"España se hunde" y "Sánchez se va de vacaciones": la prensa europea critica la gestión del Gobierno ante la crisis de Ceuta

Pedro Sánchez, durante un paseo por el municipio lanzaroteño de Haría en agosto de 2023. Diario de Avisos

Las claves

Las claves Generado con IA La prensa europea critica que Pedro Sánchez esté de vacaciones en La Mareta mientras España afronta una crisis migratoria sin precedentes en Ceuta. Medios británicos y alemanes destacan la indignación por la ausencia de Sánchez y la publicación de su lista de canciones en plena crisis migratoria e incendios. Varios diarios europeos alertan sobre el impacto de la situación de Ceuta en toda la Unión Europea y la posible limitación de la libre circulación en el espacio Schengen. Periódicos como The Guardian, La Repubblica y Le Figaro subrayan la preocupación internacional por el caos en la frontera y la tensión entre España y Marruecos.

La prensa europea critica que Pedro Sánchez esté de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta mientras Ceuta colapsa por la crisis migratoria con la entrada de 72.000 inmigrantes ilegales según el Ministerio de Interior regentado por Fernando Grande-Marlaska.

Europa mira con preocupación la grave crisis que afecta a España porque el asalto a las fronteras del país no concierne solo a los españoles, sino que afecta al conjunto de la Unión Europea debido a la libertad de movimiento de personas entre países por el espacio Schengen.

De hecho, una de las primeras reacciones de algunos países europeos fue precisamente esa, contemplar la limitación de la libre circulación de personas para impedir que la avalancha de inmigrantes ilegales llegase a otros países de Europa.

España y el Mediterráneo son puertas de entrada a Europa y, precisamente por eso, esta cuestión se vive con enorme preocupación y seguimiento en los países vecinos.

Sin embargo, la prensa internacional no deja de ver con perplejidad que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, esté de vacaciones durante dos semanas mientras el conjunto del país afronta esta gran crisis sin precedentes.

The Telepraph titula "Pedro Sánchez se marcha de vacaciones mientras los migrantes se niegan a abandonar Ceuta". Así este medio critica que el presidente del Gobierno viaje "a las Islas Canarias de vacaciones, mientras cientos de migrantes se negaban a abandonar el territorio español de Ceuta".

Además, a este medio no se le escapa la "indignación" que provocó Sánchez "al compartir en redes sociales una lista de reproducción con sus canciones favoritas. La banda sonora veraniega incluía el sencillo "I Feel So Free" de Madonna y temas de Charli XCX y los Rolling Stones", concluye el diario británico.

"¿Falta de sensibilidad? Pedro Sánchez publica su lista de canciones de verano en plena doble crisis", remarca el otro medio británico, The Times, criticando precisamente que el presidente lanzase su lista de reproducción "en medio de una doble crisis", haciendo alusión a los incendios.

Un tono igual de crítico tiene The Bild. el periódico de mayor tirada de Alemania. De hecho, este medio eleva el tono y asegura: "España se hunde en el caos, Sánchez está de vacaciones". Mientras tanto en el subtítulo destaca que "el Primer Ministro se fue de vacaciones durante cuatro semanas en su propio avión privado".

Aunque no se centra exclusivamente en la gestión del caos migratorio de Ceuta, sino que también hace referencia a los duros incendios que han calcinado decenas de miles de hectáreas en España durante las últimas semanas.

Así, en un tono duro critica que el presidente haya decidido "disfrutar de su residencia de verano".

Tres periódicos internacionales que recogen la misma indignación vivida dentro y fuera de las fronteras de España ante las vacaciones en La Mareta, en Lanzarote, del presidente del Gobierno.

Críticas al "caos" de Ceuta

De hecho, la irritación que se vive en el exterior de España además abarca la gestión de las fronteras y de la crisis con Marruecos.

The Guardian denomina "caos en el cruce de fronteras" y pone el foco en "el limbo para los marroquíes en las calles de Ceuta".

Por su parte, desde Italia, La Repubblica habla de los intereses del "rey Muhammad de Marruecos de recuperar las ciudades no redimidas", hablando de Ceuta y Melilla que son parte de España a pesar de estar en territorio africano.

Además, Le Figaro asegura que "es una invasión" en la que los políticos europeos están preocupados y enfadados por la enorme ola migratoria en Ceuta".