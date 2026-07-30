Vivas pide a Sánchez que cambie la ley de extranjería para poder devolver a los centenares que llegan a nado a Ceuta

El Partido Popular ha registrado una proposición de ley para adaptar el rechazo en frontera a la realidad actual, pidiendo un pacto de Estado para afrontar la presión migratoria en Ceuta y Melilla.

El fallo del Tribunal Supremo que deja fuera el mar del régimen de devoluciones en caliente ha facilitado la entrada masiva de migrantes por vía marítima.

Vivas alerta de que Ceuta está desbordada tras la llegada de más de 1.800 migrantes en diez días, superando ampliamente la capacidad de acogida de la ciudad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama a Pedro Sánchez una reforma urgente de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo inmediato en frontera de los migrantes que llegan a nado.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una reforma urgente de la Ley de Extranjería para "recuperar el rechazo en frontera" inmediato de los cientos de migrantes que están llegando a nado a la ciudad en los últimos días.

El fallo del Tribunal Supremo que entró en vigor el pasado 8 de julio, y que ha dejado el mar fuera del régimen especial de las llamadas devoluciones en caliente, convirtiendo la costa ceutí en una vía de entrada masiva.

En una conversación con EL ESPAÑOL, Vivas advierte de que la crisis actual no es sólo un pico coyuntural, sino la última expresión de una "presión estructural" sobre la única frontera terrestre y marítima de la Unión Europea en África, junto a Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte del continente.

Por eso, pide que el Gobierno de España acepte una especie de "pacto de Estado" con el PP para impulsar una reforma legal que "recupere el recurso de rechazo en frontera a los que intentan entrar por vía marítima".

El presidente ceutí ya había comparecido este miércoles por la mañana, en una intervención desesperada, en la que remarcaba que la ciudad "no puede soportar sola" el peso de una política migratoria que corresponde al Estado y a la Unión Europea.

"Más que saturada"

A su juicio, la actual regulación ha dejado a Ceuta "desprotegida frente a las nuevas formas de acceso irregular", especialmente las llegadas por mar que eluden los medios tradicionales de contención en la frontera terrestre, con las mafias aprovechando la sentencia del Supremo.

Vivas denuncia que Ceuta está "más que saturada" tras la llegada, en cifras actualizadas, de más de 1.800 migrantes irregulares en apenas diez días, mientras la capacidad oficial de acogida "en caso extremo" ronda los 900.

Explica que los recursos para adultos deberían situarse en torno a 270 plazas en un escenario ordinario y que con 90 personas ya se declara la contingencia migratoria, pero ahora son "550 de forma permanente", lo que describe como "un estrés insoportable" para los servicios y para la población.

El presidente subraya que la ciudad ha rebasado todas sus previsiones y sitúa la crisis actual en una secuencia de inestabilidad continuada: la crisis con Marruecos de mayo de 2021, la saturación de menores de agosto de 2024, varios episodios en 2025 y la de ahora, en julio de 2026.

Ciudad "en quiebra"

Con una media de más de 200 entradas diarias por mar, Vivas calcula que "podemos terminar agosto con la misma cifra que tuvimos en mayo de 2021".

Hoy es por goteo, pero entonces se estimaron unas 10.000 entradas en Ceuta en apenas 48 horas, y se desató el mayor conflicto político y diplomático con Marruecos en décadas.

La situación, advierte, no sólo tensiona los recursos materiales, sino también las cuentas públicas y el clima social.

Vivas alerta de que, "si el Estado no se hace cargo de los costes, la ciudad se acerca a la quiebra" y se genera en la ciudadanía una sensación de "vulnerabilidad, indefensión, invasión", al tiempo que se colapsan los servicios básicos.

Proposición del PP

En paralelo, Vivas recuerda que el Partido Popular ya ha dado un primer paso en la dirección que él reclama.

El pasado 16 de julio, el Grupo Popular registró en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería y adaptar el régimen especial de rechazo en frontera a la realidad actual, tras la sentencia del Supremo y los masivos flujos por vía marítima.

La Mesa de la Cámara la admitió a trámite el 23 de julio y la remitió al Gobierno para recabar su criterio.

El presidente ceutí da por hecho que el PSOE no podría aprobar esa reforma de la mano de sus socios de Gobierno, Sumar, ni de sus aliados en el Congreso. Por eso, da por hecho que hace falta que los socialistas acepten un "pacto de Estado" con su partido.

La exposición de motivos de esa iniciativa recuerda que Ceuta y Melilla soportan una presión migratoria "singular" como fronteras exteriores de España y de la Unión Europea.

Y que la protección de las fronteras exteriores es "una responsabilidad esencial del Estado" para garantizar una política migratoria ordenada, preservar el espacio Schengen y asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación de extranjería.

El texto sostiene que la efectividad del rechazo en frontera "no debe depender de la concreta modalidad utilizada para intentar el acceso irregular", sino de la existencia de un intento de entrada ilegal en la frontera exterior de ambas ciudades.

La proposición cita expresamente el criterio de la Abogacía del Estado, que ya defendió que el "rechazo en frontera" puede aplicarse cuando los extranjeros son detectados en la línea fronteriza, "independientemente de la existencia de obstáculos físicos", y que esa línea puede ser marítima conforme a la Ley del mar territorial.

Por eso, con idea de solventar el "efecto llamada" que los ceutíes están denunciando tras la sentencia, se propone la reforma del punto 1 de la disposición adicional:

“Los extranjeros que sean detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular en territorio nacional podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

"Inestabilidad absoluta"

Desde el pasado 8 de julio, toda persona que cruce a nado los espigones o acceda por mar entre ellos ya no puede ser devuelta de inmediato a Marruecos, lo que ha multiplicado las llegadas a nado, como ha documentado EL ESPAÑOL en sucesivas informaciones.

En apenas una semana, más de 1.200 personas ya habían llegado a nado a Ceuta, y esa cifra ha seguido aumentando hasta superar las 1.800 entradas en diez días, según el último balance que maneja el Gobierno de la ciudad.

Las mafias se han adaptado a la nueva situación, entregando chalecos a los migrantes y explotando el hecho de que el mar ya no se considera, a efectos del rechazo en frontera, un "elemento de contención" físico.

Ante este escenario, Vivas insiste en que Ceuta está viviendo una “inestabilidad absoluta” y reclama que la estrategia nacional de seguridad, que contempla la singularidad de Ceuta y Melilla, tenga en cuenta la fragilidad de "una ciudad pequeña sometida a un flujo constante de entradas irregulares".

"Mando único"

En su habitual tono institucional, el presidente remarca su buena relación con el delegado del Gobierno y que habla "todos los días" con los ministros implicados.

Por eso, Vivas insiste en la necesidad de un "mando único" que coordine la respuesta del Estado, porque ahora debe tratar con, al menos, cinco ministerios implicados: Interior, Exteriores, Juventud e Infancia, Inclusión y Política Territorial.

Este último, porque Ceuta está en el Plan integral para el desarrollo socioeconómico del departamento de Ángel Víctor Torres y, según recalca, "este asunto no puede ser ajeno" a esa estrategia.

El presidente ceutí reclama, pues, una "ventanilla única" que evite tener que llamar "a uno y luego a otro" para cada decisión en materia de menores, seguridad, acogida o financiación.

El presidente ceutí también descarta que la actual oleada responda a una operación deliberada de Rabat como la de mayo de 2021 y sostiene que Marruecos está "desbordado" por la presión interna. A su juicio, la capacidad de las autoridades para reprimir los intentos de salida es limitada, tanto por razones operativas como por sus propias consecuencias políticas.

En el plano europeo, el presidente recuerda que su experiencia de un cuarto de siglo al frente de la ciudad le ha enseñado que la interlocución eficaz con la Comisión sólo se produce "a través del Gobierno central", por lo que reclama voluntad política en Madrid para elevar el problema a Bruselas.

Defiende que Ceuta y Melilla son "la única frontera terrestre" de la Unión en África y "también marítima".

Y pide "un estatus especial" para toda la ciudad a efectos de la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y del futuro Reglamento de Retornos, de forma que "toda Ceuta sea considerada frontera" y pueda beneficiarse de los instrumentos de protección y de devolución que ese marco ofrece.

Con todo, Vivas mantiene un tono de máximo respeto, reconociendo la labor "excelente, abnegada y humanitaria" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del resto de servicios implicados, reivindica la madurez y la solidaridad de la sociedad ceutí y hace un llamamiento a la serenidad y a la unidad interna.

Pero su mensaje al Gobierno es nítido: sin un cambio en la Ley de Extranjería y sin un pacto de Estado para recuperar el rechazo en frontera marítima, llegará el momento de que "cada uno dé cuenta de lo que ha hecho para evitar el desastre".