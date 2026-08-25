La crisis ha superado la capacidad ordinaria de las administraciones locales, requiriendo intervención estatal y coordinación de recursos humanitarios y de seguridad.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encabezará el mando único para coordinar los recursos y gestionar la situación en Ceuta.

La medida responde a la crisis migratoria tras la llegada masiva de más de 70.000 inmigrantes irregulares el pasado 30 de julio.

El Gobierno mantendrá hasta el 31 de diciembre la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, con posibilidad de prórroga o finalización anticipada.

El Gobierno mantendrá hasta el 31 de diciembre la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta.

Ahora bien, el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de prorrogarla más allá de fin de año.

Por contra, también podría poner fin, de forma anticipada, a esta situación, si se resuelve antes la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 inmigrantes ilegales atravesaron la frontera.

Así se establece en el borrador del real decreto que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros y al que ha accedido EL ESPAÑOL.

Este lunes, el Gobierno anunció que optaría —casi un mes después de que lo pidiese el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas— por declarar esta medida, ideada para la gestión de crisis.

La ley que regula dicha figura jurídica —Ley de Seguridad Nacional— obliga a establecer un plazo temporal para su duración.

Y contempla que, antes de que finalice, el presidente del Gobierno pueda acordar su prórroga, así como modificar su alcance material o geográfico o decretar su finalización anticipada, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Como marca esa misma ley, el real decreto también establece una definición de la crisis que se pretende combatir.

En concreto, alude a la "permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta, mientras se resuelven y se lleven a cabo los trámites y actuaciones pertinentes, de un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026".

El Gobierno, en línea con las alertas de varios organismos públicos, admite que esta situación "está alterando el normal funcionamiento de las Administraciones públicas".

Y que ha "superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana [en Ceuta], requiriendo la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".

Funciones del mando único

Como ya había sido anunciado, será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien encabece el mando único decretado sobre Ceuta. Ahora bien, Vivas también estará integrado en este equipo.

El real decreto que el Gobierno aprobará este martes asigna a Torres las funciones de, entre otras, "coordinar los recursos movilizados", determinar las "prioridades" en su asignación, así como "garantizar la integración de las dimensiones humanitaria, asistencial, fronteriza, de seguridad, administrativa y de cooperación exterior".

También deberá encargarse de "coordinar los apoyos logísticos necesarios en centros o instalaciones situados en otros puntos del territorio nacional", de mantener informado al CSN y de solicitar, si fuera necesario, "apoyos internacionales".

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