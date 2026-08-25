Mohamed VI reaparece en una ceremonia religiosa en la que se reclamó "liberar los territorios ocupados" de Ceuta y Melilla

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Las claves Generado con IA Mohamed VI ha reaparecido en público durante una ceremonia religiosa en el Palacio Real de Rabat. El ministro de Asuntos Islámicos reclamó "liberar los territorios ocupados de Ceuta y Melilla" durante su discurso. La reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla se realizó ante el monarca, el príncipe heredero y el primer ministro de Marruecos. En la ceremonia se mencionó a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta antes de su incorporación a España en 1580.

Mohamed VI ha reaparecido públicamente en una ceremonia religiosa, en la que el ministro de Asuntos Islámicos ha reclamado "liberar los territorios ocupados de Ceuta y Melilla".

En su discurso durante la celebración en el Palacio Real de Rabat de la festividad del Eid al Maulud, el titular de la cartera de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, ha reivindicado la soberanía de ambas ciudades autónomas delante del príncipe heredero, Mulay Hasán, el primer ministro, Aziz Ajanuch y el propio monarca.

La ceremonia conmemora el nacimiento del profeta Mahoma y Mohamed VI la preside como líder religioso del país. En esta, durante el parlamento de Toufiq se hizo referencia a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta antes de que el territorio pasara a manos españolas en 1580.

La última imagen que se tenía del monarca alauita era del Día del Trono, fiesta nacional en honor a su coronación, durante la cual se estaba produciendo la entrada masiva de migrantes de forma irregular en Ceuta.

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