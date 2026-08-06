Sánchez intenta enterrar "el ataque a Ceuta" como "cosas que ocurren": la UE, el Senado y la juez buscan la verdad

Felipe VI recibirá al presidente de Ceuta para analizar la crisis, mostrando apoyo institucional mientras continúan las investigaciones y los reclamos políticos.

El Gobierno ha evitado participar en reuniones clave sobre la crisis convocadas por el Parlamento Europeo, mientras el Senado y el Congreso exigen explicaciones y presencia institucional.

La Justicia, la UE y la oposición impulsan investigaciones sobre lo sucedido en Ceuta, buscando aclarar si hubo acciones concertadas o delitos contra la independencia del Estado.

El Gobierno ha suavizado el lenguaje sobre la avalancha de inmigrantes en Ceuta, dejando de calificarla como "ataque" y hablando ahora de "hechos inéditos" y "cosas que ocurren".

El Gobierno ha dejado de calificar la avalancha de inmigrantes en Ceuta como "un ataque a la integridad territorial de España" y "una deplorable violación", para pasar a definirla como "un hecho inédito" y "cosas que pasan".

Fue el propio presidente, Pedro Sánchez, quien dio a lo acontecido en la ciudad autónoma su envergadura real al hablar de "ataque" y "violación".

Pero eso fue el viernes pasado. Después, en un evidente intento por enterrar el asunto, el Gobierno ha cambiado radicalmente el lenguaje.

El titular de Exteriores fue el primero en referirse a esta invasión sin precedentes como "hecho inédito" y "actividad inusual", expresiones que luego repitieron otros ministros.

José Manuel Albares también fue el primero que estableció el discurso de que no había que asumir responsabilidades por esta tragedia: "Todo el mundo ha hecho todo lo que ha podido desde el primer minuto".

Fernando Grande-Marlaska insistía en esa línea el martes. El ministro del Interior utilizó expresiones como "estas cosas ocurren" y "hay cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad".

El propio despliegue del Gobierno en Ceuta ha sido ridículo en relación con la magnitud de lo sucedido. Basta compararlo con el que se hizo con la crisis del hantavirus, cuando se desplazaron a Tenerife Sánchez y tres ministros: los de Interior, Sanidad y Política Territorial.

Tanto Marlaska como Mónica García comparecían a diario ante los medios e incluso se hicieron acompañar del director general de la OMS, Tedros Adhanom, cuando dieron por cerrada la misión sanitaria.

Hablamos de un caso en el que hubo tres muertes en alta mar. Ninguna en España. En el asalto a Ceuta ha habido más de un centenar de fallecidos y sólo en territorio español se han recogido 79 cadáveres.

A Ceuta sólo han acudido ahora Sánchez y Marlaska, y el presidente desapareció inmediatamente de escena para irse de vacaciones.

Mientras, siguen apareciendo nuevos muertos y se calcula en alrededor de 5.000 los inmigrantes que permanecen en Ceuta y se resisten a ser devueltos a Marruecos.

De Tardón a Brunner

Enfrente, la Justicia, la UE y la oposición están dando pasos para que se conozcan todos los detalles de lo sucedido y se depuren responsabilidades.

Por un lado, la jueza María Tardón se dirigía este miércoles a la Guardia Civil para pedir un informe de su actuación ante la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, y para saber si tuvo información sobre ese hecho "en los días previos".

También reclama a la Policía documentación para tratar de averiguar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

La jueza de la Audiencia Nacional decidió investigar si hay indicios de delito contra la independencia del Estado o trata de personas tras registrar una denuncia en ese sentido.

Por su parte, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebrará este jueves una reunión extraordinaria para abordar la crisis de Ceuta.

La cita, que se realizará vía telemática, ha sido convocada gracias al impulso del Partido Popular, y contará con la presencia del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El Gobierno de Sánchez se ha desmarcado de esta cita. Habían sido invitados a participar tanto Marlaska como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pero ambos han declinado participar.

El único compromiso que el ministro del Interior tiene este jueves en su agenda es una reunión del Cecopi que prepara el dispositivo para el eclipse del próximo miércoles, 12 de agosto. La cita es a las 11:00, y la convocatoria de la Eurocámara es a las 14:00.

"Presencia institucional"

El Senado también ha movido ficha. El PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha solicitado habilitar este mes para que se celebren al menos cuatro comisiones: de Exteriores, Interior, Defensa y de Seguridad Nacional. Esta última sería de carácter mixto, conjuntamente con el Congreso.

Su intención es que comparezcan los ministros Albares, Marlaska y Margarita Robles, además del jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, para que aclare el cese de la funcionaria adscrita a prensa en el Departamento de Seguridad Nacional, única destituida por la crisis de Ceuta.

"La gravísima situación que atraviesa Ceuta exige del Gobierno una respuesta inmediata en sede parlamentaria y que el presidente del Ejecutivo interrumpa sus vacaciones en la playa para dar explicaciones a todos los españoles sobre cómo se ha producido esta situación y qué solución está dando para que no vuelva a repetirse", denunciaban este miércoles los populares.

Reclaman por ello que la presidenta del Congreso convoque a la mayor brevedad posible la Diputación Permanente para que el Congreso pueda abrir sus puertas en agosto.

El PP pide a Francina Armengol que no consienta "que el Gobierno continúe de vacaciones eludiendo dar explicaciones en sede parlamentaria" en un momento "que exige rendición de cuentas y presencia institucional".

Además, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado ya la solicitud de comparecencia de la ministra de Defensa y de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales, para que informen sobre la invasión de Ceuta.

Por otra parte, Felipe VI también ha querido tener un gesto con Ceuta y recibirá este jueves al presidente de la ciudad en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis, unas horas antes de partir en viaje oficial a Colombia.

Desde el inicio de la crisis, el Rey se ha mantenido en contacto tanto con los presidentes de Ceuta y Melilla como con el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.