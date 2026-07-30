JUPOL denuncia que Marruecos ejerce una "presión de una guerra híbrida favoreciendo" la entrada de migrantes en Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA JUPOL denuncia que Marruecos permite y favorece la entrada masiva de migrantes a Ceuta, calificando la situación de "guerra híbrida". Más de 1.500 migrantes han llegado a Ceuta en los últimos días, desbordando los dispositivos de seguridad y generando una situación "completamente descontrolada". El sindicato policial exige al Gobierno una respuesta inmediata y el refuerzo urgente de la Policía Nacional para garantizar la seguridad fronteriza. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide al Gobierno la declaración de "emergencia nacional" y la asunción del mando único para gestionar la crisis migratoria.

JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha denunciado que las fuerzas marroquíes ejercen una "presión propia de una guerra híbrida" permitiendo la entrada a nado de migrantes en Ceuta. En un mensaje en redes sociales, han acusado a la Guardia Real de "incumplir la legislación marítima" y no auxiliar a quien lo requiere.

El sindicato denuncia, tras la llegada de más de 1.500 migrantes en los últimos días a la ciudad autónoma, "una situación completamente descontrolada" debido a que "Marruecos ha levantado de facto el veto a las salidas hacia Ceuta, permitiendo y favoreciendo una situación absolutamente inasumible para la ciudad".

JUPOL ha exigido al Gobierno "una respuesta firme e inmediata para garantizar la seguridad de la frontera, reforzar de forma urgente a la Policía Nacional y poner fin a una situación que no puede seguir soportándose".

🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA



La situación en Ceuta está completamente descontrolada.



Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

El sindicato policial llevaba "días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma".

En otra publicación comentaba que "las autoridades marroquíes no están haciendo absolutamente nada para impedir este acceso ilegal" y que "lejos de intervenir ni siquiera estaría auxiliando a las personas cuando requieren ayuda en el mar, permitiendo que continúen su avance hacia España o, incluso, dejándolas abandonadas".

📹 Estas imágenes nos las hacen llegar nuestros compañeros de Ceuta. En ellas puede verse cómo decenas de inmigrantes acceden por vía marítima desde #Marruecos a la ciudad autónoma de #Ceuta.



Según nos trasladan los propios compañeros sobre el terreno, las autoridades marroquíes… pic.twitter.com/hyKAououD6 — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

Huida de la Guardia Civil

Cientos de migrantes que esperaban a que la Guardia Civil les tomara los datos para su identificación echaron a correr huyendo de la frontera del Tarajal hacia la ciudad autónoma. Se trataba de uno de los grupos de migrantes recién llegados a nado que escapó esta mañana de la franja aduanera entre España y Marruecos por Ceuta.

La situación, mantienen los cuerpos desplegados en la ciudad, desborda las capacidades de los dispositivos.

🚨🇪🇸 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 Hundreds of migrants cross from Morocco into Spain's Ceuta enclave as authorities struggle to manage a surge in arrivals#Ceuta #EnBocaDeTodos #Aragón pic.twitter.com/UGi6hOpp3r — 𝙇𝙐𝙉𝘼 𝙑𝙄𝙎𝙏𝘼 🇵🇸 (@alpserene) July 30, 2026

La situación en Ceuta

En Ceuta se está viviendo la llegada de migrantes a nado desde Marruecos, según informa la agencia Efe citando fuentes policiales, centenares de migrantes -en un número incalculable que supera los 200- se han lanzado y llegaron esta madrugada desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar a nado el litoral ceutí.

Ante esta coyuntura, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reiterado sus peticiones de "socorro" al Gobierno y ha instado a Pedro Sánchez a que declare la "emergencia nacional". En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo debe asumir el "mando único" con acciones "contundentes" para abordar una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Fuentes del Ministerio del Interior han informado a Europa Press de que "no es posible la activación de este mecanismo, como ha solicitado el presidente del Gobierno de Ceuta", ya que se contempla únicamente en caso de riesgos naturales y tecnológicos, y los flujos migratorios no son definidos como un riesgo en el Sistema Nacional de Protección Civil.