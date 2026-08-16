Siguen llegando a Ceuta políticos para ver en primera persona la situación. Hoy, se reúne con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el presidente del Senado, Pedro Rollán.
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Vivas pide "socorro" ante la tensión migratoria en Ceuta: "El Gobierno no ha actuado de manera acorde y proporcional"
En plena tensión en la frontera sur por el riesgo de nuevas entradas masivas de migrantes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostiene —en una entrevista para el ABC— que la ciudad continúa inmersa en una situación de excepcionalidad tras la crisis vivida a finales de julio. Asegura que el orden ciudadano sigue alterado y advierte de que Ceuta afronta "una situación excepcional y de alto riesgo, para la seguridad ciudadana, para la salud pública, para la convivencia, para el normal funcionamiento de los servicios e incluso para la seguridad nacional". Por ello, reclama que "urge que cuanto antes se vuelva a la normalidad que se ha perdido".
Vivas reprocha al Gobierno central no haber estado a la altura de la gravedad del episodio migratorio y considera que la respuesta institucional fue insuficiente desde el primer momento. "Creo que el Gobierno no ha sabido calibrar la importancia y la trascendencia que esto tiene", afirma, antes de subrayar que "si se vulnera la integridad territorial de una parte de España, se está vulnerando la integridad territorial de toda España".
El presidente ceutí lamenta especialmente que Moncloa rechazara activar la Ley de Seguridad Nacional cuando la ciudad lo solicitó y critica que durante días se trasladara un mensaje de normalidad mientras miles de inmigrantes permanecían en Ceuta. "Tengo que decir, por tanto, que el Gobierno de la nación no ha actuado de manera acorde y proporcional a la gravedad del momento", denuncia. "Yo vuelvo a pedir socorro, vuelvo a pedir auxilio".
Pese a la presión migratoria, Vivas reivindica la cohesión social de una ciudad donde conviven distintas culturas y religiones y asegura que la crisis no ha fracturado la convivencia. "Se podrá rezar de manera distinta, pero todos estamos al abrigo de una misma bandera, la de España, y todos estamos al amparo de una misma ley, igual para todos sin ningún tipo de discriminación", defiende.
Sobre los 25 millones anunciados por el Gobierno para la atención a menores migrantes, Vivas evita valorar la cifra de forma aislada y condiciona su suficiencia a que Ceuta deje de soportar una presión desproporcionada. "Si los 25 millones están contemplados para que Ceuta tenga que atender a un número ilimitado de menores, pues ni los 25 millones ni nada que se le parezca será suficiente", concluye, insistiendo en que la solución pasa por aliviar la carga que soporta la ciudad fronteriza.
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Vivas e Imbroda alertan de la vulnerabilidad de Ceuta y Melilla ante la presión migratoria y la tensión con Marruecos
Los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, coinciden —en una entrevista para el ABC— en alertar de la extrema vulnerabilidad de ambas ciudades autónomas ante la presión migratoria y las tensiones con Marruecos. Vivas considera que lo ocurrido el 30 de julio no puede tratarse como una crisis migratoria ordinaria, sino como una cuestión de integridad territorial: "Esto no ha sido una crisis migratoria. El presidente del Gobierno dijo que había sido una vulneración de la integridad territorial de España, por tanto tiene otro rango, tiene otra naturaleza". Imbroda, por su parte, reclama una mayor implicación del Estado y de Europa para garantizar la seguridad de la frontera.
Ambos dirigentes sitúan la frontera y la soberanía como los principales puntos de preocupación ante la tensión con Marruecos. Vivas reclama que el control de la frontera no quede condicionado por el país vecino y pide "desactivar la posibilidad de utilizar la presión migratoria como una herramienta para vulnerar nuestra integridad territorial o para poner en cuestión nuestra soberanía". El presidente ceutí considera además que la frontera es "extraordinariamente vulnerable" y advierte de que lo ocurrido afecta no solo a Ceuta, sino también a España y al conjunto de la Unión Europea.
La gestión de la crisis por parte del Gobierno central es otro de los grandes reproches de los dos presidentes. Vivas sostiene que faltó preparación antes del asalto y respuesta posterior: "Yo creo que debería haber habido previsión, disuasión y acción, y reacción el día 30 y no la hubo. Es un hecho evidente. Y si no la hay, es que algo falló". Imbroda es todavía más contundente y afirma que "España ha hecho el ridículo porque no ha defendido su frontera como tendría que haberla defendido".
La presión migratoria se refleja también en la situación de los menores no acompañados. Vivas asegura que solo en la semana previa al 30 de julio llegaron más de 600 menores y reclama que sean retornados a Marruecos: "Esto no lo aguanta Ceuta, pero es que no lo aguanta ni el resto de España ni lo aguanta Europa". Imbroda apuesta igualmente por aprovechar la disposición anunciada por Marruecos a recibir a sus menores y reclama modificar las normas para "poner freno en origen y luego ya hablaremos con las autonomías o con Europa".
Pese a la tensión, Vivas e Imbroda reivindican la españolidad de ambas ciudades y reclaman una mayor presencia del Estado. Vivas destaca que Ceuta ha recibido numerosas muestras de solidaridad del resto de España y asegura que la ciudad afronta el futuro desde "la unidad y la pertenencia a España y una defensa de nuestra españolidad". Ambos consideran además relevante una visita del Rey a las ciudades autónomas. Vivas afirma: "El Rey va a venir a Ceuta, yo estoy convencido, porque es el símbolo de la permanencia de la patria. Es muy importante", mientras Imbroda sostiene que "El Rey Felipe VI tiene que venir a Melilla" y que "La Moncloa debería procurar que viniera a Melilla".