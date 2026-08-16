En plena tensión en la frontera sur por el riesgo de nuevas entradas masivas de migrantes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostiene —en una entrevista para el ABC— que la ciudad continúa inmersa en una situación de excepcionalidad tras la crisis vivida a finales de julio. Asegura que el orden ciudadano sigue alterado y advierte de que Ceuta afronta "una situación excepcional y de alto riesgo, para la seguridad ciudadana, para la salud pública, para la convivencia, para el normal funcionamiento de los servicios e incluso para la seguridad nacional". Por ello, reclama que "urge que cuanto antes se vuelva a la normalidad que se ha perdido".

Vivas reprocha al Gobierno central no haber estado a la altura de la gravedad del episodio migratorio y considera que la respuesta institucional fue insuficiente desde el primer momento. "Creo que el Gobierno no ha sabido calibrar la importancia y la trascendencia que esto tiene", afirma, antes de subrayar que "si se vulnera la integridad territorial de una parte de España, se está vulnerando la integridad territorial de toda España".

El presidente ceutí lamenta especialmente que Moncloa rechazara activar la Ley de Seguridad Nacional cuando la ciudad lo solicitó y critica que durante días se trasladara un mensaje de normalidad mientras miles de inmigrantes permanecían en Ceuta. "Tengo que decir, por tanto, que el Gobierno de la nación no ha actuado de manera acorde y proporcional a la gravedad del momento", denuncia. "Yo vuelvo a pedir socorro, vuelvo a pedir auxilio".

Pese a la presión migratoria, Vivas reivindica la cohesión social de una ciudad donde conviven distintas culturas y religiones y asegura que la crisis no ha fracturado la convivencia. "Se podrá rezar de manera distinta, pero todos estamos al abrigo de una misma bandera, la de España, y todos estamos al amparo de una misma ley, igual para todos sin ningún tipo de discriminación", defiende.

Sobre los 25 millones anunciados por el Gobierno para la atención a menores migrantes, Vivas evita valorar la cifra de forma aislada y condiciona su suficiencia a que Ceuta deje de soportar una presión desproporcionada. "Si los 25 millones están contemplados para que Ceuta tenga que atender a un número ilimitado de menores, pues ni los 25 millones ni nada que se le parezca será suficiente", concluye, insistiendo en que la solución pasa por aliviar la carga que soporta la ciudad fronteriza.