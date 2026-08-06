El Mundial divide al Gobierno tras el asalto a Ceuta: Sumar pide boicotear a Marruecos como a Israel en Eurovisión

Sumar argumenta que los grandes eventos deportivos deben estar sujetos al respeto de los derechos humanos y la legalidad internacional.

Podemos y el partido portugués Livre apoyan la exclusión de Marruecos como organizador del Mundial, mientras que el PSOE no se ha pronunciado.

La formación compara su iniciativa con el boicot que pidió contra Israel en Eurovisión por violaciones de derechos humanos.

Sumar propone en el Congreso que Marruecos no sea anfitrión del Mundial 2030 tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Tras la entrada masiva a Ceuta de 72.000 personas procedentes de Marruecos el pasado jueves 30 de julio, se han producido reacciones políticas muy diversas con respecto a las medidas de protección en la frontera, el reparto de menores no acompañados e incluso sobre quién ostenta la culpabilidad de lo ocurrido.

Sin embargo, al ser Marruecos uno de los tres organizadores —junto a España y Portugal— del Mundial 2030, su participación no iba a quedar exenta de valoración partidista.

Sumar ha registrado este miércoles una proposición no de ley en el Congreso para pedir que Marruecos no sea uno de los países anfitriones en el Mundial "a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta", un boicot que la formación ya lanzó en 2025 contra Israel para impedir su participación en Eurovisión al calificarle como "Estado genocida".

En la misma línea se han posicionado Podemos y Livre, un partido de la izquierda portuguesa. Sin embargo, el PSOE, por el momento, no se ha manifestado al respecto.

Para Sumar, lo ocurrido en la frontera de Ceuta fue "una tragedia humana de una magnitud extraordinaria" y por eso, "la dimensión de los hechos, el fallo de los mecanismos de prevención y los antecedentes documentados obligan a revisar la relación de confianza sobre la que se sostiene la organización conjunta del Mundial".

El veto que pretende el socio minoritario en el Gobierno de coalición recae en la opinión de que "la defensa de los derechos humanos, la protección de la infancia, la preservación de la vida humana y la exigencia de responsabilidad institucional deben formar parte de la gobernanza de los grandes eventos deportivos internacionales".

"La cooperación migratoria no puede funcionar como una llave que se abre o se cierra en función de intereses diplomáticos. Cuando personas desesperadas se convierten en piezas de presión geoestratégica, deja de existir una relación fiable entre socios y se produce una amenaza directa contra la seguridad, la soberanía y la convivencia (...) El fútbol no puede servir para blanquearlo todo", concluye la proposición de ley.

Los boicots de Sumar

La iniciativa de Sumar se basa en la idea de que "la Copa Mundial de la FIFA trasciende ampliamente la celebración de una competición deportiva" ya que "su organización moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones".

Es por eso, que "esa dimensión obliga a exigir a quienes participan en su organización un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos".

"El Gobierno no es un espectador ajeno a este proceso. Coordina la acción pública, las garantías, la seguridad, las infraestructuras, las inversiones y la relación con los demás países organizadores", reza el texto de la proposición.

Por tanto, "si el respaldo del Estado resulta imprescindible para hacer posible el acontecimiento, también debe poder revisarse cuando concurren hechos incompatibles con los principios que España afirma defender".

No es la primera vez que Sumar se opone a la participación de un país en algún evento, ya sea deportivo o cultural, por su presunta violación de derechos humanos.

En septiembre de 2025, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, explicó que si la organización del evento no impedía la participación de Israel en Eurovisión, España debería estudiar descolgarse del mismo.

"El Estado de Israel no puede participar en ningún evento cultural. El genocidio tiene que acabar. Si Israel va a Eurovisión, España no debe estar en este evento, no vamos a ser cómplices de como se sigue blanqueando un genocidio", defendió.

E incluso la formación hizo una recogida de firmas —que en las primeras horas albergó el apoyo de 5.000 personas— para pedir que Israel no participase en el festival.

En esa ocasión, el impulso de la formación no sirvió para que Israel se quedara fuera del certamen. Sin embargo, quien sí se quedó fuera fue España. Nuestro país tomó esa decisión tras ver que la organizadora del festival, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), apoyaba la participación de Israel. Asimismo, RTVE tampoco emitió el festival.

Ahí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí que se posicionó y mostró su apoyo a la decisión de la televisión pública española de no participar en el concurso. "Nuestro compromiso con los Derechos Humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura”, manifestó en un vídeo en redes sociales.

Suma de izquierdas

A la posición del socio minoritario en el Gobierno de coalición se han sumado Podemos y Livre, un partido de la izquierda portuguesa. Sin embargo, el PSOE por el momento no se ha manifestado al respecto.

El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha pedido este miércoles que se expulse a Marruecos de la organización del Mundial 2030, al considerar al país una "dictadura" que "atenta contra la soberanía de España tras la crisis migratoria en Ceuta.

En este sentido, Fernández ha expresado en las redes sociales y en declaraciones televisivas que España debe organizar el torneo solo con Portugal y que, en su opinión, Marruecos no debería ni siquiera jugar la competición, al igual que "todas las dictaduras".

El dirigente morado ha tildado a Marruecos como una "dictadura que no respeta los derechos humanos" y la ha responsabilizado de los muertos durante una "operación política orquestada contra España", en alusión a la crisis migratoria del pasado jueves.

Por su parte, el portavoz del partido Livre, ha publicado un mensaje en redes sociales para asegurar que este partido "hará todo lo posible" para que su país no comparta organización con Marruecos.

"Ante lo sucedido, se requiere una decisión valiente: Portugal no puede ser cómplice de la organización conjunta del Mundial de 2030 con Marruecos. Por nuestra parte, Livre hará todo lo posible para evitar, lamentablemente, cualquier asociación con la organización del evento junto a un país que no ha demostrado ni la capacidad ni la confianza para inspirarse", ha instado.

Este partido del país luso también ha enviado una carta al Ejecutivo de su país y a la Federación de Fútbol planteando su petición.