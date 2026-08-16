Rabat demuestra su control total sobre la frontera de Ceuta dando a entender que consintió la invasión del 30 de julio

El Sindicato de la Policía advierte que la seguridad de Ceuta no puede depender solo de la voluntad de Marruecos y exige más recursos policiales.

La situación en Ceuta sigue siendo crítica, con denuncias de agresiones, robos y violaciones tras la llegada de miles de inmigrantes.

El control marroquí sobre la frontera evidencia que la masiva entrada de inmigrantes del 30 de julio fue posible por su pasividad.

Marruecos detuvo a 294 inmigrantes que intentaban cruzar a Ceuta, reforzando la frontera con agentes, concertinas, lanchas, drones y helicópteros.

Marruecos detuvo este sábado a 294 inmigrantes que pretendían introducirse en Ceuta, tras imponer el cierre total de su frontera tanto por tierra (con agentes de la Gendarmería y concertinas), como por mar (con lanchas de la Marina Real) y por aire (con drones y helicópteros).

El régimen de Mohamed VI frustró de este modo el llamamiento que había circulado en las redes sociales para asaltar la ciudad española con una nueva avalancha.

Y al hacerlo, puso en evidencia que la invasión de Ceuta por más de 80.000 inmigrantes irregulares, que ha puesto en jaque a la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio, habría resultado imposible sin la pasividad de Rabat.

De los 294 detenidos que pretendían cruzar la frontera este sábado, 248 son subsaharianos y los otros 46, ciudadanos marroquíes, según informaron fuentes oficiales.

Los agentes de la Gendarmería reprimieron duramente a estos inmigrantes, que se habían concentrado en una colina de Castillejos.

Pero antes, las fuerzas marroquíes expulsaron de esta localidad a los periodistas de TVE y la agencia Efe, para evitar que se difundieran imágenes de violencia.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha denunciado que esta decisión constituye "un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información".

Para impedir el asalto de este sábado, la Marina Real activó en la costa seis embarcaciones rápidas semirrígidas, apoyadas desde el cielo por drones en tareas de vigilancia e identificación a distancia.

En tierra, el dispositivo incluyó el despliegue de cientos de agentes de las Fuerzas Auxiliares, efectivos de la Gendarmería y camiones equipados con cañones de agua.

El Gobierno de Rabat ha informado de la detención de otras 61 personas por "incitar y promocionar" en redes sociales el asalto a Ceuta.

Además, a lo largo de toda la semana, Marruecos había reforzado la valla del espigón de Tarajal con una alambrada de espino y concertinas.

En cambio, el ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó en 2019 retirar las concertinas con cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, por considerar que son elementos incompatibles con la protección de los derechos humanos.

En el lado español de la frontera, también se reforzó la seguridad este sábado con un fuerte despliegue policial y tropas del Ejército en vehículos blindados.

El sindicato SUP de la Policía Nacional ha celebrado que el fuerte despliegue a ambos lados de la frontera haya impedido un nuevo asalto a Ceuta.

Pero ha advertido de que la seguridad de las dos ciudades autónomas españolas no puede estar en manos de la decisión que tome Marruecos en cada momento.

"España necesita cooperación con Marruecos, pero cooperación no puede significar dependencia", indica este sindicato, "la seguridad de Ceuta, Melilla y de una frontera exterior de la Unión Europea no puede quedar condicionada exclusivamente a la capacidad o voluntad de actuación de un tercer país".

El SUP reclama para Ceuta, de forma inmediata, más efectivos de Extranjería y Fronteras, Policía Científica, Información y Seguridad Ciudadana.

Porque, según explica, desde el asalto del día 30 en la ciudad "se han producido agresiones a policías y se investigan graves agresiones sexuales, algunas con menores como víctimas, llegando incluso una de ellas a permanecer hospitalizada en la UCI".

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron este sábado que en las dos últimas semanas se han denunciado 15 violaciones. Varias de las víctimas son menores de edad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, negó este viernes que haya menores inmigrantes "deambulando" por la ciudad.

"Esas menores están atendidas y en todo momento están seguras", aseguró.

Pero lo cierto es que el Gobierno ni siquiera conoce la cifra exacta de los inmigrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el asalto del día 30.

El ministro Marlaska dijo al principio que sólo quedaban 2.000. Luego admitió que pueden ser 5.000.

El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, eleva esta cifra a entre 8.000 y 11.000.

El diputado del PSOE y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta Melchor León denunció este sábado que el Gobierno "miente" sobre la situación de la ciudad.

Porque, señaló, siguen produciéndose "robos, agresiones y violaciones" como consecuencia de la avalancha migratoria.

Desafiando a su partido, Melchor León exigió la dimisión del Delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, por "mirar hacia otro lado" ante esta situación.

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, reclamó este sábado al presidente Pedro Sánchez que salga de su "escondite" de La Mareta y asuma el mando único para resolver la grave crisis que sigue sufriendo Ceuta.

"Han pasado 16 días desde que España fuera invadida por más de 80.000 ciudadanos de Marruecos", denunciado el diputado popular en declaraciones difundidas por su partido, "y Pedro Sánchez sigue escondido en la Mareta sin dar ninguna explicación, sin poner freno a esta crisis y utilizando a sus ministros para tapar sus vergüenzas".

El PP exige a Sánchez que "salga de su escondite" y asuma el mando único de la crisis de Ceuta

De los Santos lamentó que los ministros están "desnortados" y peleados entre sí.

"Robles dice que el CNI avisó a Interior y Marlaska lo niega", enumeró, "Marlaska dice que 5.000 de los cerca de 11.000 ciudadanos que siguen en Ceuta van a continuar en nuestro territorio", mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que todos serán devueltos a Marruecos.

El dirigente popular se preguntó si el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya se ha puesto en contacto con su homólogo marroquí, Abdellatif Ouahbi, después de que este reclamara la soberanía de Ceuta y Melilla y amenazara con suspender el tratado de extradición con España.

La vicesecretaria del PP Cuca Gamarra tiene previsto visitar Ceuta el próximo martes.

Su partido ya estudia posibles iniciativas legislativas para impulsar la inmediata expulsión de los inmigrantes irregulares.

El nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE facilita esta medida, pues Marruecos está considerado como un país seguro que cumple unos estándares mínimos de derechos humanos.

También en el caso de los menores no acompañados, más aún, después de que el Gobierno de Rabat haya mostrado su plena disposición a acogerlos.

Antes, después de 16 días de ausencia, tiene previsto visitar la ciudad autónoma este domingo la ministra de Sanidad, Mónica García.

El Colegio de Médicos de Ceuta denuncia que la ciudad sufre una "emergencia sanitaria", con riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas debido al hacinamiento y las condiciones de higiene en las que se encuentran miles de inmigrantes irregulares.

Y el lunes llegará a Ceuta la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, que tampoco había pisado la ciudad desde que se produjo la avalancha migratoria del 30 de julio.