos, queremos acabar rápidamente con la presión que soportan. Y eso solo es posible trasladando a la Península a quienes permanecen allí", ha asegurado el diputado Enrique Santiago.
Según ha manifestado, debe ser en suelo peninsular donde se sustancien de forma individual los procedimientos legales correspondientes.
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Llorca avisa de que los centros de menores de C. Valenciana están "desbordados" y ve "difícil" acoger migrantes de Ceuta
El president de la Generalitat valenciana, Pérez Llorca, ha advertido que los centros de acogida de menores migrantes están "desbordados" y "al 200%" y ha considerado "difícil poder acoger a más gente", porque "eso tampoco es atender a esas personas como ellos lo merecen".
"No están preparados ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen. Y creo sinceramente que donde mejor está un menor es con sus padres y con sus familias", ha resumido.
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Militares se quejan de que Robles ignoró en el Congreso las problemáticas de los desplegados en Ceuta y piden respuestas
La Unión de Militares de Tropa han arremetido contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no abordar "ninguna" de las problemáticas que afectan a los soldados desplegados en Ceuta por la crisis tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.
La organización castrense cuestionó a Robles los brotes de sarna o las retribuciones extraordinarias, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso y le han reclamado "respuestas".
Robles centró su comparecencia en la Cámara Baja en la cronología de la crisis, el papel del Centro Nacional de Inteligencia y cuestiones sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, y las menciones que hizo a las Fuerzas Armadas fueron para alabar su labor y profesionalidad.
La UMT ha lamentado que Robles pasara "casi cuatro horas" en la Comisión y no hiciera "ni una sola mención a la realidad de la tropa y marinería" y "eludiera en todo momento valorar, aclarar o asumir responsabilidades sobre las condiciones materiales y sanitarias".
La UMT ha aludido al brote de sarna entre los militares que ha "forzado a los militares a costearse mascarillas y guantes"; las jornadas "extenuantes de hasta 16 horas diarias sin respetar descansos"; y la "incertidumbre" en las condiciones de alojamiento y manutención.
Además, ha aludido a la "falta de amparo y cobertura jurídica específica" para los militares que realiza patrullas sin la condición de agente de autoridad y el "agravio" retributivo frente a Interior, que ya ha confirmado una compensación para policías nacionales y guardias civiles.
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Interior rebaja a 1.500 la cifra de menores identificados en Ceuta desde el 30 de julio
La Policía Nacional ha rebajado de 2.168 a unos 1.500 el número de menores filiados en Ceuta tras depurar los registros informáticos, en los que determinados trámites realizados sobre un mismo menor aparecían reflejados como un nuevo expediente.
El pasado día 18, la Policía señaló que había localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menores desde el 30 de julio. Pero ahora, el departamento precisa que la cifra se ha rebajado a 1.500 tras depurar esos registros informáticos.
Eso sí, explica que la cifra incluye a los menores en desamparo que ya estaban bajo la tutela de los servicios de protección a la infancia de Ceuta antes de lo acontecido el 30 de julio.
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Page pide "toda la fuerza del Estado" ante un problema de seguridad nacional en Ceuta
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que lo que ha ocurrido en Ceuta "va más allá de un problema de inmigración; es un problema de seguridad nacional al que hay que responder con toda la fuerza del Estado".
García-Page ha añadido que la respuesta a esta crisis "ha sido evidentemente insuficiente desde todo punto de vista".
Asimismo, ha lamentado que el "incidente de seguridad se haya producido al comienzo de las vacaciones; a lo mejor el mando único habría estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones, y es triste llegar a esa conclusión".
El presidente de Castilla-La Mancha también ha afirmado que prestará todos los servicios que le pidan, pero ha reclamado que el Gobierno cumpla con la palabra dada de "devolver a todos los que han entrado ilegalmente; lo contrario sería tanto como provocar nuevas invasiones".
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El PSOE resta importancia al adelanto de la comparecencia de Sánchez en el Congreso
El portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López, ha querido restar importancia al adelanto de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso del día nueve de septiembre anunciado esta mañana al 3 del mismo mes.
"Había grupos que pensaban que había que adelantarlo y se ha adelantado", ha explicado a los medios antes de la celebración de la reunión de la Delegación Permanente de la Cámara Baja.
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Patxi López, sobre las versiones contradictorias sobre el papel del CNI en Ceuta: "Es posible que las dos cosas sean verdad a la vez"
El portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López, ha respondido al ser preguntado por las versiones contradictorias de Interior y Defensa sobre la información que el CNI tenía y compartió con el Gobierno sobre la crisis de Ceuta que "es posible que las dos cosas sean verdad a la vez".
El socialista ha defendido que puede que los servicios de inteligencia alertaran de que "podía haber un paso de personas", pero ha afirmado que no se "avisó de la dimensión".