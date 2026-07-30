Tellado acusa al Gobierno de "dejación de funciones" ante el "colapso migratorio" en Ceuta y exige que controle la frontera

Alberto Núñez Feijóo y parte de su cúpula, reunidos con los consejeros de Medio Ambiente de las CCAA del PP. Diego Puerta

Las claves

Las claves Generado con IA Miguel Tellado (PP) acusa al Gobierno de "dejación de funciones" ante el colapso migratorio en Ceuta y exige mayor control fronterizo. Según el PP, el CETI de Ceuta está al 1600% de su ocupación máxima y llegan alrededor de 200 migrantes al día. El PP reclama que el Gobierno declare la "emergencia nacional" en Ceuta y asuma un mando único en la frontera sur para evitar improvisaciones. Tellado también critica la falta de un sistema estable de respuesta ante incendios forestales y anuncia que el PP registrará de nuevo su plan en el Congreso.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de "dejación de funciones" ante el "colapso migratorio" que sufre Ceuta.

"El Gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio", advirtió, tras una reunión de urgencia en Génova, convocada por Alberto Núñez Feijóo con los consejeros autonómicos de Medio Ambiente, para tratar la urgencia de los incendios.

Tellado denunció que Ceuta vive "una crisis migratoria en toda regla" y que las fronteras de España, "que también son las fronteras de Europa", están hoy "desatendidas".

Según sus datos, están llegando migrantes a nado "del orden de unos 200 al día" en las últimas semanas. "Los servicios de acogida de la ciudad autónoma están absolutamente sobrepasados", afirmó.

El dirigente popular subrayó que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) está "al 1600% de su ocupación máxima".

Presentó esa cifra como prueba del colapso y como símbolo de la falta de respuesta del Ejecutivo. "Las competencias migratorias son suyas, del Gobierno de España, y si no las quiere asumir, que deje paso a otro Gobierno que sí esté dispuesto a ejercerlas", reclamó.

"Contacto permanente"

Tellado aseguró que el PP mantiene un contacto "permanente" con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Y recordó que desde la ciudad autónoma llevan días alertando de una "presión insoportable" y de un riesgo de "quiebra" para un territorio pequeño. "No será por falta de advertencias, llevamos meses avisándole al Gobierno de que podía venirse una emergencia migratoria como ésta", insistió.

El número dos del PP vinculó directamente la situación en Ceuta con la inacción del Ejecutivo tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha cambiado el régimen de devoluciones en frontera en aguas ceutíes.

A su juicio, Sánchez ha permitido que las mafias "se adapten" a ese nuevo escenario sin reforzar los medios ni asegurar el control del mar. "Ceuta no puede estar sola ante esta presión" resumió.

En esa línea, Tellado retomó las demandas planteadas estos días por Vivas.

El PP reclama que el Gobierno declare la "emergencia nacional" en Ceuta y que asuma un mando único sobre todos los recursos desplegados en la frontera sur.

Criticó la fragmentación actual entre varios ministerios y la ausencia de una coordinación real. "España no puede seguir improvisando ante cada gran emergencia", dijo.

Tellado presentó este pulso migratorio como parte de un patrón más amplio de gestión de crisis por parte del Gobierno. "Esta dejación de funciones tiene un enorme coste económico y social en Ceuta", afirmó. Y subrayó que lo que ocurre allí "no es un problema local", sino un asunto de Estado que requiere una respuesta inmediata y sostenida.

"Todos contra el fuego"

La rueda de prensa se produjo tras una reunión centrada en los incendios forestales aún activos, celebrada bajo un gran cartel de "todos contra el fuego".

Tellado explicó que Feijóo había convocado a los consejeros autonómicos de Medio Ambiente del PP para "analizar la evolución de los incendios" y "compartir información", con el objetivo de evaluar necesidades y reforzar la coordinación entre gobiernos autonómicos.

El dirigente popular recordó que hace un año Feijóo propuso un "plan de ayuda y recuperación del rural" con 50 medidas concretas contra los incendios. Incluía acciones de prevención, extinción y recuperación de las zonas afectadas.

"Después, Sánchez vio la oportunidad de proponer su presunto Pacto de Estado que nunca han querido explicar ni debatir", criticó.

Tellado denunció que ese intento de pacto quedó en nada y que el Gobierno no ha articulado un sistema estable de respuesta.

"Necesitamos un sistema nacional de respuesta inmediata que se active desde el primer día", reclamó. Explicó que el PP llevó ese plan al Senado en otoño y que "el PSOE votó en contra".

Ahora, anunció, el partido volverá a registrar la iniciativa, esta vez en el Congreso de los Diputados, en forma de proposición no de ley. "Ojalá reconsideren su posición y no vuelvan a votar en contra", deseó.

Y cerró su intervención con un mensaje doble: reclamar al Gobierno que actúe tanto frente al "colapso migratorio" en Ceuta como ante la amenaza recurrente de los incendios, sin más retrasos ni improvisaciones.