Robles defiende que el CNI dio “la información requerida” y advierte a Rabat: “Cualquier agresión a Ceuta lo es a España"

La titular de Defensa, Margarita Robles en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra Margarita Robles defendió la actuación del CNI en la crisis de Ceuta y aseguró que proporcionó toda la información requerida. Robles advirtió que cualquier agresión a Ceuta o Melilla equivale a una agresión a toda España y reafirmó que ambas ciudades son españolas. La ministra pidió disculpas a quienes se hayan sentido abandonados durante la crisis y reconoció la angustia de la población. Robles mencionó la existencia de actores internacionales interesados en desestabilizar España y la UE, sin señalar explícitamente a ningún país.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estrenado las comparecencias de los ministros en el Congreso por la crisis en Ceuta y lo ha hecho haciendo un acto de constricción y pidiendo “disculpas” a quienes se “hayan podido sentir abandonados”.

“Sentimos su angustia y su dolor”, ha afirmado ante la Comisión de Defensa, donde ha endurecido el tono tras escuchar al segundo ministro de Mohamed VI reclamar recuperar Ceuta y Melilla.

Solo un par de horas después de las declaraciones expansionistas del ministro, Robles recalcaba lo que dijo en su visita a la ciudad autónoma al afirmar que son “españolísimas”.

“Cualquier intento de agresión a Ceuta y Melilla lo son a España entera”, ha recalcado, y ha afirmado que ambas ciudades son parte del territorio nacional: “que nadie lo olvide y lo ponga en duda”.

Robles también ha defendido la labor de los agentes del CNI, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurase que los servicios de inteligencia no informaron al Ejecutivo.

La ministra de Defensa ha detallado que en la ciudad autónoma hay 25 agentes desplegados “monitorizando la situación” y que “dieron la información requerida” y cumplieron con “la labor que se les exige”.

Algo que el PP ha aprovechado para preguntar. “¿Quién miente: Marlaska o usted?”, ha preguntado la portavoz popular, Ester Muñoz, que le ha animado a que deje de hacer “críticas veladas”.

Robles ha asegurado que estos agentes también se encargan de estudiar “la utilización de las redes, la inmigración y aquellas situaciones desestabilizadoras híbridas por agentes internacionales”.

Los ataques de guerra híbrida han sido citados en varias ocasiones por Robles, que ha condenado que se utilicen “a seres indefensos” como fórmula “desestabilizadora”, aunque ha evitado señalar de forma explícita a Rabat.

“Hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse. Otras que no se sabrán nunca”, ha incidido, y ha mencionado a “actores” interesados no solo en desestabilizar España “sino también de la UE” en el actual contexto internacional.

Unas declaraciones con las que parecía señalar a Israel y EEUU, ya que, además, mencionaba la situación de Oriente Medio.