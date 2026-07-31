Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian que Ceuta sufre una "invasión orquestada": "Es un caos, un descontrol absoluto"

El CETI está saturado y la Guardia Civil se encuentra desbordada, mientras se reclama la intervención de la UE y medidas diplomáticas para gestionar la frontera.

Las asociaciones consideran insuficientes los medios disponibles y critican la falta de protocolos claros y recursos materiales y humanos para afrontar la crisis.

La situación es calificada como peor que la crisis migratoria de 2021, con miles de personas entrando a la ciudad por mar, muchas de ellas familias y menores.

Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian que Ceuta vive una "invasión orquestada" y un descontrol absoluto ante la entrada masiva de inmigrantes.

La Guardia Civil se encuentra completamente "desbordada" para hacer frente a la avalancha humana de inmigrantes registrada en Ceuta en las últimas horas.

Las principales asociaciones del Instituto armado califican de "caos" y "descontrol absoluto" las escenas vividas este jueves en la ciudad autónoma, con la entrada de miles de inmigrantes por mar.

Muchos de ellos a nado, pero también, en un goteo incesante, familias enteras y mujeres con niños que han aprovechado la bajamar para entrar en Ceuta bordeando el espigón que prolonga la frontera con Marruecos.

Ilustración de la frontera de Ceuta Lina Smith

Y coinciden en señalar que la situación es "peor que en la crisis de 2021", cuando entraron en la ciudad entre 8.000 y 10.000 inmigrantes, forzando la frontera.

El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció este jueves un acuerdo con el Gobierno de Marruecos para devolver a aquel país a todos los inmigrantes que han entrado por mar.

Sin embargo, las asociaciones de la Guardia Civil auguran que será muy difícil cumplir este acuerdo.

En primer lugar, porque los recién llegados deambulan libremente por toda la ciudad, ya que ha resultado imposible contener la marea humana.

Y en segundo lugar, porque la reciente sentencia del Supremo que impide la devolución en caliente de los inmigrantes que han entrado por mar "nos ha privado del único instrumento que teníamos" para afrontar esta situación, señala David Gómez, secretario general de Jucil en Ceuta.

Esta asociación denuncia que se está produciendo una "invasión orquestada" de Ceuta, que está causando "una grave crisis de seguridad y humanitaria".

Y considera absolutamente insuficientes los medios con los que cuenta el Instituto armado para afrontar esta situación.

La Guardia Civil cuenta con 550 agentes en Ceuta, además de cinco efectivos de la Unidad Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ocho del Servicio Marítimo y un refuerzo puntual de 30 miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

La marea humana que bordea la costa desde Marruecos para entrar en Ceuta.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) viene reclamando prolongar el "espigón de la muerte" desde la tragedia de Tarajal de 2014, cuando murieron 14 inmigrantes que intentaban desembarcar en esa playa.

Un total de 15 agentes fueron procesados por aquellos hechos y "han sufrido un calvario judicial de 10 años", señalan fuentes de AUGC.

Por ello, esta asociación no sólo reclamaba más medios materiales y humanos para luchar contra la inmigración ilegal, sino también "unos protocolos claros para que los agentes puedan actuar con garantías jurídicas".

AUGC también pide medidas diplomáticas y la intervención de la UE, para garantizar la colaboración de Marruecos, ya que "Ceuta es la frontera sur de Europa".

Esta asociación ha denunciado que la nueva patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que ha costado medio millón de euros y fue presentada el pasado mes de junio, no se encuentra operativa porque tiene vías de agua y se inunda.

Sin medios adecuados, la Guardia Civil patrulla las aguas para rescatar a los inmigrantes que, incluso de noche, se aventuran a llegar a nado a la playa del Tarajal.

Inmigrantes llegan a la playa del Tarajal (Ceuta) a nado, en plena noche.

También participan en esta labor los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Tan sólo en la jornada del jueves, se han rescatado nueve cadáveres en las aguas: ya son 36 desde el pasado mes de enero, informan fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Desde Jucil, David Gómez alerta de que, al otro lado de la frontera, todavía hay una hilera interminable de más de 5.000 personas, esperando el momento para entrar en Ceuta.

Y el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma está completamente saturado, por encima de su capacidad.

De hecho, a ambos lados de la carretera que conduce al CETI acampan decenas de inmigrantes, a la espera de ser atendidos o recibir una ración de comida.

El presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Daniel Fernández, denuncia que los agentes se encuentran "completamente desbordados" por esta situación.

Por ello reclama dotar a la Guardia Civil de los recursos humanos, materiales y operativos necesarios, pero también reformas legales que permitan gestionar esta crisis de una forma eficaz.

El presidente Pedro Sánchez viajará este viernes a la ciudad autónoma, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conocer la dimensión de la crisis migratoria registrada en las últimas horas.

Mantendrá un encuentro con mandos de la Policía y la Guardia Civil en la frontera del Tarajal.

Luego se desplazará hasta el Palacio de la Asamblea para reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.