El apoyo sin matices de Sánchez a Marlaska deja a Robles en una situación insostenible dentro del Gobierno

A pesar de la crisis interna, fuentes de Moncloa no prevén la dimisión ni destitución inmediata de Robles.

Diversas fuentes del Gobierno consideran que la posición de Robles es insostenible y que ha quedado desautorizada y en minoría dentro del Ejecutivo.

Robles defendió que el CNI avisó de la llegada masiva de migrantes, mientras que Interior y Moncloa niegan que existiera esa información.

Pedro Sánchez respalda sin reservas la versión de Marlaska sobre la crisis migratoria en Ceuta, dejando en evidencia a Margarita Robles.

"Yo creo que se acuesta con el uniforme. Es una pájara", aseguró en 2020 Pedro Sánchez sobre su ministra de Defensa, Margarita Robles, en mensajes intercambiados con José Luis Ábalos.

El presidente del Gobierno se refería a la supuesta posición de Robles, situándose por encima de los asuntos del Ejecutivo y defendiendo a los militares a su cargo. Y esta reflexión ha sido recordada ahora por miembros del Gobierno tras la abierta y pública contradicción entre Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la crisis en Ceuta.

Entienden que la ministra va de nuevo por libre al asegurar que el CNI, que está a su cargo, avisó de la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta a finales de julio. Consideran que sólo busca defender a sus subordinados, actuando al margen del Ejecutivo.

De hecho, fuentes de Moncloa, que niegan la existencia de esas informaciones de los servicios secretos, explican que se difundió un argumentario entre los ministros involucrados para servir de base de sus comparecencias en el Congreso y en él se rechazaba la existencia de información. También de la participación por activa o por pasiva de Marruecos por carecer de datos o pruebas que lo sostengan.

Por eso, el presidente del Gobierno ha dado el visto bueno para que se respalde la versión de Marlaska, frente a la de Robles. Incluso, con una insólita nota de prensa de la Delegación del Gobierno en Ceuta negando la versión de la ministra de Defensa.

El ministro Ángel Víctor Torres, coordinador del comité creado para gestionar la crisis, aseguró este miércoles en la Cadena Ser que no hubo ningún tipo de información del CNI en los días previos. Es decir, que también desautorizó a Robles frente a Marlaska y así lo seguirá haciendo la Moncloa.

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha negado que hubiera contradicción entre los ministros, aunque se ha remitido a la versión de Marlaska. "No creo que exista alguna contradicción. Lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras", ha afirmado este miércoles preguntado por los medios en una atención en Granada.

En este escenario, la situación de Robles en el Gobierno es ya insostenible, según diversas fuentes del Gobierno. Consideran que queda desautorizada y en minoría en el Ejecutivo.

Explican que, además, la versión oficial deja en pésimo lugar a Robles porque supone sostener que los servicios secretos no se enteraron de nada, pese a que Ceuta y Melilla es precisamente el lugar más sensible para la seguridad de España.

Pese a todo, fuentes de Moncloa no ven próxima su dimisión ni tampoco su destitución, aunque haya quedado señalada por el propio presidente del Gobierno.

Marlaska y Robles son, junto a Luis Planas, los únicos ministros que permanecen en el cargo desde 2018. El de Interior tiene una relación personal estrecha con Sánchez.