Marlaska viaja este viernes a Ceuta pero avisa a Vivas: "No es posible aplicar la Emergencia para crisis migratorias"

La normativa de protección civil solo prevé la declaración de emergencia para riesgos naturales o tecnológicos, como inundaciones, terremotos, incendios forestales o accidentes con sustancias peligrosas.

El presidente de Ceuta ha pedido al Gobierno que declare la emergencia nacional y asuma el mando único ante la presión migratoria que sufre la ciudad, con la llegada reciente de unos 200 migrantes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta después de conversar con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas.

El Gobierno ha aclarado que no se puede declarar la emergencia nacional ante la crisis migratoria en Ceuta, ya que la normativa de protección civil no lo contempla para estos casos.

El Gobierno ha aclarado que no es posible aplicar la declaración de emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios.

Por otro lado, el ministro del Interior se desplazará este viernes a la ciudad autónoma tras conversar hoy con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, y el Ejecutivo destaca que se han reforzado durante esta semana los medios y efectivos en Ceuta.

El presidente de Ceuta ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno y ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Ante ello, fuentes del Ministerio del Interior han explicado, tras la petición del presidente de Ceuta, que dicha declaración forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil.

Tampoco establece, según argumentan dichas fuentes, planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión. "No es posible, por lo tanto, la activación de este mecanismo, como ha solicitado el presidente del Gobierno de Ceuta", han ahondado desde el departamento que dirige Grande-Marlaska.

En esta línea, han desgranado que los riesgos específicos contemplados en la normativa de protección civil que habilitan la declaración de emergencia natural son los riesgos naturales y tecnológicos.

Por ejemplo, citan el caso de inundaciones, riesgos sísmico y volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas, riesgo nuclear y radiológico y riesgos tecnológicos.