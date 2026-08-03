Muere Pablo Vázquez, expresidente de Renfe y líder de Reformismo21, fundación vinculada al Partido Popular

Era licenciado en Derecho y doctor en Economía por la Universidad Complutense, con posgrado en la Universidad de California, Berkeley.

Vázquez fue también presidente de Ineco, director gerente de Madrid Futuro, director ejecutivo de Fedea y subsecretario de Sanidad.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, destacó de Vázquez su inteligencia, trabajo y bondad.

Pablo Vázquez, expresidente de Renfe y líder de Reformismo21, fundación vinculada al PP, ha fallecido este lunes.

El expresidente de Renfe y líder de Reformismo21, fundación vinculada al Partido Popular, Pablo Vázquez, murió este lunes.

Así lo ha confirmado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje en la red social X.

El líder popular ha subrayado que era el corazón de la fundación y un hombre "muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso".

Siento mucho tener que comunicar que ha fallecido Pablo Vázquez, presidente de @Reformismo21.



Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso.



Que su ejemplo alivie el dolor de su madre, de… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 3, 2026

Anteriormente, fue presidente de Renfe e Ineco, director gerente de Madrid Futuro, director ejecutivo de Fedea y subsecretario de Sanidad.

Pablo Vázquez era licenciado en Derecho y doctor en Economía por la Universidad Complutense. Realizó su posgrado en la Universidad de California, en Berkeley

Cabe recordar que Reformismo21 es el nombre con el que Feijóo reemplazó, en marzo de 2023, el de la fundación Concordia y Libertad.

Esta había sido impulsada por el anterior líder del PP, Pablo Casado, tomando el testigo de la que el Partido Popular puso en marcha en 1977 con el nombre de Humanismo y Democracia.